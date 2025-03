Tilman Eberle (VP Marketing hos Doodle AG) taler med Samuel Hügli (CTO & Head of Ventures hos Tamedia) og Gabriele Ottino (administrerende direktør hos Doodle AG) om fremtiden og den globale ekspansion af Doodle. Målet er at bryde 500 millioner brugere i de kommende år og samtidig udvikle et attraktivt betalingsprodukt.

Tilman: Hvor vigtig er Doodle for Tamedia, Schweiz' største forlag?

Samuel: Doodle er vigtig for Tamedia på flere niveauer. Værktøjet bruges allerede af et enormt antal mennesker - 200 millioner om året, for at være helt præcis. Og Doodle er ikke længere kun et fritidsværktøj, som var dets oprindelige formål. I stedet er det blevet uundværligt i mange virksomheder.

"Vi mener, at Doodle har et enormt vækstpotentiale. "

Min assistent kunne f.eks. ikke længere forestille sig et liv uden Doodle, da det ville tage hende meget længere tid at organisere alting. Og millioner af fagfolk verden over har det på samme måde. Sidst men ikke mindst er Doodle det eneste globale brand i Tamedia's portefølje.

Alt i alt mener vi, at Doodle har et enormt vækstpotentiale, især med hensyn til antallet af brugere, nye anvendelsesområder på grund af ekstra funktioner og virksomhedens samlede værdi.

Tilman: På hvilke måder er Doodles internationale orientering tydelig?

Samuel: Det begynder med holdet: Doodle har kontorer i Zürich, Berlin og Tel Aviv. Som følge heraf er der et multikulturelt klima i virksomheden, hvilket er noget, vi støtter fuldt ud.

"Vores produktudviklingsteam er som en tænketank. "

Jeg mener, at Doodle-teamet er noget særligt, ikke mindst fordi vi kombinerer mange forskellige måder at tænke på. Vi får hyppige tilbagemeldinger fra Berlin og Tel Aviv, hvilket giver os indsigt, som vi aldrig ville have fået på egen hånd. Det er en stor fordel for os. Personligt mener jeg, at vores produktudviklingsteam er som en international tænketank. Og det er vigtigt. Når alt kommer til alt, er vores brugere også baseret i forskellige dele af verden.

I Schweiz er Doodle kendt og brugt af næsten hele internetbefolkningen. Men der er nu langt flere brugere i udlandet end på hjemmemarkedet. Der er dog nogle store forskelle mellem landene, og ikke kun med hensyn til antallet af brugere; vi mener f.eks., at det amerikanske marked er meget mere modtageligt over for professionelle betalingstjenester. Disse indsigter vil også hjælpe os med internationaliseringen af Tamedia som helhed.

Tilman: Hvilke planer er der for Doodle i de kommende år?

Gabriele: Vi vil gradvist øge antallet af funktioner, som Doodle tilbyder, især for professionelle brugere. Værktøjet vil derfor opfylde flere og flere anvendelseskrav i det daglige kontorliv. Doodle tilbyder allerede nu planlægning af aftaler i små og store grupper samt tekstafstemninger. Desuden gør kalenderintegration det muligt at synkronisere aftaler og invitere deltagere direkte fra kalenderen.

"Tingene vil begynde at blive rigtig spændende i produktudviklingen vil blive rigtig spændende i de kommende måneder. "

Premium Doodle tilbyder påmindelsesfunktioner og branding til virksomheder, MeetMe understøtter 1:1-møder, og den intelligente chatbot Meekan assisterer Slack- og Microsoft-teams. Alle disse områder vil blive rigtig spændende i de kommende måneder og år.

Samuel: Samtidig satser vi på massiv vækst og har sat os som mål at nå 500 millioner mennesker med værktøjet i løbet af de næste par år. Dette vil også betyde, at vi vil investere kraftigt i et nyt Premium Doodle-niveau ved siden af det gratis tilbud. Doodle er midt i en transformation: fra en medieplatform finansieret af tredjeparter via reklamer til en SaaS-platform, der betales direkte af brugerne. Men brugere af det gratis modul skal ikke være bekymrede: Doodles grundlæggende funktioner vil altid være gratis.

