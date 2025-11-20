Hoe je de planning bij je bureau makkelijker kunt maken en meer opdrachten binnenhaalt
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Het succes van je pitch hangt af van snelheid en duidelijkheid. Breng orde in de planning van je bureau, voorkom no-shows en zorg voor een soepele boekingservaring voor je klanten met Doodle. Als een veelbelovende lead deze week om een afspraak vraagt, kunnen trage e-mailconversaties je de vergadering – en de deal – kosten.
Bureaus werken in een hoog tempo. Je moet jongleren met kennismakingsgesprekken, interne beoordelingen, interviews met belanghebbenden, creatieve presentaties en trainingen. Elke dag die je kwijt bent aan het plannen, is een dag waarin de concurrent een band opbouwt.
In deze gids lees je hoe je de planning met je bureau in elke fase van je pitchproces eenvoudig kunt maken. Je krijgt praktische stappen, beproefde tools en echte voorbeelden te zien. Je ontdekt ook hoe Doodle je helpt om sneller de juiste afspraak te maken, met minder klikken en een soepelere klantervaring.
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De uitdaging waar professionals in het reclamebureau voor staan
Agency-kalenders zijn ingewikkeld. Je hebt vaak je accountmanager, strateeg, creatief directeur en soms ook de CFO van de klant nodig. Veel mensen, veel tijdzones en heel weinig tijd om alles op elkaar af te stemmen.
Veelvoorkomende problemen zijn onder andere:
Eindeloze e-maildiscussies die de vaart eruit halen
Misttekeningen bij de overdracht tussen verkoop en levering
Niet opkomen opdagen door onduidelijke uitnodigingen of ontbrekende herinneringen
Verwarring over tijdzones
Plaatsen reserveren voor workshops met een beperkt aantal deelnemers
Verspreide links naar vergaderingen en bestanden die klanten in verwarring brengen
Door je planning op orde te brengen, houd je elke week weer uren over. Je gaat van reageren naar het initiatief nemen – en dat voordeel kan de doorslag geven bij je volgende pitch.
Waarom dit belangrijk is voor bureaus
Bij het werk voor een bureau bepaalt de timing hoe je overkomt. Een snel en duidelijk boekingsproces laat zien dat je georganiseerd en betrouwbaar bent. Een vertraging – of een rommelige uitnodiging – doet chaos vermoeden.
Een goede planning levert echte voordelen op:
Hogere slagingspercentages, omdat potentiële klanten boeken op het moment dat hun interesse het grootst is
Meer factureerbare tijd, omdat je team niet meer achter antwoorden aan hoeft te jagen
Minder afzeggingen, dankzij herinneringen en duidelijke vergadergegevens
Meer vertrouwen bij je klanten, omdat je werkwijze soepel en professioneel overkomt
De oplossing is niet meer afstemming. Het is een systeem dat je bij elke pitch kunt toepassen.
Stel een planninggids op voor je pitchproces
Begin met het in kaart brengen van elke vergadering in je verkoop- en leveringspijplijn. Bepaal wie erbij is, hoe lang de vergadering duurt en welke Doodle-tool het beste past.
Stap 1: Maak een lijst van alle soorten vergaderingen
Kennismakingsgesprekken
Sessies om de reikwijdte van de offerteaanvraag vast te stellen
Start van de interne pitch
Interviews met belanghebbenden
Creatieve recensies
Laatste repetitie van de pitch
Laatste presentatie voor de klant
Introductie- en trainingsworkshops
Stap 2: Stel standaardlengtes, eigenaren en gereedschappen in
Soort vergadering
Lengte
Eigenaar
Beste tool om te Doodle
Kennismakingsgesprek
30 min
Nieuwe zakelijke lead
Boekingspagina
Start van de interne pitch
45 min
Toonhoogte-leider
Groepspoll
Interview met belanghebbenden
30 min
Strateeg
1:1
Trainings-/onderzoeksbijeenkomst
Verschilt
Projectmanager
Inschrijflijst
Stap 3: Stel duidelijke tijdsvakken vast voor het pitchen
Reserveer twee ochtenden per week voor kennismakingsgesprekken
Gebruik vrijdagmiddagen voor creatieve evaluaties
Reserveer één weekperiode voor gesprekken met belanghebbenden
Dit draaiboek maakt een einde aan het giswerk. Je team weet precies hoe elke stap moet worden ingepland nog voordat de offerteaanvraag binnenkomt.
Maak herbruikbare sjablonen aan in Doodle
Met sjablonen kun je de kwaliteit hoog houden en de boekingstijd kort houden.
