Is de droom van thuiswerken voorbij?

Een van de gevolgen van de COVID-pandemie was dat een groter deel van de mensen dan ooit tevoren thuis ging werken. In het begin was dat uit noodzaak, maar voor degenen die op afstand konden werken, werd de wens om dat te doen een belangrijk onderdeel van hoe ze wilden werken. In een artikel van CNBC gaf 76 procent van de werknemers aan dat ze zouden overwegen hun baan op te zeggen als hun werkgever hun functie niet permanent flexibel zou maken wat betreft werktijden en/of werkplek.

Je zou kunnen zeggen dat de behoefte aan thuiswerken al aan het groeien was en dat de pandemie dat proces alleen maar heeft versneld. A onderzoek door onderzoeksbureau McKinsey uit het onderzoek bleek dat 40 procent van de respondenten vond dat hun werkplek sneller was overgestapt op thuiswerken dan ze vóór COVID-19 voor mogelijk hadden gehouden.

Maar gaat daar nu verandering in komen? Zijn werknemers het beu dat leidinggevenden eisen dat ze ten minste gedeeltelijk weer op kantoor komen werken? Of zorgen de stijgende energieprijzen ervoor dat mensen zich afvragen of thuiswerken nog wel de moeite waard is? Laten we eens kijken.

De wens om thuis te werken

De afgelopen twintig jaar of zo hebben technologische ontwikkelingen het makkelijker dan ooit gemaakt om op afstand te werken. Videoconferenties, cloudsoftware, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Toch is het percentage thuiswerkers nauwelijks veranderd. Vóór het begin van dit decennium, Ongeveer 17 procent van de Amerikaanse werknemers werkte vijf dagen of langer vanuit huis . Dat percentage is na de coronacrisis gestegen tot bijna de helft.

De noodzaak om op afstand te werken heeft die wens doen ontstaan. Uit verschillende enquêtes van de afgelopen jaren blijkt dat flexibiliteit – en dan vooral de plek waar we werken – een essentieel onderdeel is geworden van wat mensen zoeken in een baan.

Dat is begrijpelijk. Thuiswerken bespaart geld en tijd, maakt het pendelen overbodig en helpt mensen om een nog betere balans tussen werk en privé te vinden.

In die zin is de droom van werken op afstand springlevend en omarmen steeds meer bedrijven deze manier van werken. In 2021 heeft Spotify, de gigant op het gebied van muziekstreaming, hebben laten weten dat hun medewerkers overal ter wereld kunnen werken . In augustus 2022, het bedrijf maakte bekend dat het personeelsverloop was gedaald met maar liefst 15 procent dankzij dat beleid.

Het is niet alleen Spotify dat merkt dat het personeel langer blijft. Tijdens de zogenaamde ‘Great Resignation’ hebben bedrijven die Bedrijven die thuiswerken aanboden, konden hun personeel vaker aan zich binden dan bedrijven die dat niet deden .

Wat is er dan veranderd?

Het komt eigenlijk op twee dingen neer: willen werknemers nog steeds op afstand werken en willen leidinggevenden binnen het bedrijf dat nog steeds toestaan?

Op het eerste deel is het antwoord nog steeds grotendeels ja. Maar nu de energierekeningen stijgen, vragen sommigen zich af of die flexibiliteit de kosten wel waard is.

A onderzoek van het Britse MoneySupermarket uit onderzoek bleek dat 14 procent van de Britse thuiswerkers overweegt om weer naar kantoor te gaan als het kouder wordt. Dat is niet zo gek, aangezien de gemiddelde jaarrekening voor een klant met een gecombineerd gas- en elektriciteitscontract in Groot-Brittannië in januari 2023 waarschijnlijk £ 2.500 zal bedragen (een stijging van 141 procent ten opzichte van het jaar ervoor).

Het grootste probleem voor thuiswerkers is dat er een kloof zit tussen wat werknemers willen en wat de leiding beslist.

In talrijke artikelen van het afgelopen jaar zijn topmanagers afgeschilderd als mensen die vasthouden aan ouderwetse opvattingen: als je niet op kantoor bent, werk je niet. Vaak verpakt in mooie praatjes over waarden en cultuur. Een voorbeeld is Jamie Dimon, de baas van JP Morgan, die zei dat werken op afstand geen „spontane ideeën“ oplevert en de eerlijkheid ondermijnt.

Onderzoek gevonden op de website van Microsoft dat, hoewel 90 procent van de mensen zei dat ze zich productief voelden als ze thuis werkten, 85 procent van de bazen het moeilijk vond om er zeker van te zijn dat hun medewerkers daadwerkelijk net zo productief waren als op kantoor.

Is het allemaal voorbij?

Nee, maar het antwoord is niet zo simpel. Hoe werken op afstand er in de toekomst uit komt te zien, hangt grotendeels af van twee dingen: hoe snel de houding van het management verandert en in hoeverre werknemers het als een essentiële arbeidsvoorwaarde zien.

Terwijl SaaS en nieuwere bedrijfsmodellen dit waarschijnlijk makkelijker zullen omarmen, zonder dat er beperkingen zijn die de invoering ervan afdwingen, zullen meer traditioneel ingestelde organisaties hier waarschijnlijk hun tijd voor nemen.

Als de behoefte van werknemers blijft toenemen, zal de marktdruk om de beste werknemers te behouden uiteindelijk de overhand krijgen. Maar als factoren zoals energieprijzen een rol blijven spelen, kan het verlangen naar flexibiliteit het afleggen tegen de kosten die nodig zijn om die flexibiliteit in stand te houden.

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