¿Qué es una reunión trimestral?

Cada tres meses se celebra una reunión trimestral. Es el momento de que los equipos se reúnan para hablar de los progresos, los objetivos y los retos. Las reuniones trimestrales pueden ser una forma estupenda de mantener el rumbo y asegurarse de que todo el mundo está alineado.

¿Por qué celebrar reuniones trimestrales?

Hay muchas razones para celebrar reuniones trimestrales. Éstas son algunas de las más comunes:

Para mantener el rumbo: Las reuniones trimestrales pueden ayudarle a no perder de vista sus metas y objetivos.

Para alinear a su equipo: Las reuniones trimestrales pueden ayudarle a alinear a su equipo con sus metas y objetivos. Al hablar del trimestre anterior y de lo que puedes aprender para el trimestre siguiente, te aseguras de que todo el mundo esté de acuerdo y trabaje en la misma dirección.

Identificar y abordar problemas: Las reuniones trimestrales pueden ayudarle a identificar y abordar problemas y a realizar cambios para alcanzar sus objetivos anuales. Al debatir los retos, puede encontrar soluciones antes de que se conviertan en problemas importantes.

Celebrar los éxitos: Es estupendo gritar las cosas que usted y su equipo hacen bien. Las reuniones trimestrales le permiten reflexionar y celebrar sus éxitos. Si dedica tiempo a reconocer los logros de su equipo, contribuirá a elevar la moral y la motivación.

Crear una encuesta de grupo

Cómo dirigir una reunión trimestral con éxito de forma eficaz

Dado que las reuniones trimestrales sólo se celebran cada pocos meses, es importante llevarlas a cabo con eficacia. He aquí algunos consejos para empezar:

Establezca objetivos claros. Antes de empezar la reunión, tómese un tiempo para pensar en lo que espera conseguir. ¿Qué objetivos quiere discutir? ¿Qué retos quiere abordar? Tener unos objetivos claros te ayudará a centrarte y aprovechar el tiempo al máximo.

Crear una encuesta de grupo

Planifique el orden del día. Una vez que conozca sus objetivos, puede empezar a planificar el desarrollo de la reunión. El orden del día debe incluir una combinación de temas de debate, actualizaciones y acciones. Asegúrese de dejar algo de tiempo para el debate abierto y las preguntas. Envíalo con antelación para tener tiempo de recibir comentarios.

Disponga de un moderador. Debe ser alguien que pueda ayudar a mantener el debate encauzado y asegurarse de que todo el mundo tiene la oportunidad de participar.

Fomente la participación de todos. Esto significa dar a todos la oportunidad de hablar y compartir sus ideas.

Respeta el tiempo de todos. Mantén el ritmo de la reunión y no dejes que se alargue más de la cuenta.

Haz un seguimiento de las acciones. Después de la reunión, asegúrate de que todos sepan de qué son responsables y de que disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas. Un correo electrónico de seguimiento es una buena forma de hacerlo.

Crear una encuesta de grupo

Cómo puede ayudarte Doodle a programar tu reunión trimestral

Doodle es una herramienta de programación adorada en todo el mundo.

Te permite crear una encuesta y pedir al equipo que indique su disponibilidad para una reunión. A continuación, pueden votar las horas en las que están disponibles. En cuestión de minutos, puedes ver qué horas funcionan mejor para todos y enviar la invitación. Esto te permite centrarte en el trabajo de preparación más importante para tener una gran reunión.

Para más información, consulte: https://doodle.com/es/financial-committee-meeting/