"Vi ønsker at nå ud til mere end 500 millioner mennesker om året med Doodle i løbet af de næste par år. "

Tilman: Hvordan støtter Tamedia Doodle økonomisk?

Samuel: Vi har for nylig aftalt at investere i Doodle på grundlag af en ambitiøs og strategisk vækst- og udviklingsplan. Det viser, hvor stor tiltro vi har til virksomhedens potentiale. Vi ser frem til resultaterne.

Tamedia tager her en kalkuleret iværksætterrisiko - et kig på vores samlede portefølje viser tydeligt, at vi med Doodle forsøger at gå nye veje.

Tilman: Hvad vil udviklingen betyde for Doodle?

Samuel: Doodle vil opleve en dynamisk vækst og udvikling på alle tre lokationer. Dette vil blive fulgt op af yderligere spændende flytninger. Vi vil gerne benytte lejligheden til at vise, at tiden er moden til betalt brug af produktivitetsværktøjer. Og vi er ikke de eneste, der mener det: Monday, Atlassian, Dropbox og Evernote er gået samme vej.

"Vi er stolte over, at hver eneste person hos Doodle er i stand til at yde et reelt bidrag. "

Gabriele: Det er også lykkedes os at besætte nogle vigtige stillinger i de seneste uger: Jack er ansvarlig for produktet i rollen som CPO, og Jens leder vores ingeniørteam som CTO. Samtidig udvider vi dataanalyse- og ingeniørteamet betydeligt. Vi er heldige at have så mange kandidater af højeste kvalitet at vælge imellem. Og vi er stolte over, at folk har mulighed for at yde et reelt bidrag hos Doodle i stedet for blot at være et lille tandhjul i en stor virksomhedsmaskine.

Tilman: Hvordan kommer dette Doodle-brugerne til gode?

Gabriele: Brugerne nyder godt af stadig mere effektive funktioner til at organisere møder. Af særlig betydning er modulerne baseret på kunstig intelligens fra vores datterselskab Meekan i Israel, som kan bruges til at planlægge aftaler meget hurtigere og lettere. Vi kalder dette "smart scheduling". Brugerne kan vælge mellem forskellige løsninger, som alle er rettet mod at gøre det lettere at planlægge, oprette og afholde møder.

"Kalenderautomatisering åbner også op for en lang række muligheder for nye applikationer!"

Sammen med mere end 10.000 brugere om dagen bruger vi Meekan-løsningen til smart scheduling. Det ophører aldrig med at forbløffe os, hvor hurtigt og smart robotten finder det bedste tidsrum for et møde. Dette åbner op for en lang række muligheder for nye applikationer, især med hensyn til automatiseret kalenderstyring og personlig tilpasning af de foreslåede tidsrum.

Samuel: De mere end 200 millioner tilfredse brugere - hvoraf mange er ægte fans af Doodle - giver os mulighed for at investere yderligere i udvikling, design og support af Doodle og Meekan.

Tilman: Sam, du er ansvarlig for Technology & Ventures-afdelingen i Tamedia. Er der planer om at integrere andre nystartede virksomheder i Tamedia-porteføljen?

Samuel: I Ventures er vi altid på udkig efter nye start-ups. Vi ønsker at støtte disse virksomheder med vores ekspertise, vores netværk og vores finansielle ressourcer. I øjeblikket planlægger vi især at investere i fintech-segmentet.

"Ved siden af de eksisterende områder planlægger vi i øjeblikket at investere i start-ups inden for blockchain. "

Især den blockchain-teknologi, der anvendes i mange af disse nystartede virksomheder, giver os som medievirksomhed helt nye muligheder med hensyn til salg af indhold, licenser og endda indholdspakning sammen med andre partnere. Vi vil gerne være med tidligt i håbet om, at en eller to af disse kimplanter i sidste ende vil vokse til et stort træ.