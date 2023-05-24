Wat is een kwartaalvergadering?

Eens in de drie maanden wordt er een kwartaalvergadering gehouden. Dat is het moment waarop teams bij elkaar komen om de voortgang, doelen en uitdagingen te bespreken. Kwartaalvergaderingen kunnen een geweldige manier zijn om op koers te blijven en ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit.

Waarom houden we kwartaalvergaderingen?

Er zijn veel redenen waarom je misschien elk kwartaal vergaderingen zou willen houden. Hier zijn een paar van de meest voorkomende redenen:

Om op koers te blijven: met kwartaalvergaderingen kun je je doelen en doelstellingen goed in de gaten houden.

Om je team op één lijn te krijgen: Ze kunnen helpen om iedereen achter je doelen en doelstellingen te krijgen. Door het afgelopen kwartaal te bespreken en te kijken wat je daarvan kunt leren voor het komende kwartaal, kun je ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit en naar hetzelfde doel toewerkt.

Om problemen te signaleren en aan te pakken: Met kwartaalvergaderingen kun je problemen signaleren en aanpakken, en aanpassingen doorvoeren om je jaardoelen te halen. Door je uitdagingen te bespreken, kun je oplossingen bedenken voordat ze uitgroeien tot grote problemen.

Om successen te vieren: Het is geweldig om te laten zien wat jij en je team goed doen. Tijdens kwartaalvergaderingen kun je stilstaan bij je successen en die vieren. Door de tijd te nemen om de prestaties van je team te erkennen, kun je het moreel en de motivatie een boost geven.

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Hoe je een succesvolle kwartaalvergadering effectief organiseert

Aangezien kwartaalvergaderingen maar eens in de paar maanden plaatsvinden, is het belangrijk om ze goed te organiseren. Hier zijn een paar tips om mee te beginnen:

Stel duidelijke doelen. Neem, voordat je aan je vergadering begint, even de tijd om na te denken over wat je hoopt te bereiken. Welke doelen wil je bespreken? Welke uitdagingen wil je aanpakken? Met duidelijke doelen kun je je beter concentreren en je tijd optimaal benutten.

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Stel de agenda op. Zodra je weet wat je doelen zijn, kun je gaan bedenken hoe de vergadering zal verlopen. De agenda moet een mix bevatten van discussiepunten, updates en actiepunten. Zorg ervoor dat je wat tijd overlaat voor een open discussie en vragen. Stuur de agenda van tevoren rond, zodat je tijd hebt om feedback te krijgen.

Zorg voor een gespreksleider. Dat moet iemand zijn die de discussie op koers kan houden en ervoor zorgt dat iedereen de kans krijgt om mee te praten.

Moedig iedereen aan om mee te doen. Dat betekent dat je iedereen de kans moet geven om te spreken en zijn of haar ideeën te delen.

Houd rekening met ieders tijd. Zorg dat de vergadering op schema blijft en laat hem niet uitlopen.

Zorg dat je de actiepunten opvolgt. Zorg er na de vergadering voor dat iedereen weet waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en dat iedereen de middelen heeft die nodig zijn om zijn of haar taken uit te voeren. Een follow-up-mail is een prima manier om dit te doen.

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Hoe Doodle je kan helpen bij het plannen van je kwartaalvergadering

Doodle is een planningsprogramma wereldwijd geliefd.

Hiermee kun je maak een poll aan en vraag het team om aan te geven wat hun beschikbaarheid voor een vergadering. Ze kunnen dan aangeven wanneer ze beschikbaar zijn. Binnen een paar minuten zie je welke tijden voor iedereen het beste uitkomen en kun je de uitnodiging versturen. Zo kun jij je concentreren op de belangrijkere voorbereidingen om er een topvergadering van te maken.

Als je meer wilt lezen, kijk dan eens naar: https://doodle.com/en/financial-committee-meeting/