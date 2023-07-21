Wat is een planningsvergadering?

Een planningsvergadering is, zoals de naam al zegt, een vergadering waarin plannen voor een aankomend project worden besproken.

Op het werk kan dat bijvoorbeeld zijn: je voorbereiden op het volgende kwartaal of beslissen wat de volgende stappen zijn voor een taak. Privé kan het gaan om het regelen van een weekendje weg met vrienden of nadenken over je bruiloft. Plannen komt in allerlei vormen voor en zonder dat we erbij stilstaan, spreken we waarschijnlijk af met mensen om erover te praten.

Een project doornemen is een geweldige manier om de omvang, doelstellingen en tijdlijn te bespreken van wat je hoopt te bereiken. Planningsvergaderingen kunnen als startpunt voor een project dienen – hier krijg je de kans om iedereen mee te krijgen met het idee, de doelen, de tijdlijn en zo verder.

Zelfs als het doel van je planningsbijeenkomsten duidelijk is, kunnen de deelnemers een idee krijgen van de richting en eventuele belangrijke details, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt om het project tot een succes te maken.

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Hoe plan je een planningsbijeenkomst?

De eerste stap is om uit te zoeken wat je van plan bent. Houd je doel voor ogen en werk vanaf daar terug. Stel jezelf vragen, bekijk de omvang van de taken en bepaal wat belangrijk is en wat niet.

Bedenk vervolgens wie je nodig hebt voor welke taken. Als je bijvoorbeeld van plan bent een website te laten bouwen, heb je wellicht een tekstschrijver, een ontwerper en een ontwikkelaar nodig. In deze fase moet je ook nadenken over welke middelen je nodig hebt. Heb je die al, of moet je ze nog regelen?

Nu komen we bij de vergadering zelf. Breng de mensen bij elkaar die je nodig hebt en bespreek wat je wilt bereiken en hoe je denkt dat dat gaat gebeuren. Ze zullen vragen hebben, dus wees bereid om die te beantwoorden en luister naar hun input om vorm te geven aan hoe je project verder gaat. Misschien hebben ze ideeën waar jij nog niet aan gedacht hebt.

Vraag ook om feedback om er zeker van te zijn dat het duidelijk was wat je van hen vroeg, en als dat niet zo was, bedenk dan hoe je dat in toekomstige sessies beter kunt aanpakken.

Probeer niemand te dwingen iets te doen waar hij of zij zich niet prettig bij voelt. Mensen die achter je doel staan, zullen veel eerder betere resultaten boeken.

Neem na de vergadering regelmatig contact op met je team en kijk of ze zich aan het plan houden en of ze geen extra ondersteuning of middelen nodig hebben.

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Hoe plan je je planningsvergadering in?

Of het nu gaat om een groot werkproject of de babyshower van een vriendin, het is lastig om mensen bij elkaar te krijgen als iedereen het zo druk heeft. Doodle kan het makkelijker maken.

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Met Groepspoll Je kunt je planningsgesprek in een mum van tijd in de agenda zetten. Het enige wat je hoeft te doen, is een aantal tijdstippen selecteren waarop je beschikbaar bent en die naar de betrokkenen sturen. Zij kiezen dan wat hen het beste uitkomt en zo heb je een afspraak.

Als je de planning nog verder wilt uitbreiden, Doodle Professional Hiermee kun je je eigen huisstijl toevoegen aan uitnodigingen voor vergaderingen (ideaal voor afspraken met klanten), advertenties uitschakelen en herinneringen sturen voor je vergaderingen. Bovendien kun je onbeperkt Boekingspagina's - een handige manier om grip te krijgen op je agenda.

Maak je geen zorgen als je online afspreekt: met Doodle kun je je favoriete videoconferentietool toevoegen, en de links daarvoor worden dan automatisch aan alle uitnodigingen toegevoegd die je verstuurt.