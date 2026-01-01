Comment planifier une réunion dans Slack

Dans le monde trépidant de la communication sur le lieu de travail, Slack est une centrale.

Rationalisant la collaboration, il va au-delà de la simple messagerie - c'est une plateforme qui permet une planification transparente.

Voici un guide rapide sur la manière d'exploiter les prouesses de Slack en matière de planification de réunions.

Canalisez le planificateur

Commencez par vous rendre sur le canal où se déroule la réunion. Cliquez sur l'icône "+" à côté de la zone de saisie du message.

Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez "Créer une réunion". L'assistant de calendrier de Slack s'ouvre alors et la magie de la planification commence.

Créer un Doodle

Définir les détails

Renseignez les détails de la réunion - titre, date et heure. L'interface intuitive de Slack garantit un processus sans problème.

Inscrivez les participants en tapant leur nom. Slack suggère automatiquement des participants, ce qui facilite un peu les choses.

Adaptez les détails de la réunion à vos besoins. Choisissez entre une réunion ponctuelle ou un événement récurrent.

Mais pourquoi s'arrêter là ?

Améliorez votre planification avec Doodle.

Créer un Doodle

Alors que vous vous délectez de la planification transparente dans Slack, imaginez un monde où l'orchestration des réunions transcende l'efficacité.

Imaginez Doodle comme votre compagnon virtuose - un maestro de la planification.

En l'intégrant à votre écosystème, non seulement vous planifiez des réunions sans effort, mais vous débloquez également un royaume de productivité.

Explorez la danse de la gestion du temps, laissez Doodle être votre partenaire de confiance et transformez chaque réunion en un phare d'efficacité.

Essayez-le dès maintenant et vivez une explosion de la productivité des réunions.