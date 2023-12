Como agendar uma reunião no Slack

No movimentado mundo da comunicação no local de trabalho, o Slack é uma potência.

Simplificando a colaboração, ele vai além da simples troca de mensagens - é uma plataforma que permite o agendamento perfeito.

Aqui está um guia rápido sobre como aproveitar a capacidade de agendamento de reuniões do Slack.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Canalize o Agendador:

Comece navegando até o canal onde a reunião está acontecendo. Clique no ícone "+" ao lado da caixa de entrada de mensagens.

No menu que aparece, selecione "Criar uma reunião". Isso invoca o assistente de calendário do Slack, onde a mágica do agendamento começa.

Defina os detalhes

Preencha os detalhes da reunião - título, data e hora. A interface intuitiva do Slack garante um processo sem complicações.

Inscreva os participantes digitando seus nomes. O Slack sugere automaticamente os participantes, tornando as coisas um pouco mais fáceis.

Personalize os detalhes da reunião de acordo com suas necessidades. Escolha entre uma reunião única ou um evento recorrente.

Mas por que parar por aí?

Melhore seu jogo de agendamento com o Doodle.

Enquanto você se diverte com o agendamento perfeito no Slack, imagine um mundo em que a orquestração de reuniões transcende a eficiência.

Imagine o Doodle como seu companheiro virtuoso - um maestro em planejamento.

Ao integrá-lo ao seu ecossistema, você não apenas agenda reuniões sem esforço, mas também desbloqueia um reino de produtividade.

Explore a dança do gerenciamento do tempo, deixe que o Doodle seja seu parceiro de reuniões confiável e transforme cada reunião em um farol de eficiência.

Experimente agora e vivencie uma explosão de produtividade nas reuniões.