Boekingspagina voor Discovery
Koppel Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar
Voeg buffers, een minimale opzegtermijn en boekingslimieten toe
Voeg links naar Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Cisco Webex toe
Voeg je eigen huisstijl toe met Doodle Pro of Teams
Voeg aangepaste vragen toe (agenda, doelstellingen, RFP-ID)
Schakel Stripe in als je betaalde audits of adviesgesprekken aanbiedt
Uitnodigingen voor 1-op-1-gesprekken met belanghebbenden
Bied een zorgvuldig samengestelde reeks tijdstippen aan voor dezelfde week
Laat Doodle de bevestigingen en agenda-uitnodigingen regelen
Schakel herinneringen in om het aantal no-shows te verminderen
Gebruik Stripe voor betaalde onderzoeksbeloningen, indien van toepassing
Groepspolls voor team- of klantbeoordelingen
Stel een aantal tijdstippen voor
Nodig tot wel 1000 mensen uit
Stel deadlines vast om sneller te reageren
Verberg deelnemersgegevens met Pro voor meer privacy
Inschrijflijsten voor trainingen of onderzoek
Maak meerdere tijdvakken aan
Maximaal aantal plaatsen per sessie
Houd de aanwezigheid automatisch bij
Stuur herinneringen voor elk tijdvak
Zorg dat je je kunt concentreren zonder je werk te vertragen
Een goede planning zorgt ervoor dat klanten snel toegang krijgen, terwijl het ongestoord werken van je team gewaarborgd blijft.
Zorg voor een buffer van 15 minuten voor en na belangrijke vergaderingen
Maak elke dag een tijdvak vrij zonder vergaderingen voor creatief werk
Stel een minimale opzegtermijn in, zodat klanten geen last-minute afspraken kunnen boeken waar je je niet op kunt voorbereiden
Zet herinneringen aan, zodat mensen op tijd komen
Deze regels zijn opgenomen in je Doodle-boekingspagina en je 1:1-instellingen, zodat alles consistent blijft.
Praktische tips voor snellere boekingen en betere vergaderingen
Deze simpele aanpassingen zorgen ervoor dat dingen meteen soepeler gaan.
Voeg je Boekingspagina toe aan je e-mailhandtekening
Geef het de naam ‘Een kennismakingsgesprek boeken’, zodat potentiële klanten het binnen enkele seconden zelf kunnen regelen.
Zet je Boekingspagina op je website
Voeg het toe aan contactpagina’s en casestudypagina’s om warme leads om te zetten in klanten.
Gebruik een groepspoll om je interne pitch-kickoff af te ronden
Nodig het kernteam uit en stel een deadline vast om reacties te stimuleren.
Gebruik 1:1-links voor interviews met belanghebbenden
Deel geselecteerde tijdstippen. Doodle verstuurt de uitnodiging en herinneringen automatisch.
Verzamel van tevoren de belangrijkste achtergrondinformatie
Voeg zelfgemaakte vragen toe over budgetklassen, doelen en tijdschema.
Standaardiseer de beschrijvingen van vergaderingen
Gebruik de door Doodle Pro AI gegenereerde beschrijvingen voor overzichtelijke agenda’s die perfect bij je merk passen.
Videolinks automatisch toevoegen
Maak verbinding met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet of Webex.
CRM en Slack koppelen via Zapier
Voeg boekingen toe aan je pijplijn en breng het pitchteam meteen op de hoogte.
Gebruik Stripe voor betaalde sessies
Ideaal voor audits, advies of trainingen.
Zitplaatsen met hoofdsteunen voor werkplaatsen
Voorkom overboeking door limieten in te stellen in de Inschrijflijsten.
Gebruik herinneringen en deadlines
Dit zorgt ervoor dat het aantal no-shows drastisch afneemt en dat groepsbeslissingen sneller worden genomen.
Houd het bij één link per doel
Eén voor ontdekking, één voor onderzoek, één voor opleiding. Houd het simpel.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Voorkom deze problemen die het plannen vertragen en het vertrouwen van klanten ondermijnen.
Via e-mail heen en weer afstemmen om een tijdstip te vinden
Het delen van lange lijstjes met ‘vrije momenten’ die al snel verouderd raken
Tijdzones vergeten
Uitnodigingen versturen zonder videolink
Persoonlijke en team-boekingslinks door elkaar gebruiken
Geen context verzamelen vóór oproepen
Geen reservepresentator aanwijzen voor pitch-bijeenkomsten
Deelnemerslijsten openbaar maken als privacy een rol speelt
Tools en oplossingen voor bureaus
Doodle biedt bureaus één centraal systeem voor alle vergaderingen tijdens het pitchproces.
