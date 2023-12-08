Hoe plan je een vergadering in Slack?

In de drukke wereld van de communicatie op de werkplek is Slack een echte krachtpatser.

Samenwerking stroomlijnen: het gaat verder dan alleen maar berichten sturen – het is een platform dat naadloze samenwerking mogelijk maakt planning .

Hier is een korte handleiding over hoe je de handige functies voor het plannen van vergaderingen in Slack kunt gebruiken.

Sluit de Scheduler aan

Ga eerst naar het kanaal waar de vergadering plaatsvindt. Klik op het "+"-pictogram naast het invoerveld voor berichten.

Kies in het menu dat verschijnt voor ‘Een vergadering aanmaken’. Hiermee roep je de agenda-wizard van Slack op, waar het toverwerk van het plannen begint.

Maak een Doodle

Bepaal de details

Vul de gegevens van de vergadering in: titel, datum en tijd. Dankzij de intuïtieve interface van Slack verloopt dit allemaal heel soepel.

Voeg de deelnemers toe door hun namen in te typen. Slack geeft automatisch suggesties voor deelnemers, wat het allemaal wat makkelijker maakt.

Pas de details van de afspraak aan jouw behoeften aan. Kies tussen een eenmalige bijpraatsessie of een terugkerend evenement.

Maar waarom zou je het daarbij laten?

Maak je planning nog slimmer met Doodle.

Maak een Doodle

Terwijl je geniet van de soepele planning binnen Slack, stel je dan eens een wereld voor waarin het organiseren van vergaderingen veel verder gaat dan alleen efficiëntie.

Zie Doodle als je virtuoze metgezel – een meester in het plannen.

Door het in je ecosysteem te integreren, kun je niet alleen moeiteloos vergaderingen inplannen, maar ook een wereld aan productiviteit ontketenen.

Ontdek de kunst van tijdmanagement, laat Doodle je trouwe vergaderpartner zijn en maak van elke vergadering een toonbeeld van efficiëntie.

Probeer het nu en ervaar hoe je vergaderingen ineens veel productiever worden.