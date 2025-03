Tilman Eberle (VP Marketing da Doodle AG) conversa com Samuel Hügli (CTO & Chefe de Empreendimentos da Tamedia) e Gabriele Ottino (Diretor Administrativo da Doodle AG) sobre o futuro e a expansão global da Doodle. O objetivo é quebrar a marca de 500 milhões de usuários nos próximos anos enquanto desenvolve um produto pago atraente.

Tilman: Quão importante é Doodle para Tamedia, a maior editora da Suíça?

Samuel: O Doodle é importante para a Tamedia em vários níveis. A ferramenta já está sendo utilizada por um enorme número de pessoas - 200 milhões por ano, para ser mais preciso. E o Doodle não é mais apenas uma ferramenta de lazer, que era seu propósito original. Em vez disso, tornou-se essencial em muitos negócios.

"Acreditamos que o Doodle tem um enorme potencial de crescimento ".

Minha assistente, por exemplo, não poderia mais imaginar a vida sem o Doodle, pois ela levaria muito mais tempo para organizar tudo. E milhões de profissionais em todo o mundo sentem o mesmo. Por último, mas não menos importante, a Doodle é a única marca global no portfólio da Tamedia.

Em suma, acreditamos que a Doodle tem um enorme potencial de crescimento, particularmente em termos do número de usuários, novas áreas de aplicação devido a funções adicionais e o valor geral da empresa.

Tilman: De que forma é evidente a orientação internacional do Doodle?

Samuel: Começa com a equipe: A Doodle tem escritórios em Zurique, Berlim e Tel Aviv. Como resultado, existe um clima multicultural dentro da empresa, o que é algo que apoiamos plenamente.

"Nossa equipe de desenvolvimento de produtos é como um grupo de reflexão "

Acredito que a equipe Doodle é especial, até porque combinamos muitas maneiras diferentes de pensar. Recebemos feedback freqüente de Berlim e Tel Aviv, o que nos fornece insights que nunca teríamos obtido por nós mesmos. Este é um enorme benefício para nós. Pessoalmente, acredito que nossa equipe de desenvolvimento de produtos é como um grupo de reflexão internacional. E isso é importante. Afinal de contas, nossos usuários também estão sediados em diferentes partes do mundo.

Na Suíça, o Doodle é conhecido e utilizado por quase toda a população da Internet. Mas agora há muito mais usuários no exterior do que no mercado doméstico. Entretanto, existem algumas grandes diferenças entre os países, e não apenas em termos do número de usuários; por exemplo, acreditamos que o mercado americano é muito mais receptivo a serviços profissionais pagos. Estes insights também nos ajudarão na internacionalização da Tamedia como um todo.

Tilman: Quais são os planos para a Doodle nos próximos anos?

Gabriele: Vamos aumentar gradualmente o número de características que o Doodle oferece, em particular para os usuários profissionais. Conseqüentemente, a ferramenta atenderá cada vez mais aos requisitos de aplicação para a vida cotidiana do escritório. O Doodle já oferece agendamento de reuniões em pequenos e grandes grupos, assim como pesquisas de texto. Além disso, a integração do calendário permite sincronizar os compromissos e convidar os participantes diretamente do calendário.

**"As coisas começarão a ficar realmente excitantes no desenvolvimento de produtos nos próximos meses".

A Premium Doodle oferece funções de lembrete e de branding para empresas, o MeetMe suporta reuniões 1:1, e o inteligente chatbot Meekan auxilia as equipes Slack e Microsoft. Todas estas áreas se tornarão realmente empolgantes nos próximos meses e anos.

Samuel: Ao mesmo tempo, estamos visando um crescimento maciço e estabelecemos a meta de atingir 500 milhões de pessoas com a ferramenta nos próximos anos. Isto também nos verá investir fortemente em um novo nível Premium Doodle ao lado da oferta gratuita. O Doodle está em meio a uma transformação: de uma plataforma de mídia financiada por terceiros via publicidade para uma plataforma SaaS paga diretamente pelos usuários. Mas os usuários do módulo gratuito não precisam se preocupar: as funções básicas do Doodle serão sempre gratuitas.

