Plannen
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Alle afspraken online: de agenda van DoodleLeestijd: 7 minuten2 aug, 2023
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De online enquête: voordelen en pluspuntenLeestijd: 7 minuten2 aug, 2023
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Twee voorbeelden van enquêtes over het gebruik van DoodleLeestijd: 7 minuten2 aug, 2023
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Gratis afspraken plannen met de online afsprakenkalender van DoodleLeestijd: 7 minuten1 aug, 2023
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Je agenda online beheren met DoodleLeestijd: 7 minuten1 aug, 2023
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Personeelsplanning wordt een fluitje van een cent met DoodleLeestijd: 7 minuten27 jul, 2023
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Ga aan de slag met de Doodle-planningstoolLeestijd: 7 minuten28 jul, 2023
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Koppel je online agenda gratis aan DoodleLeestijd: 7 minuten27 jul, 2023
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Je online boekingssysteem opzetten – een handleidingLeestijd: 7 minuten1 aug, 2023
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Plan onderweg vergaderingen met de planningsapp van DoodleLeestijd: 2 minuten1 aug, 2023