Tilman Eberle (VP Marketing bij Doodle AG) praat met Samuel Hügli (CTO & Head of Ventures bij Tamedia) en Gabriele Ottino (Managing Director bij Doodle AG) over de toekomst en de wereldwijde uitbreiding van Doodle. Het doel is om de komende jaren de grens van 500 miljoen gebruikers te doorbreken en tegelijkertijd een aantrekkelijk betaald product te ontwikkelen.

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Tilman: Hoe belangrijk is Doodle voor Tamedia, de grootste uitgeverij van Zwitserland?

Samuel: Doodle is op verschillende vlakken belangrijk voor Tamedia. De tool wordt al door ontzettend veel mensen gebruikt – 200 miljoen per jaar, om precies te zijn. En Doodle is niet langer alleen maar een tool voor in je vrije tijd, wat het oorspronkelijke doel was. In plaats daarvan is het in veel bedrijven onmisbaar geworden.

“We denken dat Doodle een enorm groeipotentieel heeft.”

Mijn assistente kan zich bijvoorbeeld geen leven meer voorstellen zonder Doodle, want anders zou het haar veel meer tijd kosten om alles te regelen. En miljoenen professionals wereldwijd denken er net zo over. En niet te vergeten: Doodle is het enige wereldwijde merk in de portefeuille van Tamedia.

Al met al denken we dat Doodle een enorm groeipotentieel heeft, vooral wat betreft het aantal gebruikers, nieuwe toepassingsgebieden dankzij extra functies en de totale waarde van het bedrijf.

Tilman: Waaruit blijkt dat Doodle internationaal georiënteerd is?

Samuel: Het begint bij het team: Doodle heeft kantoren in Zürich, Berlijn en Tel Aviv. Daardoor heerst er binnen het bedrijf een multiculturele sfeer, en daar staan we volledig achter.

“Ons productontwikkelingsteam is net een denktank.”

Ik vind het Doodle-team echt bijzonder, niet in de laatste plaats omdat we veel verschillende manieren van denken combineren. We krijgen regelmatig feedback uit Berlijn en Tel Aviv, waardoor we inzichten krijgen die we in ons eentje nooit zouden hebben opgedaan. Dat is een enorm voordeel voor ons. Persoonlijk vind ik dat ons productontwikkelingsteam net een internationale denktank is. En dat is belangrijk. Onze gebruikers zitten tenslotte ook verspreid over de hele wereld.

In Zwitserland kent en gebruikt bijna iedereen die op internet zit Doodle. Maar er zijn nu veel meer gebruikers in het buitenland dan op de binnenlandse markt. Er zijn echter wel grote verschillen tussen de landen, en niet alleen wat het aantal gebruikers betreft; we denken bijvoorbeeld dat de Amerikaanse markt veel ontvankelijker is voor professionele betaalde diensten. Deze inzichten zullen ons ook helpen bij de internationalisering van Tamedia als geheel.

Tilman: Wat zijn de plannen voor Doodle voor de komende jaren?

Gabriele: We gaan het aantal functies dat Doodle biedt geleidelijk uitbreiden, vooral voor zakelijke gebruikers. Daardoor zal de tool steeds beter aansluiten bij de behoeften van het dagelijkse kantoorleven. Doodle biedt nu al de mogelijkheid om afspraken te plannen voor kleine en grote groepen, en om tekstpolls te houden. Bovendien maakt de agenda-integratie het mogelijk om afspraken te synchroniseren en deelnemers rechtstreeks vanuit de agenda uit te nodigen.

“De komende maanden wordt het pas echt spannend op het gebied van productontwikkeling.”

Doodle Premium biedt herinneringsfuncties en branding voor bedrijven, MeetMe ondersteunt 1-op-1-vergaderingen en de slimme chatbot Meekan helpt bij Slack en Microsoft Teams. Al deze gebieden gaan de komende maanden en jaren echt spannend worden.

Samuel: Tegelijkertijd streven we naar enorme groei en hebben we ons ten doel gesteld om de komende jaren 500 miljoen mensen met de tool te bereiken. Dit betekent ook dat we flink gaan investeren in een nieuw Doodle Premium-abonnement, naast het gratis aanbod. Doodle zit midden in een transformatie: van een mediaplatform dat door derden via advertenties wordt gefinancierd naar een SaaS-platform waarvoor gebruikers rechtstreeks betalen. Maar gebruikers van de gratis versie hoeven zich geen zorgen te maken: de basisfuncties van Doodle blijven altijd gratis.

