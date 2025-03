O sonho do trabalho remoto acabou?

Uma das conseqüências da pandemia da COVID foi uma proporção maior de pessoas do que jamais começou a trabalhar a partir de casa. Inicialmente, foi por necessidade, porém, o desejo daqueles que podiam trabalhar remotamente tornou-se uma característica chave de como eles queriam trabalhar. Em um artigo da CNBC, 76% dos trabalhadores disseram que considerariam deixar seus empregos se seu empregador não flexibilizasse permanentemente suas funções em termos de horário e/ou localização.

É discutível que o desejo de trabalho remoto já estava crescendo e a pandemia nada mais fez do que acelerar esse processo. A survey by pollsters McKinsey descobriu que 40% dos entrevistados sentiram que seus locais de trabalho transitaram para o trabalho remoto mais rapidamente do que pensavam ser possível antes da COVID-19.

No entanto, tudo isso está mudando? Os funcionários foram desgastados pelos executivos exigindo pelo menos um retorno parcial à vida no escritório? Ou o aumento dos preços da energia está fazendo as pessoas questionarem se vale a pena trabalhar em casa? Vamos descobrir.

O desejo de trabalhar a partir de casa

Nos últimos cerca de 20 anos, os avanços na tecnologia tornaram mais fácil do que nunca trabalhar remotamente. Videoconferência, software baseado em nuvem, a lista continua. No entanto, as taxas de trabalho doméstico mal se deslocaram. Antes do início desta década, a cerca de 17% dos trabalhadores dos EUA passaram cinco dias ou mais trabalhando em casa. Essa taxa saltou para quase a metade após o COVID.

A necessidade de trabalhar remotamente construiu o desejo de trabalhar. Várias pesquisas nos últimos anos mostraram flexibilidade, em particular, a localização de onde trabalhamos se tornou uma parte vital do que as pessoas procuram em um emprego.

É compreensível. Trabalhar em casa economiza dinheiro, tempo, elimina as deslocações e ajuda as pessoas a ter um equilíbrio ainda melhor entre trabalho e vida.

Neste sentido, o sonho do trabalho remoto está muito vivo e em alta com mais empresas do que nunca abraçando-o. Em 2021, o gigante da transmissão de música, Spotify, anunciou que seus funcionários poderiam trabalhar de qualquer lugar do mundo. Em agosto de 2022, a empresa revelou que seus índices de rotatividade de pessoal caíram em até 15% graças à política.

Não foi apenas o Spotify que testemunhou uma maior retenção de pessoal. Durante a chamada Grande Demissão, as empresas que ofereciam trabalho remoto tinham maior probabilidade de reter pessoal do que aquelas que não o faziam.

Então o que mudou?

Isso se resume a duas coisas: os funcionários ainda querem trabalhar remotamente e os executivos da empresa ainda querem permitir isso?

Para a primeira parte, a resposta ainda é, de modo geral, sim. No entanto, com o aumento das contas de energia, alguns questionam se a flexibilidade vale a pena o custo.

A survey by the UK's MoneySupermarket descobriu que 14% dos trabalhadores britânicos remotos estavam considerando voltar ao escritório quando as temperaturas caíssem. Não surpreende quando a conta média anual para um cliente de combustível duplo na Grã-Bretanha parece estar prevista para atingir £2.500 até janeiro de 2023 (um aumento de 141 por cento em comparação com o ano anterior).

O maior problema para os trabalhadores remotos é a desconexão entre os desejos dos funcionários e as decisões dos executivos.

Numerosos artigos durante o último ano pintaram os do nível C como se estivessem guardando a visão da velha guarda que, se você não está no escritório, não está trabalhando. Muitas vezes, vestidos com retórica sobre valores e cultura. Um exemplo é o chefe de JP Morgen, Jamie Dimon, que disse que o trabalho remoto não gera "idéias espontâneas" e corrói a imparcialidade.

Pesquisa da Microsoft descobriu que embora 90 por cento das pessoas dissessem que se sentiam produtivas trabalhando em casa, 85 por cento dos chefes achavam difícil ter certeza de que seus funcionários eram realmente tão produtivos quanto poderiam ser no escritório.

Acabou tudo?

Não, mas a resposta não é tão fácil. Muito do aspecto do trabalho remoto no futuro será baseado em duas coisas: a rapidez com que as atitudes executivas mudam e como os funcionários fundamentais o vêem como uma condição de trabalho.

Onde SaaS e novos modelos de negócios são mais propensos a abraçá-lo facilmente, sem restrições para forçar sua implementação, as organizações mais tradicionais provavelmente arrastarão seus pés.

Se o desejo dos funcionários continuar a crescer, então a pressão do mercado para manter os melhores funcionários deverá eventualmente vencer. Entretanto, se fatores como os preços da energia continuarem a desempenhar um papel, então o desejo de flexibilidade pode perder para o custo de sustentá-la.

