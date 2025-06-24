Betaald krijgen zou makkelijk moeten zijn. Maar als je freelancer, ondernemer of eigenaar van een klein bedrijf bent, weet je dat dat niet altijd zo is. Je moet facturen versturen, je hebt klanten in verschillende tijdzones en soms zijn er zelfs mensen die liever via een bankoverschrijving betalen in plaats van met een kaart.

Stripe is een van de bekendste betaalplatforms die er zijn. Maar is het wel geschikt voor jouw bedrijf? Hier zijn een paar dingen om rekening mee te houden.

Met Stripe worden betalingen een stuk makkelijker

Met Stripe kun je op één plek betalingen accepteren via creditcard, Apple Pay, Google Pay en zelfs bankoverschrijvingen. Het ondersteunt meer dan 135 valuta’s en werkt in meer dan 40 landen, waardoor het een slimme keuze is als je klanten over de hele wereld verspreid zijn.

Nog een voordeel? Je klanten hebben geen Stripe-account nodig om je te betalen. Ze klikken op een link, vullen hun betaalgegevens in en klaar is Kees. Je hoeft ze niet achterna te zitten of uit te leggen hoe het werkt.

Met Stripe kun je ook:

Stel terugkerende betalingen in voor abonnementen of maandelijkse vaste vergoedingen

Geef makkelijk geld terug als dat nodig is

Houd betalingen en uitvoer bij voor belastingaangiften of financiële rapportages

Gebruik de ingebouwde beveiligingsfuncties zonder dat je zelf voor de naleving hoeft te zorgen

Als het eenmaal is ingesteld, doet Stripe zijn werk op de achtergrond, terwijl jij je op je werk kunt concentreren – en niet op je bankrekening.

Maak een Boekingspagina

Voor wie is Stripe het meest geschikt?

Stripe is geschikt voor allerlei soorten bedrijven, maar is vooral handig voor:

Freelancers en consultants die 1-op-1-sessies aanbieden en vooraf betaald willen worden

Coaches en docenten die betaalde online cursussen of workshops in kleine groepen aanbieden

Non-profitorganisaties die via hun website donaties verzamelen

SaaS-startups of financiële teams die voor elke transactie overzichtelijke digitale gegevens nodig hebben

Als je werk afhankelijk is van tijdgebonden diensten, digitale levering of internationale klanten, biedt Stripe je de flexibiliteit om te groeien zonder dat je later van tool hoeft te wisselen.

Stel, je bent een freelance UX-ontwerper die via Zoom ontwerpbesprekingen houdt. Of je bent een therapeut die privé-sessies online aanbiedt. Of misschien run je een kleine non-profitorganisatie en wil je donaties rechtstreeks via een boekingslink innen. In elk geval past Stripe er prima bij, zonder dat het te ingewikkeld wordt.

Wat Stripe niet dekt

Stripe is geweldig voor het afhandelen van betalingen. Maar het kan niet alles. Je hebt nog steeds een manier nodig om klanten te laten zien wanneer je beschikbaar bent, boekingen te beheren en het heen-en-weer-gepraat te verminderen dat ontstaat als je een tijdstip probeert vast te leggen.

Maak een Boekingspagina

Stripe helpt je niet:

Vergaderingen inplannen

Stuur links naar de beschikbaarheid

Voorkom dat mensen niet komen opdagen

Groepeer soortgelijke afspraken in één boekingsproces

Daar maakt de combinatie van Stripe met de planningsapp Doodle echt het verschil.

Hoe Doodle en Stripe samenwerken

Met Doodle kunnen mensen een afspraak bij je boeken. Met Stripe krijg je daarvoor betaald. Samen zorgen ze voor een complete ervaring – vanaf het moment dat iemand je beschikbare tijden ziet tot het moment dat de betaling op je rekening staat.

Maak een Boekingspagina

Met Doodle kun je:

Deel een 1:1-link waarmee je een tijdstip kunt kiezen en meteen kunt betalen

Maak een Boekingspagina met verschillende soorten afspraken (zoals coaching, kennismakingsgesprek en verdiepingssessie)

Voeg een vergoeding toe aan elke bijeenkomst die je aanbiedt, of alleen aan bepaalde bijeenkomsten

Stuur automatische herinneringen om het aantal mensen dat niet komt opdagen en het aantal afzeggingen te verminderen

Stel, je bent consultant en biedt een kennismakingsgesprek van 30 minuten en een strategiesessie van 90 minuten aan. Met Doodle en Stripe kun je voor elke sessie een eigen prijs, tijdvak en betalingsproces instellen – allemaal op één Boekingspagina. Klanten kiezen het tijdstip, betalen meteen en krijgen direct een bevestiging. Geen opvolging, geen achtervolging van facturen, geen handmatige stappen.

En jij? Jij krijgt elke keer vooraf betaald.

Waarom dit belangrijk is

Tijd is je meest waardevolle bezit. Of je nu alleen werkt of met een klein team: de tijd die je kwijt bent aan het regelen van roosters, het achter betalingen aan zitten of het afhandelen van gemiste telefoontjes, kun je nooit meer terugkrijgen.

Doodle en Stripe helpen je samen op twee manieren om je tijd te beschermen:

Maak een Boekingspagina

Klanten ondernemen meteen actie – geen wachttijd, geen verwarring

Je verspilt geen uren aan het regelen van de logistiek

Deze combinatie zorgt ervoor dat je bedrijf een professionelere uitstraling krijgt en maakt de ervaring voor alle betrokkenen soepeler.

Stripe is een krachtige betaaloplossing, vooral als je werk te maken heeft met online sessies, diensten of flexibele afspraken met klanten. Het is veilig, snel en wordt vertrouwd door bedrijven van elke omvang.

Maar betalen is maar een deel van het verhaal. Als je het boeken net zo makkelijk wilt maken als het ontvangen van betalingen, dan heb je met de combinatie van Stripe en Doodle een complete oplossing.

Je besteedt minder tijd aan het bijhouden van je agenda en meer tijd aan het werk waarvoor mensen je daadwerkelijk betalen.

Want een boeking maken en betaald krijgen zou net zo simpel moeten zijn als op een link klikken.