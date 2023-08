O que é uma reunião trimestral?

Uma reunião trimestral é realizada uma vez a cada três meses. É um momento para as equipes se reunirem e discutirem o progresso, as metas e os desafios. As reuniões trimestrais podem ser uma ótima maneira de manter o controle e garantir que todos estejam alinhados.

Por que fazer reuniões trimestrais?

Há muitos motivos pelos quais você pode querer fazer reuniões trimestrais. Aqui estão alguns dos motivos mais comuns:

Para se manter no caminho certo: As reuniões trimestrais podem ajudá-lo a manter o controle de suas metas e objetivos.

Para alinhar sua equipe: Elas podem ajudar a fazer com que todos estejam de acordo com suas metas e objetivos. Ao discutir o trimestre anterior e o que você pode aprender para levar para o trimestre seguinte, você pode ajudar a garantir que todos estejam na mesma página e trabalhando para o mesmo objetivo.

Para identificar e resolver problemas: As reuniões trimestrais podem ajudá-lo a identificar e resolver problemas e a fazer mudanças para atingir suas metas anuais. Ao discutir seus desafios, você pode encontrar soluções antes que eles se tornem grandes problemas.

Para comemorar os sucessos: É ótimo falar sobre as coisas que você e sua equipe fazem bem. As reuniões trimestrais permitem que você reflita e comemore seus sucessos. Ao reservar um tempo para reconhecer as realizações da sua equipe, você pode ajudar a aumentar o moral e a motivação.

Como conduzir uma reunião trimestral bem-sucedida de forma eficaz

Como as reuniões trimestrais só acontecem a cada poucos meses, é importante conduzi-las de forma eficaz. Aqui estão algumas dicas para começar:

Defina metas claras. Antes de iniciar a reunião, reserve um tempo para pensar sobre o que você espera alcançar. Quais metas você deseja discutir? Que desafios você quer abordar? Ter metas claras o ajudará a manter o foco e a aproveitar ao máximo o seu tempo.

Planeje a agenda. Depois de conhecer suas metas, você pode começar a planejar como a reunião será realizada. A pauta deve incluir uma combinação de tópicos de discussão, atualizações e itens de ação. Certifique-se de deixar algum tempo para discussões abertas e perguntas. Envie-a com antecedência para que você tenha tempo de obter feedback.

Tenha um facilitador da reunião. Ele precisa ser alguém que possa ajudar a manter a discussão no rumo certo e garantir que todos tenham a chance de participar.

Incentive a participação de todos. Isso significa dar a todos a chance de falar e compartilhar suas ideias.

Respeite o tempo de todos. Mantenha a reunião nos trilhos e não a deixe ultrapassar o tempo.

Faça o acompanhamento dos itens de ação. Após a reunião, certifique-se de que todos saibam quais são suas responsabilidades e que tenham os recursos necessários para concluir suas tarefas. Um e-mail de acompanhamento é uma ótima maneira de fazer isso.

