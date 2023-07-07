Plannen
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Maak je dag helemaal van jou door afspraken te plannen met Doodle en GoogleLeestijd: 2 minuten11 jul, 2023
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Voorkom dat er planningconflicten ontstaan met DoodleLeestijd: 2 minuten7 jul, 2023
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Krijg je eigen planningsassistent met DoodleLeestijd: 7 minuten24 jul, 2023
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Plan je cursussen met DoodleLeestijd: 2 minuten25 jul, 2023
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Zelf de baas over je tijd: Doodle en Google CalendarLeestijd: 8 minuten24 jul, 2023
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De geavanceerde functies van Google Calendar gebruikenLeestijd: 7 minuten25 jul, 2023
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Je Google Calendar instellenLeestijd: 5 minuten7 jul, 2023
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Synchroniseer je agenda met Doodle ProfessionalLeestijd: 7 minuten3 aug, 2023
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Hoe maak je een gepersonaliseerde kalender met DoodleLeestijd: 7 minuten2 aug, 2023
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Coördineer afspraken eenvoudig online met DoodleLeestijd: 7 minuten2 aug, 2023