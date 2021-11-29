Met Doodle Pro kun je verborgen enquêtes maken waarbij de antwoorden privé blijven. Een verborgen poll zorgt ervoor dat alle deelnemers anoniem blijven voor elkaar. Als iemand de poll opent, ziet hij of zij alleen de beschikbare datum- en tijdopties — het lijkt alsof er nog niemand heeft gestemd. Zelfs als hij of zij de poll na het stemmen nog eens bekijkt, ziet hij of zij alleen zijn of haar eigen antwoord. Alleen jij, als organisator van de poll, kunt de volledige lijst met deelnemers en hun keuzes bekijken.

We hebben gezien dat docenten verborgen peilingen gebruiken om afspraken met studenten te plannen, en dat professionals ze gebruiken om vergaderingen met klanten of externe belanghebbenden te plannen — telkens wanneer vertrouwelijkheid belangrijk is.

Om deze functie in te schakelen, ga je naar Instellingen wanneer je je enquête aanmaakt en de optie inschakelt “De deelnemerslijst verbergen.” Heb je je poll al gemaakt? Geen probleem — je kunt hem achteraf nog aanpassen en de verborgen instelling op elk moment inschakelen.

Verborgen polls op Doodle zijn een simpele, veilige manier om vergaderingen te plannen en tegelijkertijd de gegevens van de deelnemers privé te houden.