क्या रिमोट वर्किंग का सपना खत्म हो गया है?

कोविड महामारी के परिणामों में से एक यह था कि पहले की तुलना में अधिक लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह मजबूरी थी, हालांकि, जो लोग दूर से काम कर सकते थे, उनके लिए यह काम करने का एक प्रमुख तरीका बन गया। CNBC के एक लेख में, 76 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनके नियोक्ता उनकी भूमिकाओं को शेड्यूल और/या स्थान के मामले में स्थायी रूप से लचीला नहीं बनाते हैं तो वे अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार करेंगे।

कहा जा सकता है कि दूर से काम करने की इच्छा पहले से ही बढ़ रही थी और महामारी ने उस प्रक्रिया को केवल तेज कर दिया। एक मत सर्वेक्षणकर्ताओं मैकिंज़ी द्वारा यह पाया गया कि 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगा कि COVID-19 से पहले उन्हें जो संभव लगता था, उससे कहीं तेज़ी से उनके कार्यस्थल दूरस्थ कार्य पर चले गए।

हालाँकि, क्या यह सब बदल रहा है? क्या कार्यालय जीवन में कम से कम आंशिक वापसी की मांग करने वाले अधिकारियों ने कर्मचारियों को थका दिया है? या बढ़ती ऊर्जा की कीमतें लोगों को यह सवाल करने पर मजबूर कर रही हैं कि घर से काम करना वाकई फायदेमंद है? आइए पता लगाते हैं।

घर से काम करने की इच्छा

पिछले लगभग 20 वर्षों में, तकनीक में हुई प्रगति ने दूरस्थ रूप से काम करना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर, और सूची लंबी होती जा रही है। हालांकि, घर से काम करने की दरें लगभग नहीं बढ़ीं। इस दशक की शुरुआत से पहले, लगभग 17 प्रतिशत अमेरिकी कर्मचारियों ने घर से काम करते हुए पाँच या अधिक दिन बिताए। . वह दर कोविड के बाद लगभग आधी हो गई।

दूरस्थ रूप से काम करने की आवश्यकता ने इस काम को करने की इच्छा को जन्म दिया। पिछले कुछ वर्षों में कई सर्वेक्षणों से पता चला है कि लचीलापन, विशेष रूप से हम जहाँ काम करते हैं उस स्थान ने नौकरी में लोगों की खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

यह समझ में आता है। घर से काम करने से पैसे और समय की बचत होती है, आवागमन समाप्त हो जाता है और लोगों को काम और निजी जीवन का और भी बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलती है।

इस मायने में, दूर से काम करने का सपना आज भी पूरी तरह से जीवित है और इसे पहले से कहीं अधिक कंपनियाँ अपना रही हैं। 2021 में, संगीत स्ट्रीमिंग की दिग्गज कंपनी, स्पॉटिफ़ाई, घोषणा की कि उनके कर्मचारी दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं। . अगस्त 2022 में, कंपनी ने खुलासा किया कि उसके कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दरें कम हो गई थीं। नीति की बदौलत 15 प्रतिशत तक।

केवल Spotify ही नहीं है जिसने बेहतर कर्मचारी प्रतिधारण देखा है। तथाकथित 'ग्रेट रिजाइनशन' के दौरान, व्यवसाय जो जो दूरस्थ कार्य की सुविधा प्रदान करते थे, उनमें कर्मचारियों को बनाए रखने की संभावना उन कंपनियों की तुलना में अधिक थी जो ऐसा नहीं करती थीं। .

तो क्या बदला है?

यह दो बातों पर टिका है: क्या कर्मचारी अभी भी दूरस्थ रूप से काम करना चाहते हैं और क्या कंपनी के कार्यकारी अभी भी इसकी अनुमति देना चाहते हैं?

पहले भाग के लिए उत्तर अभी भी व्यापक रूप से हाँ ही है। हालांकि, बढ़ते ऊर्जा बिलों के साथ कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह लचीलापन लागत के लायक है।

एक यूके के मनीसुपरमार्केट द्वारा सर्वेक्षण यह पाया गया कि 14 प्रतिशत ब्रिटिश रिमोट वर्कर्स तापमान गिरने पर कार्यालय लौटने पर विचार कर रहे थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है, जब ब्रिटेन में दोहरे ईंधन वाले ग्राहक का औसत वार्षिक बिल जनवरी 2023 तक £2,500 तक पहुंचने वाला है (पिछले वर्ष की तुलना में 141 प्रतिशत की वृद्धि)।

दूरस्थ कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या कर्मचारी की इच्छाओं और अधिकारियों के निर्णयों के बीच असंगति है।

पिछले एक साल में कई लेखों ने सी-लेवल के लोगों को पुराने ज़माने के विचारों का पक्षधर दिखाया है कि अगर आप ऑफिस में नहीं हैं तो आप काम नहीं कर रहे हैं। अक्सर इसे मूल्यों और संस्कृति की बयानबाज़ी में लपेटा जाता है। एक उदाहरण जेपी मॉर्गन के बॉस जेमी डायमॉन का है, जिन्होंने कहा कि रिमोट वर्क "स्वाभाविक विचार" उत्पन्न नहीं करता और यह निष्पक्षता को कमजोर करता है।

अनुसंधान माइक्रोसॉफ्ट से मिला कि भले ही 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें घर से काम करने में उत्पादक महसूस हुआ, 85 प्रतिशत मालिकों को यह भरोसा करना मुश्किल लगा कि उनके कर्मचारी वास्तव में कार्यालय में उतने ही उत्पादक हो सकते हैं।

क्या सब खत्म हो गया?

नहीं, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। भविष्य में रिमोट वर्किंग कैसी दिखेगी, यह काफी हद तक दो बातों पर निर्भर करेगा: कार्यकारी दृष्टिकोण कितनी तेजी से बदलते हैं और कर्मचारी इसे काम करने की एक मूलभूत शर्त के रूप में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं।

जहाँ SaaS और नए व्यावसायिक मॉडल इसे आसानी से अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं, बिना किसी प्रतिबंध के जो इसके कार्यान्वयन को लागू करने के लिए मजबूर करे, वहीं अधिक पारंपरिक सोच वाले संगठन इसे अपनाने में सुस्ती बरतेंगे।

यदि कर्मचारियों की इच्छाएँ लगातार बढ़ती रहें, तो सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए बाज़ार का दबाव अंततः हावी हो जाएगा। हालांकि, यदि ऊर्जा की कीमतों जैसे कारक भूमिका निभाते रहें, तो लचीलेपन की चाह उसे बनाए रखने की लागत के कारण फीकी पड़ सकती है।

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