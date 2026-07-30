Tilman Eberle (marknadsföringschef på Doodle AG) samtalar med Samuel Hügli (teknikchef och chef för Ventures på Tamedia) och Gabriele Ottino (verkställande direktör på Doodle AG) om Doodles framtid och globala expansion. Målet är att nå över 500 miljoner användare under de kommande åren och samtidigt utveckla en attraktiv betaltjänst.

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Tilman: Hur viktigt är Doodle för Tamedia, Schweiz största förlag?

Samuel: Doodle är viktigt för Tamedia på flera plan. Verktyget används redan av ett enormt antal människor – 200 miljoner per år, för att vara exakt. Och Doodle är inte längre bara ett fritidsverktyg, vilket var dess ursprungliga syfte. Istället har det blivit oumbärligt inom många företag.

”Vi tror att Doodle har en enorm tillväxtpotential.”

Min assistent, till exempel, kan inte längre föreställa sig ett liv utan Doodle, eftersom det skulle ta henne så mycket längre tid att organisera allt. Och miljontals yrkesverksamma världen över känner på samma sätt. Sist men inte minst är Doodle det enda globala varumärket i Tamedias portfölj.

Sammantaget anser vi att Doodle har en enorm tillväxtpotential, framför allt när det gäller antalet användare, nya användningsområden tack vare ytterligare funktioner samt företagets totala värde.

Tilman: På vilka sätt märks Doodles internationella inriktning?

Samuel: Det börjar med teamet: Doodle har kontor i Zürich, Berlin och Tel Aviv. Det skapar en mångkulturell atmosfär inom företaget, vilket är något vi stöder fullt ut.

”Vårt produktutvecklingsteam är som en tankesmedja.”

Jag tycker att Doodle-teamet är speciellt, inte minst för att vi förenar många olika sätt att tänka. Vi får regelbundet feedback från Berlin och Tel Aviv, vilket ger oss insikter som vi aldrig skulle ha fått på egen hand. Det är en enorm fördel för oss. Personligen anser jag att vårt produktutvecklingsteam är som en internationell tankesmedja. Och det är viktigt. Våra användare finns ju också i olika delar av världen.

I Schweiz är Doodle känt och används av nästan alla internetanvändare. Men det finns nu betydligt fler användare utomlands än på hemmamarknaden. Det finns dock stora skillnader mellan länderna, och inte bara när det gäller antalet användare; vi tror till exempel att den amerikanska marknaden är mycket mer mottaglig för professionella betaltjänster. Dessa insikter kommer också att hjälpa oss med internationaliseringen av Tamedia som helhet.

Tilman: Vilka planer finns för Doodle under de kommande åren?

Gabriele: Vi kommer successivt att utöka antalet funktioner som Doodle erbjuder, särskilt för professionella användare. På så sätt kommer verktyget att uppfylla allt fler behov i den dagliga kontorsverksamheten. Doodle erbjuder redan mötesbokning för både små och stora grupper, samt textbaserade omröstningar. Dessutom gör kalenderintegrationen det möjligt att synkronisera möten och bjuda in deltagare direkt från kalendern.

”Det kommer att börja bli riktigt spännande inom produktutvecklingen under de kommande månaderna.”

Doodle Premium erbjuder påminnelsefunktioner och varumärkesanpassning för företag, MeetMe stöder 1:1-möten och den intelligenta chatboten Meekan fungerar som stöd i Slack och Microsoft Teams. Alla dessa områden kommer att bli riktigt spännande under de kommande månaderna och åren.

Samuel: Samtidigt siktar vi på en massiv tillväxt och har satt upp målet att nå ut till 500 miljoner människor med verktyget under de närmaste åren. Detta innebär också att vi kommer att satsa stort på en ny Doodle Premium-nivå vid sidan av gratistjänsten. Doodle befinner sig mitt i en omvandling: från en medieplattform som finansieras av tredje part via reklam till en SaaS-plattform som betalas direkt av användarna. Men användare av gratismodulen behöver inte oroa sig: Doodles grundläggande funktioner kommer alltid att vara kostnadsfria.

