त्वरित रूप से शेड्यूल करने के लिए iCloud कैलेंडर और Doodle का उपयोग करें।

बिना सही शेड्यूलिंग टूल्स के हमारे व्यस्त कार्यक्रमों का प्रबंधन करना एक मुश्किल काम है। यह समयसीमाओं और कार्यक्रमों के साथ बिल्लियों को एक साथ लाने की कोशिश करने जैसा है। और इसके लिए किसके पास समय है?

इस डिजिटल युग में, आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलना मुश्किल होगा जो डिजिटल कैलेंडर से चिपका न हो। लेकिन सभी कैलेंडर एक जैसे नहीं होते। कुछ बस काम नहीं आते। पेश है iCloud या एप्पल कैलेंडर , जिसे पहले iCal के नाम से जाना जाता था। यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले और पसंद किए जाने वाले डिजिटल कैलेंडरों में से एक है और - Doodle के साथ - यह अनुसूचीकरण उपकरण आपको अपनी व्यस्त ज़िंदगी को पटरी पर बनाए रखना होगा।

आइए Doodle के साथ एकीकृत करके iCloud कैलेंडर की क्षमता को अधिकतम करने का तरीका जानें। डिजिटल पावरहाउस का यह शानदार संयोजन आपको एक बॉस की तरह शेड्यूल करने में मदद करेगा—भले ही आप सर्कस के जोकर से भी अधिक गतिविधियों को संभाल रहे हों। तो चलिए, इस शेड्यूलिंग पार्टी की शुरुआत करते हैं।

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iCloud कैलेंडर को समझना

आइए iCloud कैलेंडर के बारे में बात करें – यह एक डिजिटल कैलेंडर टूल है जो आपको अपने कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें प्रबंधित करने में मदद करता है। यदि आप पहले से ही iCloud डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि आप अपनी सभी डिवाइसों में जो कुछ भी करते हैं उसे सिंक कर सकते हैं, इसलिए किसी इवेंट को जोड़ें या संशोधित करें और यह हर जगह अपडेट हो जाएगा।

iCloud कैलेंडर आपको इवेंट्स सेट करने, विवरण जोड़ने, दूसरों को आमंत्रित करने, आगामी इवेंट्स के लिए अलर्ट प्राप्त करने, रिमाइंडर सेट करने और भी बहुत कुछ करने की सुविधा देता है। यह पारंपरिक कागज़ी कैलेंडरों की तुलना में कहीं अधिक कुशल है और उपलब्ध अन्य डिजिटल कैलेंडरों की तुलना में अधिक अनुकूलन योग्य भी है। तो, यदि आपने इसे अभी तक आज़माया नहीं है, तो अब समय आ गया है।

अपने कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए iCloud कैलेंडर का उपयोग

तो, आप अपने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए Apple कैलेंडर का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

ठीक है, यह सरल है। एक नया इवेंट बनाएँ और तारीख, समय और स्थान चुनें। फिर एक शीर्षक और विवरण जोड़ें और यदि आवश्यक हो तो दूसरों को आमंत्रित करें।

इसके अलावा, आप कार्यक्रम के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अलर्ट को अनुकूलित कर सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से वहां जा रहे हैं, तो आप यात्रा समय जोड़ सकते हैं ताकि आपका कैलेंडर ट्रैफ़िक की स्थिति पर नज़र रखे और यदि आपको जल्दी निकलना पड़े तो आपको अपडेट करे।

iCloud कैलेंडर की शानदार सुविधाओं का उपयोग करके, आप अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।

Doodle का परिचय

सरल शब्दों में, यह एक शेड्यूलिंग टूल है जो आपको मिनटों में बैठकों या कार्यक्रमों के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने की सुविधा देता है—चाहे वे दो लोगों के साथ हों या 2000 लोगों के साथ।

अपनी शेड्यूलिंग और मीटिंग बुकिंग प्रक्रिया को स्वचालित करके आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और समय बचा सकते हैं, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने या परिवार के साथ समय बिताने जैसी अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

के साथ Doodle आप एक ही समय में सभी प्रतिभागियों की उपलब्धता देख सकते हैं और सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय और तारीख चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप प्रतिक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं और जिन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है उन्हें अनुस्मारक भेज सकते हैं।

iCloud कैलेंडर और Doodle को एक साथ उपयोग करना

Doodle को iCloud कैलेंडर के साथ एकीकृत करने से मीटिंग शेड्यूल करते समय आपका बहुत समय बचता है। शुरुआत में, यदि आप दोनों टूल्स को कनेक्ट रखते हैं, तो जब भी आप किसी एक पर मीटिंग बुक करते हैं, दूसरा इसे अपने आप अपडेट कर लेता है – जिससे दोहरी बुकिंग नहीं होती और आपको दोनों टूल्स के बीच बार-बार आने-जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

साथ ही, अगर आपको वर्चुअली मिलना है तो वह भी आसान है। मान लीजिए आपने अपना Doodle अकाउंट Zoom से लिंक कर लिया है। अगर आप मीटिंग बुक करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू करते हैं, तो Doodle स्वचालित रूप से मीटिंग लिंक आपके कैलेंडर में जोड़ देगा। आपको बस शामिल होना है।

दोनों टूल्स को एक साथ उपयोग करने के लिए, Doodle पर एक मीटिंग बनाएँ और सभी आवश्यक प्रतिभागियों को आमंत्रित करें। जब सभी ने प्रतिक्रिया दे दी, तो वह तारीख और समय चुनें जो सभी के लिए सबसे उपयुक्त हो। फिर Doodle स्वचालित रूप से आपके iCloud कैलेंडर में निर्धारित कार्यक्रम को अपडेट कर देगा।

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अंतिम विचार

Apple Calendar और Doodle दोनों ही शेड्यूलिंग के लिए बेहतरीन उपकरण हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ लाया जाए तो ये और भी बेहतर हो सकते हैं।

एप्पल कैलेंडर एक शक्तिशाली है। डिजिटल कैलेंडर जो दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को निर्धारित करने और सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकता है, जबकि Doodle बैठकों या कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय लचीलापन, गति और उपयोग में आसानी प्रदान करता है।

इन दोनों उपकरणों के संयोजन से लगभग किसी भी अनुसूचीकरण समस्या के लिए एक असाधारण समाधान तैयार होता है।

तो वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर हफ्ते 45 मिनट तक बचाएं और आज ही अपने iCloud कैलेंडर और Doodle को एक साथ लिंक करें। यह मुफ्त है और आपको अपना क्रेडिट कार्ड भी देना नहीं पड़ता।