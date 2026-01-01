Cómo programar una reunión en Slack

En el bullicioso mundo de la comunicación en el lugar de trabajo, Slack es una potencia.

Al agilizar la colaboración, va más allá de la mera mensajería: es una plataforma que permite una programación fluida.

Aquí tienes una guía rápida sobre cómo aprovechar la capacidad de programación de reuniones de Slack.

Canaliza al programador

Navega hasta el canal en el que se está celebrando la reunión. Haz clic en el icono "+" situado junto al cuadro de introducción de mensajes.

En el menú que aparece, selecciona "Crear una reunión". Esto invoca al asistente de calendario de Slack, donde comienza la magia de la programación.

Crea un Doodle

Definir los detalles

Rellena los detalles de la reunión: título, fecha y hora. La interfaz intuitiva de Slack garantiza un proceso sin complicaciones.

Alista a los asistentes escribiendo sus nombres. Slack sugiere automáticamente a los participantes, lo que facilita las cosas.

Adapta los detalles de la reunión a tus necesidades. Elige entre una puesta al día puntual o un evento recurrente.

Pero, ¿por qué parar ahí?

Mejora tu planificación con Doodle.

Crea un Doodle

Mientras te deleitas con la programación fluida dentro de Slack, imagina un mundo en el que la organización de reuniones trasciende la eficiencia.

Imagina a Doodle como tu compañero virtuoso, un maestro de la planificación.

Al integrarlo en tu ecosistema, no sólo programarás reuniones sin esfuerzo, sino que también desbloquearás un reino de productividad.

Explora la danza de la gestión del tiempo, deja que Doodle sea tu compañero de reuniones de confianza y convierte cada reunión en un faro de eficiencia.

Pruébalo ahora y experimenta una explosión de productividad en las reuniones.