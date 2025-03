Não há dúvida de que estreitar seus valores organizacionais e conseguir as pessoas certas é difícil. No entanto, colocar menos esforço no que acontece a seguir seria descansar sobre louros que não estão realmente lá. O que constitui um ambiente de trabalho envolvente que traz o melhor das pessoas, faz com que elas tenham sucesso e se sintam parte da equipe mesmo quando se trabalha remotamente? As sugestões variam, mas algumas delas parecem apontar para idéias semelhantes entrelaçadas.

É tudo uma questão de segurança

Simon Sinek, mencionado em nossa peça anterior, enfatiza a importância e os benefícios abrangentes da criação do que ele chama de ambiente de trabalho seguro. Em vez de se preocupar constantemente em ser punido por não cumprir com os padrões estabelecidos, em um ambiente de trabalho seguro os funcionários não são "abandonados" após suas falhas percebidas, mas atendidos. Coisas incríveis acontecem, diz Sinek, quando as empresas realmente acreditam em seu pessoal: "Quando nos sentimos seguros dentro da organização, naturalmente combinaremos nossos talentos e nossos pontos fortes, e trabalharemos incansavelmente para enfrentar os perigos do exterior e aproveitar as oportunidades". Seu conselho para as empresas é muito simples: dê mais segurança a sua equipe e eles não se descuidarão; eles florescerão (a menos que estejamos falando do aplicativo aqui).

Um loop de feedback saudável

Criar um local de trabalho envolvente e seguro tem muito a ver com a forma como o feedback é processado no trabalho: pode haver pouca segurança se o feedback é algo temido. Curiosamente, a autora mais vendida Dr. Brené Brown afirma que um bom local de trabalho não é aquele onde as pessoas não se importam com as "perguntas difíceis" de vez em quando, mas um local de trabalho onde o desconforto do feedback é normalizado. Como funcionário, você aceitará que sempre terá "dores de crescimento" de aprendizado. Como empregador, você capacitará sua equipe a crescer através de seu feedback.

Em seu Leadership Manifesto, uma lista de expectativas saudáveis dos funcionários de seu local de trabalho, Brown states: "O feedback é uma função de respeito: quando você não tem conversas honestas conosco sobre nossos pontos fortes e nossas oportunidades de crescimento, nós questionamos nossas contribuições e seu compromisso".

Um paradigma win-win: não são necessários perdedores

O cuidado e o desejo genuíno de ajudar os funcionários e fornecer-lhes um feedback valioso vão tudo ao que Stephen Covey, o autor de Seven Habits of Highly Efficient People, chama de paradigma Win-Win.

Ela decorre da mentalidade de abundância: a compreensão de que a vida não tem que ser um caso de perda de vidas, e é possível iniciar negociações onde ambas as partes se beneficiam no final. Não tem que ser uma competição; minha vitória não tem que ser sua perda. Se os líderes tiverem isso em mente, e se forem capazes de ouvir com a intenção de entender o outro lado, coisas notáveis podem ser alcançadas. Estabelecer o objetivo de encontrar uma solução que deixe todos os lados satisfeitos é um paradigma extremamente capacitador para operar.

É promovendo a cooperação, e não a concorrência, que os líderes criam ambientes de trabalho acolhedores onde os funcionários se sentem engajados e motivados. E mesmo quando o trabalho em si é remoto, o cuidado e a atenção não o são. Se todos os membros da equipe se sentirem parte de algo, se se sentirem ouvidos e encorajados a crescer, é bem provável que eles permaneçam. Eles ficarão, crescerão e darão o melhor de suas empresas.