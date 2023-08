Che cos'è una riunione trimestrale?

Ogni tre mesi si tiene una riunione trimestrale. È un momento in cui i team si riuniscono e discutono dei progressi, degli obiettivi e delle sfide. Le riunioni trimestrali possono essere un ottimo modo per rimanere in carreggiata e assicurarsi che tutti siano allineati.

Perché fare riunioni trimestrali?

Ci sono molte ragioni per cui si possono organizzare riunioni trimestrali. Ecco alcuni dei motivi più comuni:

Per rimanere in carreggiata: Le riunioni trimestrali possono aiutarvi a tenere sotto controllo i vostri obiettivi.

Per allineare il team: Possono aiutare a far sì che tutti siano d'accordo con gli obiettivi e le finalità. Discutendo del trimestre precedente e di ciò che potete imparare per portarlo avanti, potete assicurarvi che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e che lavorino per lo stesso obiettivo.

Per identificare e affrontare i problemi: Le riunioni trimestrali possono aiutarvi a identificare e affrontare i problemi e ad apportare modifiche per raggiungere gli obiettivi annuali. Discutendo le vostre sfide, potete trovare soluzioni prima che diventino problemi importanti.

Per celebrare i successi: È bello gridare le cose che voi e il vostro team fate bene. Le riunioni trimestrali vi permettono di riflettere e celebrare i vostri successi. Prendendovi il tempo di riconoscere i risultati ottenuti dal vostro team, potete contribuire ad aumentare il morale e la motivazione.

Come condurre efficacemente una riunione trimestrale di successo

Poiché le riunioni trimestrali si tengono solo ogni pochi mesi, è importante gestirle in modo efficace. Ecco alcuni suggerimenti per iniziare:

Stabilite obiettivi chiari. Prima di iniziare la riunione, prendetevi un po' di tempo per pensare a ciò che sperate di ottenere. Quali obiettivi volete discutere? Quali sfide volete affrontare? Avere obiettivi chiari vi aiuterà a rimanere concentrati e a sfruttare al meglio il vostro tempo.

Pianificare l'ordine del giorno. Una volta conosciuti gli obiettivi, potete iniziare a pianificare lo svolgimento della riunione. L'ordine del giorno deve comprendere un mix di argomenti di discussione, aggiornamenti e punti d'azione. Assicuratevi di lasciare un po' di tempo per le discussioni aperte e le domande. Inviatelo in anticipo, in modo da avere il tempo di ricevere un feedback.

Prevedete un facilitatore della riunione. Si tratta di una persona che può aiutare a mantenere la discussione sul filo del rasoio e ad assicurarsi che tutti abbiano la possibilità di partecipare.

Incoraggiate la partecipazione di tutti. Ciò significa dare a tutti la possibilità di parlare e di condividere le proprie idee.

Rispettate il tempo di tutti. Mantenete la riunione sul filo del rasoio e non lasciatela andare oltre il tempo.

Seguire i punti d'azione. Dopo la riunione, assicuratevi che tutti sappiano di cosa sono responsabili e che abbiano le risorse necessarie per portare a termine i loro compiti. Un'e-mail di follow-up è un ottimo modo per farlo.