**"Queremos alcançar mais de 500 milhões de pessoas por ano com Doodle nos próximos anos".

Tilman: Como é que a Tamedia apoia financeiramente a Doodle?

Samuel: Recentemente concordamos em investir na Doodle com base em um plano ambicioso e estratégico de crescimento e desenvolvimento. Isto mostra o quanto temos fé em seu potencial. Estamos ansiosos pelos resultados.

A Tamedia está assumindo aqui um risco empresarial calculado - um olhar sobre nossa carteira geral mostra claramente que estamos tentando abrir novos caminhos com a Doodle.

Tilman: O que significarão os desenvolvimentos para a Doodle?

Samuel: Doodle experimentará um crescimento e desenvolvimento dinâmico em todos os três locais. Isto será seguido por outros movimentos emocionantes. Queremos aproveitar esta oportunidade para mostrar que é o momento certo para o uso remunerado de ferramentas de produtividade. E não somos os únicos que pensam assim: Segunda-feira, Atlassian, Dropbox e Evernote seguiram o mesmo caminho.

**"Estamos orgulhosos de que cada pessoa na Doodle seja capaz de dar uma contribuição real".

Gabriele: Também conseguimos preencher algumas posições-chave nas últimas semanas: Jack é responsável pelo produto no papel de CPO, e Jens gerencia nossa equipe de engenharia como CTO. Ao mesmo tempo, estamos expandindo consideravelmente as equipes de análise de dados e engenharia. Temos a sorte de ter tantos candidatos de alta qualidade à nossa escolha. E estamos orgulhosos de que as pessoas são capazes de fazer uma contribuição real na Doodle, em vez de ser apenas uma pequena engrenagem em uma grande máquina corporativa.

Tilman: Como isso beneficia os usuários do Doodle?

Gabriele: Os usuários se beneficiam de funções cada vez mais eficientes para a organização de reuniões. De particular importância são os módulos baseados na inteligência artificial de nossa subsidiária Meekan em Israel, que podem ser usados para agendar reuniões de forma muito mais rápida e fácil. Chamamos isto de "agendamento inteligente". Os usuários podem escolher entre diferentes soluções, todas elas orientadas para facilitar o planejamento, a criação e a realização de reuniões.

**"A automação do calendário também abre uma vasta gama de possibilidades para novas aplicações"!

Nós, juntamente com mais de 10.000 usuários por dia, usamos a solução Meekan para programação inteligente. Nunca deixa de nos surpreender a rapidez e a inteligência com que o bot encontra o melhor horário para uma reunião. Isto abre uma vasta gama de possibilidades para novas aplicações, especialmente no que diz respeito ao gerenciamento automatizado de calendário e à personalização de faixas horárias sugeridas.

Samuel: Os mais de 200 milhões de usuários satisfeitos - muitos dos quais são verdadeiros fãs do Doodle - nos permitem investir ainda mais no desenvolvimento, design e suporte do Doodle e da Meekan.

Tilman: Sam, você é o responsável pela divisão Technology & Ventures da Tamedia. Há planos para integrar outras empresas iniciantes no portfólio da Tamedia?

Samuel: Em Ventures, estamos sempre à procura de novas start-ups. Queremos apoiar estas empresas com nossa experiência, nossa rede e nossos recursos financeiros. Atualmente estamos planejando investir no segmento fintech, em particular.

**"Paralelamente às áreas existentes, planejamos atualmente investir em startups de cadeias de blocos".

Em particular, a tecnologia de cadeia de bloqueio que é utilizada em muitas dessas empresas em fase de arranque nos oferece possibilidades completamente novas como empresa de mídia em termos de venda de conteúdo, licenciamento e até mesmo embalagem de conteúdo com outros parceiros. Queremos estar a bordo cedo, na esperança de que uma ou duas dessas mudas acabem por se transformar em uma grande árvore.