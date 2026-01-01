इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने संगठनात्मक मूल्यों को सीमित करना और सही लोगों को चुनना कठिन है। हालांकि, इसके बाद जो होता है उसमें कम प्रयास करना वास्तव में मौजूद नहीं होने वाले गौरव पर आराम करने जैसा होगा। एक ऐसा आकर्षक कार्य वातावरण क्या है जो लोगों में सर्वश्रेष्ठ लाता है, उन्हें सफल बनाता है और उन्हें का हिस्सा महसूस कराता है टीम, दूर से काम करते समय भी? सुझाव भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी उनमें से कुछ समान रूप से गुंथे हुए विचारों की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं।

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यह सब सुरक्षा के बारे में है।

साइमन सीनक, जिनका उल्लेख हमारे पिछले लेख में किया गया था, एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के महत्व और इसके व्यापक लाभों पर जोर देते हैं। निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदर्शन न करने पर दंडित होने की लगातार चिंता करने के बजाय, एक सुरक्षित कार्य वातावरण में कर्मचारियों को उनकी कथित विफलताओं के बाद "छोड़ नहीं दिया जाता" बल्कि उनकी देखभाल की जाती है। सीनक कहते हैं, जब कंपनियाँ वास्तव में अपने लोगों पर विश्वास करती हैं तो अद्भुत चीजें होती हैं: "जब हम संगठन के भीतर सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिभा और अपनी ताकत को जोड़ेंगे, और बाहरी खतरों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए अथक प्रयास करेंगे।" कंपनियों के लिए उनकी सलाह काफी सीधी है: अपनी टीम को अधिक सुरक्षा प्रदान करें और वे सुस्ती नहीं करेंगे; वे फलेंगे-फूलेंगे (जब तक कि हम यहाँ ऐप की बात न कर रहे हों)।

एक स्वस्थ प्रतिक्रिया चक्र

एक आकर्षक और सुरक्षित कार्यस्थल बनाना इस बात से बहुत जुड़ा है कि कार्यस्थल में प्रतिक्रिया को कैसे संसाधित किया जाता है: यदि प्रतिक्रिया से डर लगता हो तो सुरक्षा बहुत कम रह सकती है। दिलचस्प बात यह है कि, सबसे ज्यादा बिकने वाली लेखिका डॉ. ब्रेने ब्राउन दावा किया जाता है कि एक अच्छा कार्यस्थल वह नहीं है जहाँ लोग कभी-कभार 'कठिन प्रश्न' पूछे जाने से सहज हों, बल्कि वह कार्यस्थल है जहाँ प्रतिक्रिया से होने वाली असुविधा को सामान्य माना जाता है। एक कर्मचारी के रूप में, आप स्वीकार करेंगे कि सीखने की प्रक्रिया में आपको हमेशा 'विकास की पीड़ा' का सामना करना पड़ेगा। एक नियोक्ता के रूप में, आप अपनी टीम को अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से विकसित होने के लिए सशक्त बनाएँगे।

उसकी नेतृत्व घोषणापत्र , अपने कार्यस्थल से स्वस्थ कर्मचारी अपेक्षाओं की एक सूची में, ब्राउन कहते हैं: "प्रतिक्रिया सम्मान का एक कार्य है: जब आप हमारी ताकत और विकास के अवसरों के बारे में हमारे साथ ईमानदार बातचीत नहीं करते, तो हम अपने योगदान और आपकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं।"

एक जीत-जीत का दृष्टिकोण: हारने वालों की कोई आवश्यकता नहीं

कर्मचारियों की देखभाल और उन्हें मूल्यवान प्रतिक्रिया देने की सच्ची इच्छा, ये सब उस बात में शामिल हैं जो स्टीफन कोवी, के लेखक अत्यधिक कुशल लोगों की सात आदतें, विन-विन प्रतिमान कहता है।

यह प्रचुरता की मानसिकता से उत्पन्न होता है: यह एहसास कि जीवन को जीत-हार के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसी बातचीत संभव है जिसमें अंततः दोनों पक्षों को लाभ हो। यह एक प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए; मेरी जीत का मतलब आपकी हार नहीं होना चाहिए। यदि नेता इसे ध्यान में रखें और दूसरे पक्ष को समझने की मंशा से सुनें, तो असाधारण उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं। सभी पक्षों को संतुष्ट करने वाला समाधान खोजने का लक्ष्य रखना एक अत्यंत सशक्तिकरणकारी दृष्टिकोण है।

नेता सहयोग को बढ़ावा देकर, प्रतिस्पर्धा नहीं, स्वागतयोग्य कार्य वातावरण बनाते हैं जहाँ कर्मचारी संलग्न और प्रेरित महसूस करते हैं। और भले ही काम स्वयं दूरस्थ हो, देखभाल और ध्यान दूरस्थ नहीं होता। यदि सभी टीम सदस्य महसूस करें कि वे किसी चीज़ का हिस्सा हैं, यदि उन्हें सुना जाता है और उन्हें विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो बहुत संभावना है कि वे बने रहेंगे। वे बने रहेंगे, बढ़ेंगे और अपनी कंपनियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे।