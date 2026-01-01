Slack में मीटिंग कैसे शेड्यूल करें

कार्यस्थल संचार की हलचल भरी दुनिया में, स्लैक एक शक्तिशाली मंच है।

सहयोग को सुगम बनाकर, यह केवल संदेश भेजने से कहीं अधिक है - यह एक ऐसा मंच है जो निर्बाध सहयोग को सशक्त बनाता है। अनुसूचीकरण बिंदु

यहाँ स्लैक में मीटिंग शेड्यूलिंग की क्षमता का उपयोग करने का एक त्वरित मार्गदर्शिका है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

शेड्यूलर को चैनल करें

सबसे पहले उस चैनल में जाएँ जहाँ मीटिंग हो रही है। संदेश इनपुट बॉक्स के बगल में मौजूद "+" आइकन पर क्लिक करें।

प्रकट होने वाले मेनू में "Create a meeting." चुनें। इससे Slack का कैलेंडर विज़ार्ड खुलता है, जहाँ शेड्यूलिंग का जादू शुरू होता है।

विवरण परिभाषित करें

मीटिंग का विवरण भरें – शीर्षक, तिथि और समय। Slack का सहज इंटरफ़ेस एक परेशानी-मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

प्रतिभागियों के नाम टाइप करके उन्हें सूचीबद्ध करें। Slack स्वचालित रूप से प्रतिभागियों का सुझाव देता है, जिससे काम थोड़ा आसान हो जाता है।

अपनी ज़रूरतों के अनुसार मीटिंग का विवरण तैयार करें। एक बार की मुलाकात या आवर्ती कार्यक्रम में से चुनें।

लेकिन वहाँ क्यों रुकें?

Doodle के साथ अपनी शेड्यूलिंग को बेहतर बनाएं।

जैसे ही आप Slack में निर्बाध शेड्यूलिंग का आनंद लेते हैं, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ बैठकों का आयोजन दक्षता से परे हो।

Doodle को अपने निपुण साथी के रूप में कल्पना करें - योजना बनाने में एक माहिर।

इसे अपने इकोसिस्टम में एकीकृत करके, आप न केवल सहजता से बैठकें निर्धारित करते हैं, बल्कि उत्पादकता के एक नए आयाम को भी खोलते हैं।

समय प्रबंधन के नृत्य को अन्वेषण करें, Doodle को अपना विश्वसनीय मीटिंग साथी बनने दें और हर मीटिंग को दक्षता की किरण में बदलें।

इसे अभी आज़माएँ और मीटिंग उत्पादकता में विस्फोट का अनुभव करें।