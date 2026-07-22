Är drömmen om distansarbete över?

En av konsekvenserna av covidpandemin var att en större andel människor än någonsin tidigare började arbeta hemifrån. Inledningsvis skedde detta av nödvändighet, men för dem som hade möjlighet att arbeta på distans blev önskan om detta ett centralt inslag i hur de ville arbeta. I en artikel från CNBC uppgav 76 procent av de anställda att de skulle överväga att säga upp sig om deras arbetsgivare inte gjorde deras arbetsuppgifter permanent flexibla vad gäller arbetstid och/eller arbetsplats.

Man kan hävda att intresset för distansarbete redan var på väg att växa och att pandemin inte gjorde annat än att påskynda den utvecklingen. A undersökning genomförd av opinionsinstitutet McKinsey undersökningen visade att 40 procent av de tillfrågade ansåg att deras arbetsplatser ställde om till distansarbete snabbare än de hade trott var möjligt före covid-19.

Men håller det här på att förändras? Har de anställda blivit utmattade av att ledningen kräver att de åtminstone delvis ska återgå till kontorslivet? Eller får de stigande energipriserna människor att ifrågasätta om det är värt att arbeta hemifrån? Låt oss ta reda på det.

Lusten att arbeta hemifrån

Under de senaste drygt 20 åren har tekniska framsteg gjort det enklare än någonsin att arbeta på distans. Videokonferenser, molnbaserad programvara – listan kan göras lång. Andelen som arbetar hemifrån har dock knappt förändrats. Före början av detta decennium, Cirka 17 procent av de amerikanska arbetstagarna tillbringade fem dagar eller mer med att arbeta hemifrån . Den andelen ökade till nästan hälften efter covidpandemin.

Behovet av att arbeta på distans har gett upphov till en önskan om detta. Flera undersökningar under de senaste åren har visat att flexibilitet – i synnerhet valet av arbetsplats – har blivit en avgörande faktor när det gäller vad människor söker i ett jobb.

Det är förståeligt. Att arbeta hemifrån sparar pengar och tid, eliminerar pendlingen och bidrar till en ännu bättre balans mellan arbete och privatliv.

I det avseendet lever drömmen om distansarbete i allra högsta grad vidare, och fler företag än någonsin tidigare har anammat den. År 2021 gjorde musikstreamingjätten Spotify, meddelade att deras anställda kan arbeta var som helst i världen . I augusti 2022, Företaget meddelade att personalomsättningen hade minskat med så mycket som 15 procent tack vare denna politik.

Det är inte bara Spotify som har upplevt en ökad personalbehållning. Under den så kallade ”Great Resignation” har företag som Företag som erbjöd distansarbete hade större sannolikhet att behålla sin personal än de som inte gjorde det .

Så vad har förändrats?

Det handlar i grund och botten om två saker: vill de anställda fortfarande arbeta på distans, och vill företagsledningen fortfarande tillåta det?

När det gäller den första delen är svaret fortfarande i stort sett ja. Men med stigande energikostnader ifrågasätter vissa om flexibiliteten är värd kostnaden.

A undersökning genomförd av det brittiska företaget MoneySupermarket visade att 14 procent av de brittiska distansarbetarna övervägde att återvända till kontoret när temperaturen sjunker. Det är inte förvånande med tanke på att den genomsnittliga årskostnaden för en kund med kombinerad värme- och elförsörjning i Storbritannien ser ut att nå 2 500 pund i januari 2023 (en ökning med 141 procent jämfört med föregående år).

Det största problemet för distansarbetare är klyftan mellan de anställdas önskemål och ledningens beslut.

I ett stort antal artiklar under det senaste året har ledande befattningshavare beskrivits som personer som håller fast vid gammaldags uppfattningar om att man inte arbetar om man inte är på kontoret. Detta förkläds ofta i retorik om värderingar och företagskultur. Ett exempel är JP Morgans vd, Jamie Dimon, som sa att distansarbete inte ger upphov till ”spontana idéer” och undergräver rättvisan.

Forskning hittat hos Microsoft att även om 90 procent av de tillfrågade uppgav att de kände sig produktiva när de arbetade hemifrån, ansåg 85 procent av cheferna att det var svårt att vara säker på att deras personal faktiskt var lika produktiv som de kunde vara på kontoret.

Är det över nu?

Nej, men svaret är inte så enkelt. Hur distansarbetet kommer att se ut i framtiden beror till stor del på två saker: hur snabbt ledningens inställning förändras och i vilken utsträckning de anställda betraktar det som en grundläggande arbetsvillkor.

Medan SaaS och nyare affärsmodeller oftast anammar det utan problem, utan några restriktioner som tvingar fram införandet, kommer mer traditionellt inriktade organisationer sannolikt att dra ut på tiden.

Om medarbetarnas önskan fortsätter att växa bör marknadens tryck att behålla de bästa medarbetarna så småningom ta överhanden. Om dock faktorer som energipriserna fortsätter att spela en roll kan längtan efter flexibilitet komma att underordnas kostnaden för att upprätthålla den.

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