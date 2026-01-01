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Guide pratiche

Come programmare una riunione in Slack

Tempo di lettura: 3 minuti
A composite image of the Doodle and Slack logos

Nel vivace mondo della comunicazione sul posto di lavoro, Slack è una potenza.

Semplificando la collaborazione, va al di là della semplice messaggistica: è una piattaforma che consente una programmazione senza soluzione di continuità.

Ecco una guida rapida su come sfruttare le capacità di programmazione delle riunioni di Slack.

Incanalare lo Scheduler

Iniziate a navigare nel canale in cui si svolge la riunione. Fate clic sull'icona "+" accanto alla casella di immissione dei messaggi.

Nel menu che appare, selezionate "Crea una riunione". In questo modo viene richiamata la procedura guidata di Slack, dove inizia la magia della programmazione.

Definire i dettagli

Inserite i dettagli della riunione: titolo, data e ora. L'interfaccia intuitiva di Slack garantisce un processo senza problemi.

Arruolate i partecipanti digitando i loro nomi. Slack suggerisce automaticamente i partecipanti, rendendo le cose più semplici.

Personalizzate i dettagli della riunione in base alle vostre esigenze. Scegliete tra un incontro unico o un evento ricorrente.

Ma perché fermarsi qui?

Migliorate la vostra programmazione con Doodle.

Mentre vi godete la pianificazione senza soluzione di continuità all'interno di Slack, immaginate un mondo in cui l'orchestrazione delle riunioni trascende l'efficienza.

Immaginate Doodle come un compagno virtuoso, un maestro della pianificazione.

Integrandolo nel vostro ecosistema, non solo pianificherete le riunioni senza sforzo, ma sbloccherete anche un regno di produttività.

Esplorate la danza della gestione del tempo, lasciate che Doodle sia il vostro partner di fiducia e trasformate ogni riunione in un faro di efficienza.

Provatelo subito e sperimentate un'esplosione di produttività nelle riunioni.

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