“We willen de komende jaren met Doodle meer dan 500 miljoen mensen per jaar bereiken.”

Tilman: Hoe ondersteunt Tamedia Doodle financieel?

Samuel: We hebben onlangs besloten om in Doodle te investeren op basis van een ambitieus en strategisch groei- en ontwikkelingsplan. Dit laat wel zien hoeveel vertrouwen we in het potentieel van het bedrijf hebben. We kijken uit naar de resultaten.

Tamedia neemt hier een weloverwogen ondernemersrisico – één blik op onze totale portefeuille laat duidelijk zien dat we met Doodle nieuwe wegen proberen in te slaan.

Tilman: Wat betekenen die ontwikkelingen voor Doodle?

Samuel: Doodle gaat op alle drie de locaties een dynamische groei en ontwikkeling doormaken. Daarna volgen nog meer spannende stappen. We willen deze kans aangrijpen om te laten zien dat de tijd rijp is voor betaald gebruik van productiviteitstools. En we zijn niet de enigen die dat vinden: Monday, Atlassian, Dropbox en Evernote hebben dezelfde weg ingeslagen.

“We zijn er trots op dat iedereen bij Doodle echt een bijdrage kan leveren.”

Gabriele: We hebben de afgelopen weken ook een aantal belangrijke functies kunnen invullen: Jack is als CPO verantwoordelijk voor het product, en Jens geeft als CTO leiding aan ons engineeringteam. Tegelijkertijd breiden we de teams voor data-analyse en engineering flink uit. We hebben het geluk dat we uit zoveel topkandidaten kunnen kiezen. En we zijn er trots op dat mensen bij Doodle echt een verschil kunnen maken, in plaats van gewoon een radertje in een grote bedrijfsmachine te zijn.

Tilman: Wat hebben Doodle-gebruikers hier aan?

Gabriele: Gebruikers profiteren van steeds efficiëntere functies voor het organiseren van vergaderingen. Van bijzonder belang zijn de modules op basis van kunstmatige intelligentie van onze dochteronderneming Meekan in Israël, waarmee je afspraken veel sneller en makkelijker kunt inplannen. We noemen dit ‘smart scheduling’. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende oplossingen, die allemaal zijn bedoeld om het plannen, opzetten en houden van vergaderingen makkelijker te maken.

“Het automatiseren van de agenda biedt ook een hele reeks mogelijkheden voor nieuwe toepassingen!”

Wij, samen met meer dan 10.000 gebruikers per dag, gebruiken de Meekan-oplossing voor slimme planning. Het blijft ons verbazen hoe snel en slim de bot het beste tijdvak voor een vergadering vindt. Dit opent een hele reeks mogelijkheden voor nieuwe toepassingen, vooral op het gebied van geautomatiseerd agendabeheer en het personaliseren van voorgestelde tijdvakken.

Samuel: Dankzij de meer dan 200 miljoen tevreden gebruikers – waarvan velen echte fans van Doodle zijn – kunnen we verder investeren in de ontwikkeling, het ontwerp en de ondersteuning van Doodle en Meekan.

Tilman: Sam, jij hebt de leiding over de afdeling Technology & Ventures bij Tamedia. Zijn er plannen om nog meer start-ups in de Tamedia-portefeuille op te nemen?

Samuel: Bij Ventures zijn we altijd op zoek naar nieuwe start-ups. We willen deze bedrijven ondersteunen met onze expertise, ons netwerk en onze financiële middelen. We zijn momenteel van plan om vooral in de fintech-sector te investeren.

“Naast de bestaande gebieden zijn we momenteel van plan om te investeren in blockchain-start-ups.”

Vooral de blockchain-technologie die bij veel van deze start-ups wordt gebruikt, biedt ons als mediabedrijf totaal nieuwe mogelijkheden op het gebied van de verkoop van content, licenties en zelfs het samenstellen van contentpakketten met andere partners. We willen hier al vroeg bij zijn, in de hoop dat een of twee van deze zaadjes uiteindelijk uitgroeien tot een grote boom.