Boekingspagina
Deel je beschikbare tijden in realtime, voorkom dubbele boekingen, voeg videolinks toe, incasseer betalingen via Stripe, voeg aangepaste vragen toe, pas je huisstijl toe en beheer je bufferuren en de minimale opzegtermijn.
Groepspolls
Bied verschillende tijdstippen aan voor drukke groepen, nodig tot wel 1000 mensen uit, verberg de gegevens van deelnemers, stel deadlines in en gebruik herinneringen.
1:1
Stel een zorgvuldig samengesteld tijdschema op voor één persoon. Gebruik Stripe voor factureerbare sessies en automatische herinneringen om de opkomst te verhogen.
Inschrijflijsten
Maak sessies aan met een beperkt aantal plaatsen voor onderzoek, trainingen of workshops voor klanten.
Premiumfuncties in Doodle Pro en Doodle Teams
Beschrijvingen van AI-vergaderingen
Merkopmaak op maat
E-mailuitnodigingen voor maximaal 1000 deelnemers
Zapier-koppeling
Onbeperkt aantal sessies met Inschrijflijsten
Deelnemersgegevens verbergen
Een ervaring zonder advertenties
Beveiliging op bedrijfsniveau
Je systeem instellen in 30 minuten
Volg dit korte stappenplan:
Koppel je agenda (Google Calendar, Outlook of Apple Calendar)
Stel je sjabloon voor de Boekingspagina samen met buffers, minimale opzegtermijn, vragen en je huisstijl
Maak een 1:1-sjabloon voor interviews
Maak een sjabloon voor een Groepspoll voor interne evaluaties
Voeg een Inschrijflijst toe voor onderzoek of training
Koppel Stripe voor audits of betaalde sessies
Koppel Zapier voor CRM- en Slack-automatisering
Zodra dit is geregeld, heeft je hele bureau een uniforme manier om elke vergadering in de pitchcyclus in te plannen.
Praktijkvoorbeelden van teams bij bureaus
Creatief bureau, pitch voor de detailhandel
De strateeg stuurt 1-op-1-links voor interviews in drie verschillende tijdzones. De accountmanager gebruikt een Groepspoll voor de interne kick-off. Alles is binnen 48 uur geregeld, waardoor het creatieve team nog twee dagen de tijd heeft om een concept uit te werken.
PR-bureau, mediatraining
Ze zetten een Inschrijflijst online met acht sessies van een uur. Stripe regelt de betaling. Herinneringen zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen. Doodle Pro AI voegt bij elke uitnodiging duidelijke instructies toe voor de voorbereiding.
Performance-marketingbureau, wekelijkse statusupdate
Twaalf wisselende deelnemers kiezen via een maandelijkse Groepspoll een vast tijdstip voor de vergadering. Door de gegevens van de deelnemers te verbergen, blijft de privacy gewaarborgd. Herinneringen zorgen voor een stabiele opkomst.
Kleine ontwerpstudio, kennismakingsgesprekken
Ze voegen een Boekingspagina met hun eigen huisstijl toe aan hun website en LinkedIn. Potentiële klanten kunnen meteen boeken. Via aangepaste vragen worden de projectdoelen en tijdschema’s vastgelegd.
Geïntegreerd bureau, betaalde audits
Potentiële klanten boeken een audit van twee uur en betalen via Stripe. Zapier maakt een CRM-deal aan en plaatst een bericht in Slack. Het team komt bij elkaar met een door AI gegenereerde agenda.
Belangrijkste punten
Zet een herhaalbaar planningssysteem op voor je hele pitchproces
Gebruik de boekingspagina om dingen te ontdekken, groepspolls om beslissingen te nemen, 1-op-1-gesprekken voor interviews en Inschrijflijsten voor sessies
Voeg buffers, vragen en herinneringen toe om de resultaten te verbeteren
Koppel agenda’s, videotools, Stripe en Zapier om de administratieve rompslomp te verminderen
Geef alles je eigen look met Doodle Pro of Teams voor een strakke uitstraling
Ga aan de slag met betere planning
Je hebt geen ingewikkelde workflow nodig om sneller te werken en een professionele indruk te maken. Maak Boekingspagina's aan om je dienst aan te bieden, gebruik Groepspolls voor interne beslissingen en deel 1-op-1-links voor interviews. Voeg Inschrijflijsten toe voor onderzoek of trainingen. Schakel Stripe in voor betaalde sessies en laat Doodle de herinneringen en details regelen.
Klaar om je planning te vereenvoudigen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe teams bij bureaus elke week uren besparen en tegelijkertijd meer opdrachten binnenhalen.
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