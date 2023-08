Use o iCloud Calendar e o Doodle para agendar rapidamente

Gerenciar nossas agendas lotadas é um osso duro de roer sem as ferramentas de agendamento certas. É como tentar pastorear gatos, mas com prazos e eventos. E quem tem tempo para isso?

Nesta era digital, seria difícil encontrar alguém que não esteja grudado em um calendário digital. Porém, nem todos os calendários são iguais. Alguns simplesmente não funcionam. Entre no iCloud ou Apple Calendar, anteriormente conhecido como iCal. Ele é um dos calendários digitais mais usados e adorados e - com o Doodle - é a ferramenta de agendamento de que você precisa para manter sua vida agitada sob controle.

Vamos nos aprofundar e explorar como você pode maximizar o potencial do iCloud Calendar integrando-o ao Doodle. Essa deliciosa combinação de potências digitais o ajudará a se programar como um chefe - mesmo que você esteja fazendo mais malabarismos com atividades do que um palhaço de circo. Então, vamos começar essa festa de agendamento.

Entendendo o iCloud Calendar

Vamos falar sobre o iCloud Calendar - a ferramenta de calendário digital que pode ajudá-lo a planejar e gerenciar seus horários. Se você já estiver usando dispositivos iCloud, saberá que pode sincronizar o que faz em todos os seus dispositivos, portanto, adicione ou modifique um evento e ele será alterado em todos os lugares.

O iCloud Calendar permite que você configure eventos, adicione descrições, convide outras pessoas, receba alertas sobre eventos futuros, defina lembretes e muito mais. É muito mais eficiente do que os calendários tradicionais de papel e também mais personalizável do que outros calendários digitais disponíveis. Portanto, se você ainda não experimentou, agora é a hora.

Usar o iCloud Calendar para planejar sua agenda

Então, como você pode usar o Apple Calendar para planejar sua agenda diária, semanal e mensal?

Bem, é simples. Crie um novo evento e escolha a data, a hora e o local. Em seguida, adicione um título, uma descrição e convide outras pessoas, se necessário.

Além disso, você pode definir um lembrete para o evento e personalizar o alerta que melhor lhe convier. Se você for pessoalmente ao local, poderá adicionar o tempo de viagem para garantir que o calendário mantenha o controle do trânsito e o atualize se precisar sair mais cedo.

Usando os incríveis recursos do iCloud Calendar, você pode simplificar seu processo de agendamento e aumentar sua produtividade.

Apresentando o Doodle

Em termos simples, é uma ferramenta de agendamento que permite que você encontre o melhor horário para agendar reuniões ou eventos em minutos, sejam eles com duas ou 2.000 pessoas.

Ao automatizar seu processo de agendamento e marcação de reuniões, você pode aumentar sua eficiência e liberar tempo para se concentrar em coisas mais importantes, como avançar em seu projeto ou passar tempo com a família.

Com o Doodle, você pode ver a disponibilidade de todos os participantes ao mesmo tempo e escolher o horário e a data mais adequados para todos. Além disso, você pode definir prazos para as respostas e enviar lembretes para aqueles que não responderam.

Uso conjunto do iCloud Calendar e do Doodle

A integração do Doodle com o iCloud Calendar pode economizar muito tempo ao tentar agendar uma reunião. Para começar, se as duas ferramentas estiverem conectadas, sempre que você agendar uma reunião em uma delas, a outra levará isso em conta - portanto, não há agendamento duplo ou necessidade de alternar entre as duas ferramentas.

Além disso, se você precisar se reunir virtualmente, isso também é fácil. Digamos que você vincule sua conta do Doodle ao Zoom. Se você marcar uma reunião e ativar a videoconferência, o Doodle adicionará automaticamente o link da reunião ao seu calendário. Tudo o que você precisa fazer é participar.

Para usar as duas ferramentas juntas, crie uma reunião no Doodle e convide todos os participantes necessários. Depois que todos tiverem respondido, escolha a data e o horário mais adequados para todos. O Doodle atualizará automaticamente seu Calendário do iCloud com o evento agendado.

Considerações finais

O Apple Calendar e o Doodle são ótimas ferramentas para agendamento, mas podem ser ainda melhores quando combinados.

O Apple Calendar é um poderoso calendário digital que pode ajudar a programar e agilizar as atividades do dia a dia, enquanto o Doodle oferece flexibilidade, velocidade e facilidade de uso ao agendar reuniões ou eventos.

A combinação dessas duas ferramentas cria uma solução extraordinária para praticamente qualquer problema de agendamento.

Portanto, economize até 45 minutos por semana para se concentrar nas coisas que realmente importam e vincule o iCloud Calendar e o Doodle hoje mesmo. É gratuito e você nem precisa fornecer seu cartão de crédito.