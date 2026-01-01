Så här bokar du ett möte i Slack

I den livliga världen av kommunikation på arbetsplatsen är Slack en riktig kraftkälla.

Att effektivisera samarbetet innebär mer än bara meddelandeutbyte – det är en plattform som möjliggör smidigt schemaläggning .

Här är en kort guide till hur du kan dra nytta av Slacks funktioner för mötesbokning.

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Använd schemaläggaren

Börja med att gå till den kanal där mötet äger rum. Klicka på ”+”-ikonen bredvid meddelandefältet.

I menyn som visas väljer du ”Skapa ett möte”. Då öppnas Slacks kalenderguide, där det roliga med att boka möten börjar.

Fastställ detaljerna

Fyll i mötesuppgifterna – titel, datum och tid. Slacks intuitiva gränssnitt gör det enkelt och smidigt.

Lägg till deltagarna genom att skriva in deras namn. Slack föreslår deltagare automatiskt, vilket underlättar lite.

Anpassa mötesuppgifterna efter dina behov. Välj mellan ett engångsmöte eller ett återkommande möte.

Men varför nöja sig med det?

Ta din schemaläggning till en ny nivå med Doodle.

När du njuter av den smidiga schemaläggningen i Slack kan du föreställa dig en värld där samordningen av möten går bortom ren effektivitet.

Se Doodle som din skickliga följeslagare – en mästare på planering.

Genom att integrera det i ditt ekosystem kan du inte bara boka möten på ett smidigt sätt, utan också ta tillvara en helt ny nivå av produktivitet.

Upptäck konsten att hantera tiden, låt Doodle bli din pålitliga mötespartner och förvandla varje möte till ett föredöme i effektivitet.

Prova det nu och upplev en enorm ökning av produktiviteten vid möten.