”Vi vill nå ut till mer än 500 miljoner människor per år med Doodle under de närmaste åren.”

Tilman: Hur stöder Tamedia Doodle ekonomiskt?

Samuel: Vi har nyligen beslutat att investera i Doodle utifrån en ambitiös och strategisk tillväxt- och utvecklingsplan. Detta visar hur stort förtroende vi har för företagets potential. Vi ser fram emot att se resultaten.

Tamedia tar här en väl övervägd affärsrisk – en blick på vår samlade portfölj visar tydligt att vi försöker bryta ny mark med Doodle.

Tilman: Vad kommer dessa utvecklingar att innebära för Doodle?

Samuel: Doodle kommer att uppleva en dynamisk tillväxt och utveckling på alla tre platserna. Detta kommer att följas av ytterligare spännande satsningar. Vi vill ta tillfället i akt att visa att tiden är mogen för betald användning av produktivitetsverktyg. Och vi är inte de enda som tycker så: Monday, Atlassian, Dropbox och Evernote har slagit in på samma väg.

”Vi är stolta över att varenda person på Doodle kan bidra på ett konkret sätt.”

Gabriele: Vi har också lyckats tillsätta några nyckelpositioner under de senaste veckorna: Jack ansvarar för produkten i rollen som CPO, och Jens leder vårt teknikteam som CTO. Samtidigt utökar vi teamen för dataanalys och teknik avsevärt. Vi har turen att ha så många högkvalificerade kandidater att välja mellan. Och vi är stolta över att människor kan bidra på ett konkret sätt hos Doodle, istället för att bara vara en liten kugge i ett stort företagsmaskineri.

Tilman: Vilka fördelar innebär detta för Doodle-användarna?

Gabriele: Användarna drar nytta av allt effektivare funktioner för att organisera möten. Särskilt viktiga är modulerna baserade på artificiell intelligens från vårt dotterbolag Meekan i Israel, som gör det möjligt att boka möten mycket snabbare och enklare. Vi kallar detta för ”smart schemaläggning”. Användarna kan välja mellan olika lösningar, som alla är utformade för att underlätta planering, skapande och genomförande av möten.

”Automatisering av kalendern öppnar dessutom upp för en mängd olika möjligheter till nya tillämpningar!”

Vi, tillsammans med mer än 10 000 användare per dag, använder Meekan-lösningen för smart schemaläggning. Det slutar aldrig att förvåna oss hur snabbt och smart boten hittar den bästa tidpunkten för ett möte. Detta öppnar upp för en mängd möjligheter till nya tillämpningar, särskilt när det gäller automatiserad kalenderhantering och anpassning av föreslagna tidsluckor.

Samuel: De över 200 miljoner nöjda användarna – av vilka många är riktiga Doodle-fans – gör det möjligt för oss att satsa ytterligare på utveckling, design och support för Doodle och Meekan.

Tilman: Sam, du är chef för avdelningen Technology & Ventures på Tamedia. Finns det några planer på att integrera fler nystartade företag i Tamedias portfölj?

Samuel: Inom Ventures är vi alltid på jakt efter nya start-ups. Vi vill stödja dessa företag med vår expertis, vårt nätverk och våra ekonomiska resurser. För närvarande planerar vi att satsa särskilt på fintech-segmentet.

”Utöver de befintliga områdena planerar vi för närvarande att investera i blockchain-startups.”

Framför allt erbjuder den blockkedjeteknik som används av många av dessa nystartade företag oss som medieföretag helt nya möjligheter när det gäller försäljning av innehåll, licensiering och till och med samarbeten med andra partners kring innehållspaket. Vi vill vara med från början, i hopp om att ett eller två av dessa små frön så småningom ska växa sig till stora träd.