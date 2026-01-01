टिलमन एबरले (Doodle एजी में वीपी मार्केटिंग) सैमुअल ह्यूगली (टामेडिया में सीटीओ और वेंचर्स प्रमुख) और गैब्रिएले ओटिनो (Doodle एजी में प्रबंध निदेशक) से Doodle के भविष्य और वैश्विक विस्तार के बारे में बात करते हैं। लक्ष्य आने वाले वर्षों में 500 मिलियन उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार करना है, साथ ही एक आकर्षक सशुल्क उत्पाद विकसित करना है।

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टिलमन: स्विट्ज़रलैंड के सबसे बड़े प्रकाशन गृह टामेडिया के लिए Doodle कितना महत्वपूर्ण है?

साम्युअल: Doodle टामेडिया के लिए कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। इस उपकरण का पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में लोग उपयोग कर रहे हैं – सटीक रूप से कहें तो प्रति वर्ष 200 मिलियन लोग। और Doodle अब केवल एक मनोरंजन उपकरण नहीं रहा, जो इसका मूल उद्देश्य था। इसके बजाय, यह कई व्यवसायों के लिए अनिवार्य हो गया है।

हमारा मानना है कि Doodle में अपार विकास की संभावनाएँ हैं।

उदाहरण के लिए, मेरी सहायक अब Doodle के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित करने में उसे बहुत अधिक समय लगता। और दुनिया भर के लाखों पेशेवर भी ऐसा ही महसूस करते हैं। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, Doodle टैमेडिया के पोर्टफोलियो में एकमात्र वैश्विक ब्रांड है।

कुल मिलाकर, हमारा मानना है कि Doodle में अपार विकास की संभावना है, विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की संख्या, अतिरिक्त कार्यों के कारण अनुप्रयोग के नए क्षेत्रों, और कंपनी के समग्र मूल्य के संदर्भ में।

टिलमन: Doodle की अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति किन-किन तरीकों से स्पष्ट होती है?

Samuel: यह टीम से शुरू होता है: Doodle के ज़्यूरिख़, बर्लिन और तेल अवीव में कार्यालय हैं। परिणामस्वरूप कंपनी के भीतर एक बहुसांस्कृतिक माहौल है, जिसे हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

हमारी उत्पाद विकास टीम एक थिंक-टैंक की तरह है।

मुझे विश्वास है कि Doodle टीम खास है, खासकर इसलिए क्योंकि हम सोचने के कई अलग-अलग तरीकों को एक साथ मिलाते हैं। हमें बर्लिन और तेल अवीव से अक्सर प्रतिक्रिया मिलती है, जो हमें ऐसी अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करती है जो हम स्वयं कभी प्राप्त नहीं कर पाते। यह हमारे लिए एक बड़ा लाभ है। व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना है कि हमारी उत्पाद विकास टीम एक अंतरराष्ट्रीय थिंक-टैंक की तरह है। और यह महत्वपूर्ण है। आखिरकार, हमारे उपयोगकर्ता भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं।

स्विट्ज़रलैंड में, Doodle को लगभग पूरी इंटरनेट आबादी जानती और उपयोग करती है। लेकिन अब घरेलू बाजार की तुलना में विदेशों में उपयोगकर्ताओं की संख्या कहीं अधिक है। हालांकि, देशों के बीच कुछ बड़े अंतर हैं, और यह केवल उपयोगकर्ताओं की संख्या तक सीमित नहीं है; उदाहरण के लिए, हमें लगता है कि अमेरिकी बाजार पेशेवर सशुल्क सेवाओं के प्रति कहीं अधिक ग्रहणशील है। ये अंतर्दृष्टियाँ हमें समग्र रूप से टामेडिया के अंतरराष्ट्रीयकरण में भी मदद करेंगी।

टिलमन: आने वाले वर्षों में Doodle के लिए क्या योजनाएँ हैं?

गैब्रिएले: हम धीरे-धीरे Doodle द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की संख्या बढ़ाएंगे, विशेष रूप से पेशेवर उपयोगकर्ताओं के लिए। परिणामस्वरूप, यह उपकरण दैनिक कार्यालय जीवन के लिए अधिक से अधिक अनुप्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Doodle पहले से ही छोटे और बड़े समूहों में अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के साथ-साथ टेक्स्ट पोल भी प्रदान करता है। इसके अलावा, कैलेंडर एकीकरण से अपॉइंटमेंट को सिंक्रनाइज़ करना और प्रतिभागियों को सीधे कैलेंडर से आमंत्रित करना संभव हो जाता है।

आने वाले महीनों में उत्पाद विकास में चीजें वास्तव में रोमांचक होने लगेंगी।

Premium Doodle कंपनियों के लिए रिमाइंडर फ़ंक्शन और ब्रांडिंग प्रदान करता है, MeetMe 1:1 मीटिंग्स का समर्थन करता है, और बुद्धिमान चैटबॉट Meekan Slack और Microsoft टीमों की सहायता करता है। ये सभी क्षेत्र आने वाले महीनों और वर्षों में वास्तव में रोमांचक हो जाएंगे।

सैमुअल: साथ ही, हम बड़े पैमाने पर विकास का लक्ष्य बना रहे हैं और अगले कुछ वर्षों में इस टूल के साथ 500 मिलियन लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही हम मुफ्त ऑफरिंग के साथ-साथ एक नए Premium Doodle टियर में भी भारी निवेश करेंगे। Doodle परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है: विज्ञापन के माध्यम से तीसरे पक्षों द्वारा वित्त पोषित एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से सीधे उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले एक SaaS प्लेटफ़ॉर्म में। लेकिन मुफ्त मॉड्यूल के उपयोगकर्ताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है: Doodle के बुनियादी कार्य हमेशा निःशुल्क रहेंगे।

हम अगले कुछ वर्षों में Doodle के साथ प्रति वर्ष 500 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं।

टिलमन: टामेडिया Doodle को वित्तीय रूप से कैसे समर्थन करती है?

