Het lijdt geen twijfel dat het lastig is om je bedrijfswaarden te definiëren en de juiste mensen te vinden. Maar als je daarna minder moeite doet, zou dat neerkomen op rusten op lauweren die er eigenlijk niet zijn. Wat maakt een boeiende werkomgeving die het beste in mensen naar boven haalt, hen laat slagen en het gevoel geeft dat ze deel uitmaken van de team, zelfs als je op afstand werkt? De suggesties lopen uiteen, maar sommige lijken te wijzen op soortgelijke, onderling verweven ideeën.

Klaar om te beginnen? Probeer het gratis Vraag een demo aan

Het draait allemaal om veiligheid

Simon Sinek, die we in ons vorige artikel al noemden, benadrukt hoe belangrijk het is en welke grote voordelen het oplevert om wat hij een ‘veilige werkomgeving’ noemt te creëren. In plaats van je constant zorgen te maken dat je gestraft wordt als je niet aan de gestelde normen voldoet, worden medewerkers in een veilige werkomgeving niet ‘in de steek gelaten’ na wat ze zien als mislukkingen, maar juist ondersteund. Er gebeuren geweldige dingen, zegt Sinek, als bedrijven echt in hun mensen geloven: “Als we ons veilig voelen binnen de organisatie, zullen we vanzelf onze talenten en sterke punten bundelen en onvermoeibaar werken om de gevaren van buitenaf het hoofd te bieden en kansen te grijpen.” Zijn advies voor bedrijven is vrij simpel: geef je team meer veiligheid en ze zullen niet verslappen; ze zullen bloeien (tenzij we het hier over de app hebben).

Een gezonde feedbackcyclus

Het creëren van een boeiende en veilige werkplek hangt sterk samen met de manier waarop feedback op het werk wordt verwerkt: er is nauwelijks sprake van veiligheid als feedback iets is waarvoor men bang is. Interessant genoeg, bestsellerauteur dr. Brené Brown stelt dat een goede werkplek niet zo’n plek is waar mensen het prima vinden om af en toe ‘lastige vragen’ te krijgen, maar een plek waar het ongemakkelijke gevoel bij feedback als normaal wordt gezien. Als werknemer accepteer je dat je altijd te maken zult hebben met de ‘groeipijnen’ van het leerproces. Als werkgever geef je je team de ruimte om te groeien dankzij jouw feedback.

In haar Manifest over leiderschap , een lijst met gezonde verwachtingen die werknemers van hun werkplek hebben, zegt Brown: “Feedback is een uiting van respect: als je geen openhartige gesprekken met ons voert over onze sterke punten en onze groeimogelijkheden, gaan we twijfelen aan onze bijdragen en aan jouw betrokkenheid.”

Een win-win-paradigma: er zijn geen verliezers nodig

De zorg en de oprechte wens om medewerkers te helpen en hen waardevolle feedback te geven, dat is precies waar het om draait in het boek van Stephen Covey, de auteur van Zeven gewoonten van super efficiënte mensen, noemt het het win-win-paradigma.

Het komt voort uit een mentaliteit van overvloed: het besef dat het leven geen win-verlies-situatie hoeft te zijn, en dat het mogelijk is om te onderhandelen waarbij beide partijen er uiteindelijk beter van worden. Het hoeft geen wedstrijd te zijn; mijn winst hoeft niet jouw verlies te zijn. Als leiders dat in gedachten houden en als ze kunnen luisteren met de intentie om de andere kant te begrijpen, kun je opmerkelijke dingen bereiken. Het doel stellen om een oplossing te vinden waar alle partijen tevreden mee zijn, is een ontzettend krachtig uitgangspunt om vanuit te werken.

Door samenwerking te stimuleren in plaats van concurrentie, creëren leiders een gastvrije werkomgeving waarin medewerkers zich betrokken en gemotiveerd voelen. En zelfs als het werk zelf op afstand gebeurt, blijft de zorg en aandacht gewoon aanwezig. Als alle teamleden het gevoel hebben dat ze ergens bij horen, als ze zich gehoord voelen en aangemoedigd worden om te groeien, is de kans groot dat ze blijven. Ze blijven, groeien en geven hun best voor hun bedrijf.