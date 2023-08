Gérer nos emplois du temps surchargés n'est pas chose aisée sans les bons outils de planification. C'est comme essayer de rassembler des chats, mais avec des échéances et des événements. Et qui a le temps pour cela ?

À l'ère du numérique, il est difficile de trouver quelqu'un qui ne soit pas collé à un calendrier numérique. Mais tous les calendriers ne se valent pas. Certains ne sont tout simplement pas adaptés. Voici iCloud ou Apple Calendar, anciennement connu sous le nom d'iCal. C'est l'un des calendriers numériques les plus utilisés et les plus appréciés et, avec Doodle, c'est l'outil de planification dont vous avez besoin pour garder le cap dans votre vie trépidante.

Voyons comment vous pouvez maximiser le potentiel du Calendrier iCloud en l'intégrant à Doodle. Cette délicieuse combinaison de puissances numériques vous aidera à planifier comme un patron, même si vous jonglez avec plus d'activités qu'un clown de cirque. Alors, commençons cette fête de la planification.

Comprendre le calendrier iCloud

Parlons du Calendrier iCloud - l'outil de calendrier numérique qui peut vous aider à planifier et à gérer vos horaires. Si vous utilisez déjà les appareils iCloud, vous savez que vous pouvez synchroniser ce que vous faites sur tous vos appareils. Ainsi, si vous ajoutez ou modifiez un événement, il sera modifié partout.

Le Calendrier iCloud vous permet de créer des événements, d'ajouter des descriptions, d'inviter d'autres personnes, de recevoir des alertes pour les événements à venir, de définir des rappels et bien plus encore. Il est beaucoup plus efficace que les calendriers papier traditionnels et plus personnalisable que les autres calendriers numériques disponibles. Alors, si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est le moment.

Utiliser le calendrier iCloud pour planifier votre emploi du temps

Comment utiliser le calendrier Apple pour planifier votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel ?

C'est très simple. Créez un nouvel événement et choisissez la date, l'heure et le lieu. Ajoutez ensuite un titre, une description et invitez d'autres personnes si nécessaire.

De plus, vous pouvez définir un rappel pour l'événement et personnaliser l'alerte qui vous convient le mieux. Si vous vous rendez sur place, vous pouvez ajouter la durée du trajet pour que votre calendrier tienne compte de la circulation et vous informe si vous devez partir plus tôt.

En utilisant les formidables fonctionnalités du Calendrier iCloud, vous pouvez rationaliser votre processus de planification et stimuler votre productivité.

Présentation de Doodle

En termes simples, il s'agit d'un outil de planification qui vous permet de trouver le meilleur moment pour planifier des réunions ou des événements en quelques minutes - qu'il s'agisse de deux ou de 2000 personnes.

En automatisant votre processus de planification et de réservation de réunions, vous pouvez augmenter votre efficacité et libérer du temps pour vous concentrer sur des choses plus importantes, comme avancer sur votre projet ou passer du temps avec votre famille.

Avec Doodle, vous pouvez voir la disponibilité de tous les participants en même temps et choisir l'heure et la date qui conviennent le mieux à chacun. En outre, vous pouvez fixer des délais pour les réponses et envoyer des rappels à ceux qui n'ont pas répondu.

Utilisation conjointe d'iCloud Calendar et de Doodle

L'intégration de Doodle au Calendrier iCloud peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsque vous essayez de planifier une réunion. Tout d'abord, si vous avez connecté les deux outils, chaque fois que vous réservez une réunion sur l'un, l'autre en tiendra compte - donc pas de double réservation ou d'obligation de passer d'un outil à l'autre.

De plus, si vous avez besoin de vous réunir virtuellement, c'est également facile. Disons que vous reliez votre compte Doodle à Zoom. Si vous réservez une réunion et activez la vidéoconférence, Doodle ajoutera automatiquement le lien de la réunion à votre calendrier. Vous n'avez plus qu'à vous rendre à la réunion.

Pour utiliser les deux outils ensemble, créez une réunion sur Doodle et invitez tous les participants nécessaires. Une fois que tout le monde a répondu, choisissez la date et l'heure qui conviennent le mieux à tout le monde. Doodle mettra alors automatiquement à jour votre calendrier iCloud avec l'événement programmé.

Réflexions finales

Apple Calendar et Doodle sont tous deux d'excellents outils de planification, mais ils peuvent être encore meilleurs lorsqu'ils sont combinés.

Apple Calendar est un puissant calendrier numérique qui permet de planifier et de rationaliser les activités quotidiennes, tandis que Doodle offre souplesse, rapidité et facilité d'utilisation pour la planification de réunions ou d'événements.

La combinaison de ces deux outils crée une solution extraordinaire pour presque tous les problèmes de planification.

Alors, gagnez jusqu'à 45 minutes par semaine pour vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment et reliez votre Calendrier iCloud et Doodle dès aujourd'hui. C'est gratuit et vous n'avez même pas besoin de fournir votre carte de crédit.