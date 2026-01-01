So planen Sie eine Besprechung in Slack

In der hektischen Welt der Kommunikation am Arbeitsplatz ist Slack ein Kraftpaket.

Slack vereinfacht die Zusammenarbeit und geht über die reine Nachrichtenübermittlung hinaus - es ist eine Plattform, die eine nahtlose Planung ermöglicht.

Hier finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie die Fähigkeiten von Slack bei der Planung von Meetings nutzen können.

Channel the Scheduler

Navigieren Sie zunächst zu dem Kanal, in dem die Besprechung stattfindet. Klicken Sie auf das "+"-Symbol neben dem Eingabefeld für die Nachricht.

Wählen Sie im angezeigten Menü "Meeting erstellen". Dies ruft den Kalenderassistenten von Slack auf, wo die Magie der Planung beginnt.

Ein Doodle erstellen

Definieren Sie die Details

Geben Sie die Details der Besprechung ein - Titel, Datum und Uhrzeit. Die intuitive Schnittstelle von Slack sorgt für einen problemlosen Prozess.

Erfassen Sie die Teilnehmer, indem Sie ihre Namen eingeben. Slack schlägt die Teilnehmer automatisch vor, was die Sache ein wenig einfacher macht.

Passen Sie die Details des Meetings an Ihre Bedürfnisse an. Wählen Sie zwischen einer einmaligen Zusammenkunft oder einem wiederkehrenden Ereignis.

Aber warum hier aufhören?

Verbessern Sie Ihre Terminplanung mit Doodle.

Ein Doodle erstellen

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Planung von Meetings nicht nur effizient ist, sondern auch nahtlos in Slack funktioniert.

Stellen Sie sich Doodle als Ihren virtuosen Begleiter vor - einen Maestro der Planung.

Indem Sie Doodle in Ihr Ökosystem integrieren, planen Sie nicht nur mühelos Meetings, sondern erschließen sich auch ein Reich der Produktivität.

Erforschen Sie den Tanz des Zeitmanagements, lassen Sie Doodle Ihr zuverlässiger Meeting-Partner sein und machen Sie jedes Meeting zu einem Leuchtfeuer der Effizienz.

Probieren Sie es jetzt aus und erleben Sie einen Produktivitätsschub in Ihren Meetings.