सैमुअल: हमने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी और रणनीतिक विकास एवं विकास योजना के आधार पर Doodle में निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। यह दर्शाता है कि हमें इसकी क्षमता में कितना भरोसा है। हम परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Tamedia यहाँ एक सोचा-समझा उद्यमी जोखिम उठा रही है – हमारे समग्र पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि हम Doodle के साथ नई राहें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।

टिलमन: इन विकासों का Doodle के लिए क्या मतलब होगा?

सैमुअल: Doodle तीनों स्थानों पर गतिशील वृद्धि और विकास का अनुभव करेगा। इसके बाद और भी रोमांचक कदम उठाए जाएंगे। हम इस अवसर का उपयोग यह दिखाने के लिए करना चाहते हैं कि उत्पादकता उपकरणों के सशुल्क उपयोग का समय आ गया है। और हम अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं: Monday, Atlassian, Dropbox और Evernote ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया है।

हमें गर्व है कि Doodle में हर एक व्यक्ति वास्तविक योगदान दे पाता है।

Gabriele: हमने हाल के हफ्तों में कुछ प्रमुख पदों को भी भरने में सफलता हासिल की है: जैक CPO की भूमिका में उत्पाद के लिए जिम्मेदार हैं, और जेंस CTO के रूप में हमारी इंजीनियरिंग टीम का प्रबंधन करते हैं। साथ ही, हम डेटा एनालिटिक्स और इंजीनियरिंग टीमों का काफी विस्तार कर रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास चुनने के लिए इतने सारे उच्च-गुणवत्ता वाले उम्मीदवार हैं। और हमें गर्व है कि लोग Doodle में सिर्फ एक बड़ी कॉर्पोरेट मशीन का छोटा पुर्जा बनने के बजाय वास्तविक योगदान दे पा रहे हैं।

टिलमन: यह Doodle उपयोगकर्ताओं को कैसे लाभ पहुँचाता है?

गैब्रिएले: उपयोगकर्ताओं को बैठकों का आयोजन करने के लिए लगातार बेहतर होते कार्यों से लाभ होता है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं हमारे इज़राइल स्थित सहायक कंपनी Meekan की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मॉड्यूल, जिनका उपयोग अपॉइंटमेंट्स को बहुत तेज़ी और आसानी से शेड्यूल करने के लिए किया जा सकता है। हम इसे 'स्मार्ट शेड्यूलिंग' कहते हैं। उपयोगकर्ता विभिन्न समाधानों में से चुन सकते हैं, जो सभी बैठकों की योजना बनाने, उन्हें बनाने और आयोजित करने को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं।

कैलेंडर स्वचालन नए अनुप्रयोगों के लिए भी संभावनाओं की एक विशाल श्रृंखला खोलता है!

हम प्रतिदिन 10,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ मिलकर स्मार्ट शेड्यूलिंग के लिए Meekan समाधान का उपयोग करते हैं। यह हमें हमेशा आश्चर्यचकित करता है कि यह बॉट कितनी तेजी से और चतुराई से बैठक के लिए सबसे उपयुक्त समय स्लॉट ढूंढ लेता है। यह नए अनुप्रयोगों के लिए संभावनाओं का एक विशाल दायरा खोलता है, विशेष रूप से स्वचालित कैलेंडर प्रबंधन और सुझाए गए समय स्लॉट के निजीकरण के संबंध में।

सैमुअल: 200 मिलियन से अधिक संतुष्ट उपयोगकर्ता – जिनमें से कई Doodle के सच्चे प्रशंसक हैं – हमें Doodle और मीकान के विकास, डिज़ाइन और समर्थन में और अधिक निवेश करने की अनुमति देते हैं।

टिलमन: सैम, आप टामेडिया में टेक्नोलॉजी और वेंचर्स डिवीजन के प्रभारी हैं। क्या टामेडिया पोर्टफोलियो में अन्य स्टार्टअप्स को शामिल करने की कोई योजना है?

साम्युल: वेंचर्स में, हम हमेशा नए स्टार्ट-अप्स की तलाश में रहते हैं। हम इन कंपनियों का समर्थन अपनी विशेषज्ञता, अपने नेटवर्क और अपने वित्तीय संसाधनों से करना चाहते हैं। हम वर्तमान में विशेष रूप से फिनटेक सेगमेंट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं।

मौजूदा क्षेत्रों के साथ-साथ, हम वर्तमान में ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स में निवेश करने की योजना बना रहे हैं।

विशेष रूप से, इन कई स्टार्ट-अप्स में उपयोग की जाने वाली ब्लॉकचेन तकनीक हमें एक मीडिया कंपनी के रूप में सामग्री की बिक्री, लाइसेंसिंग और अन्य साझेदारों के साथ सामग्री पैकेजिंग के मामले में पूरी तरह से नई संभावनाएं प्रदान करती है। हम शुरुआत में ही इसमें शामिल होना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इनमें से एक या दो अंकुर अंततः एक बड़ा पेड़ बन जाएंगे।