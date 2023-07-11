Gebruik iCloud Calendar en Doodle om snel afspraken te plannen

Onze overvolle agenda’s in de gaten houden is een lastige klus zonder de juiste planningstools. Het is net alsof je katten moet hoeden, maar dan met deadlines en afspraken. En wie heeft daar nou tijd voor?

In dit digitale tijdperk zul je nauwelijks iemand vinden die niet aan een digitale agenda gekluisterd zit. Maar niet alle agenda’s zijn even goed. Sommige voldoen gewoon niet. Maak kennis met iCloud Calendar of Apple Calendar , voorheen bekend als iCal. Het is een van de meest gebruikte en geliefde digitale agenda’s die er zijn en – samen met Doodle – is het de planningsprogramma je moet je drukke leven op de rails houden.

Laten we er eens induiken en kijken hoe je het potentieel van iCloud Calendar optimaal kunt benutten door het te koppelen aan Doodle. Deze geweldige combinatie van digitale krachtpatsers helpt je om je agenda te regelen als een baas – zelfs als je meer activiteiten moet combineren dan een circusclown. Dus, laten we dit planningsfeestje maar eens beginnen.

iCloud Calendar begrijpen

Laten we het eens hebben over iCloud Calendar – de digitale agendatool waarmee je je afspraken kunt plannen en beheren. Als je al iCloud-apparaten gebruikt, weet je vast wel dat je je activiteiten op al je apparaten kunt synchroniseren: dus als je een afspraak toevoegt of aanpast, wordt die overal bijgewerkt.

Met iCloud Calendar kun je afspraken inplannen, beschrijvingen toevoegen, anderen uitnodigen, meldingen ontvangen voor aankomende afspraken, herinneringen instellen en nog veel meer. Het is veel efficiënter dan traditionele papieren agenda’s en ook beter aanpasbaar dan andere digitale agenda’s die er zijn. Dus als je het nog niet hebt geprobeerd, is dit het moment.

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Je agenda plannen met iCloud Calendar

Hoe kun je Apple Calendar dan gebruiken om je dag-, week- en maandplanning te maken?

Nou, het is simpel. Maak een nieuw evenement aan en kies de datum, het tijdstip en de locatie. Voeg daarna een titel en een beschrijving toe en nodig anderen uit als dat nodig is.

Bovendien kun je een herinnering voor het evenement instellen en de melding helemaal aanpassen zoals jij dat wilt. Als je er zelf naartoe gaat, kun je de reistijd toevoegen, zodat je agenda rekening houdt met het verkeer en je op de hoogte houdt als je eerder moet vertrekken.

Door gebruik te maken van de geweldige functies van iCloud Calendar kun je je planning stroomlijnen en je productiviteit een boost geven.

Probeer Doodle

Maak kennis met Doodle

Simpel gezegd is het een planningstool waarmee je binnen enkele minuten het beste tijdstip kunt vinden voor vergaderingen of evenementen – of het nu om twee of 2000 mensen gaat.

Door je planning en het boeken van vergaderingen te automatiseren, kun je je efficiëntie verhogen en tijd vrijmaken om je te concentreren op belangrijkere zaken, zoals vooruitgang boeken met je project of tijd doorbrengen met je gezin.

Met Doodle , kun je in één oogopslag zien wanneer alle deelnemers beschikbaar zijn en de datum en tijd kiezen die voor iedereen het beste uitkomt. Daarnaast kun je deadlines instellen voor reacties en herinneringen sturen naar degenen die nog niet hebben gereageerd.

Probeer Doodle

iCloud Calendar en Doodle samen gebruiken

Door Doodle te koppelen aan iCloud Calendar kun je veel tijd besparen bij het plannen van een vergadering. Om te beginnen: als je beide tools met elkaar hebt gekoppeld, houdt de ene tool rekening met de andere wanneer je ergens een vergadering inplant – dus geen dubbele boekingen meer en je hoeft niet meer heen en weer te schakelen tussen de twee tools.

En als je virtueel moet vergaderen, is dat ook heel makkelijk. Stel dat je je Doodle-account koppelt aan Zoom. Als je een vergadering boekt en de videoconferentie-optie inschakelt, voegt Doodle de link naar de vergadering automatisch toe aan je agenda. Het enige wat je hoeft te doen, is meedoen.

Om beide tools samen te gebruiken, maak je een vergadering aan op Doodle en nodig je alle benodigde deelnemers uit. Zodra iedereen heeft gereageerd, kies je de datum en het tijdstip die voor iedereen het beste uitkomen. Doodle werkt je iCloud Calendar dan automatisch bij met de geplande afspraak.

Probeer Doodle

Laatste gedachten

Apple Calendar en Doodle zijn allebei geweldige tools om afspraken te plannen, maar ze kunnen nog beter werken als je ze combineert.

Apple Calendar is een krachtige digitale kalender die kan helpen bij het plannen en stroomlijnen van dagelijkse activiteiten, terwijl Doodle flexibiliteit, snelheid en gebruiksgemak biedt bij het plannen van vergaderingen of evenementen.

De combinatie van deze twee tools zorgt voor een geweldige oplossing voor bijna elk planningsprobleem.

Bespaar dus tot wel 45 minuten per week, zodat je je kunt concentreren op de dingen die er echt toe doen, en koppel je iCloud Calendar en Doodle vandaag nog aan elkaar. Het is gratis en je hoeft niet eens je creditcardgegevens op te geven.