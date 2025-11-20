Het succes van je pitch hangt af van snelheid en duidelijkheid. Breng orde in de planning van je bureau, voorkom no-shows en zorg voor een soepele boekingservaring voor je klanten met Doodle. Als een veelbelovende lead deze week om een afspraak vraagt, kunnen trage e-mailconversaties je de vergadering – en de deal – kosten.

Bureaus werken in een hoog tempo. Je moet jongleren met kennismakingsgesprekken, interne beoordelingen, interviews met belanghebbenden, creatieve presentaties en trainingen. Elke dag die je kwijt bent aan het plannen, is een dag waarin de concurrent een band opbouwt.

In deze gids lees je hoe je de planning met je bureau in elke fase van je pitchproces eenvoudig kunt maken. Je krijgt praktische stappen, beproefde tools en echte voorbeelden te zien. Je ontdekt ook hoe Doodle je helpt om sneller de juiste afspraak te maken, met minder klikken en een soepelere klantervaring.

Probeer Doodle Geen creditcard nodig

De uitdaging waar professionals in het reclamebureau voor staan

Agency-kalenders zijn ingewikkeld. Je hebt vaak je accountmanager, strateeg, creatief directeur en soms ook de CFO van de klant nodig. Veel mensen, veel tijdzones en heel weinig tijd om alles op elkaar af te stemmen.

Veelvoorkomende problemen zijn onder andere:

Eindeloze e-maildiscussies die de vaart eruit halen

Misttekeningen bij de overdracht tussen verkoop en levering

Niet opkomen opdagen door onduidelijke uitnodigingen of ontbrekende herinneringen

Verwarring over tijdzones

Plaatsen reserveren voor workshops met een beperkt aantal deelnemers

Verspreide links naar vergaderingen en bestanden die klanten in verwarring brengen

Door je planning op orde te brengen, houd je elke week weer uren over. Je gaat van reageren naar het initiatief nemen – en dat voordeel kan de doorslag geven bij je volgende pitch.

Waarom dit belangrijk is voor bureaus

Bij het werk voor een bureau bepaalt de timing hoe je overkomt. Een snel en duidelijk boekingsproces laat zien dat je georganiseerd en betrouwbaar bent. Een vertraging – of een rommelige uitnodiging – doet chaos vermoeden.

Een goede planning levert echte voordelen op:

Hogere slagingspercentages, omdat potentiële klanten boeken op het moment dat hun interesse het grootst is

Meer factureerbare tijd, omdat je team niet meer achter antwoorden aan hoeft te jagen

Minder afzeggingen, dankzij herinneringen en duidelijke vergadergegevens

Meer vertrouwen bij je klanten, omdat je werkwijze soepel en professioneel overkomt

De oplossing is niet meer afstemming. Het is een systeem dat je bij elke pitch kunt toepassen.

Stel een planninggids op voor je pitchproces

Begin met het in kaart brengen van elke vergadering in je verkoop- en leveringspijplijn. Bepaal wie erbij is, hoe lang de vergadering duurt en welke Doodle-tool het beste past.

Stap 1: Maak een lijst van alle soorten vergaderingen

Kennismakingsgesprekken

Sessies om de reikwijdte van de offerteaanvraag vast te stellen

Start van de interne pitch

Interviews met belanghebbenden

Creatieve recensies

Laatste repetitie van de pitch

Laatste presentatie voor de klant

Introductie- en trainingsworkshops

Stap 2: Stel standaardlengtes, eigenaren en gereedschappen in

Soort vergadering Lengte Eigenaar Beste tool om te Doodle Kennismakingsgesprek 30 min Nieuwe zakelijke lead Boekingspagina Start van de interne pitch 45 min Toonhoogte-leider Groepspoll Interview met belanghebbenden 30 min Strateeg 1:1 Trainings-/onderzoeksbijeenkomst Verschilt Projectmanager Inschrijflijst

Stap 3: Stel duidelijke tijdsvakken vast voor het pitchen

Reserveer twee ochtenden per week voor kennismakingsgesprekken

Gebruik vrijdagmiddagen voor creatieve evaluaties

Reserveer één weekperiode voor gesprekken met belanghebbenden

Dit draaiboek maakt een einde aan het giswerk. Je team weet precies hoe elke stap moet worden ingepland nog voordat de offerteaanvraag binnenkomt.

Maak herbruikbare sjablonen aan in Doodle

Met sjablonen kun je de kwaliteit hoog houden en de boekingstijd kort houden.

Boekingspagina voor Discovery

Koppel Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar

Voeg buffers, een minimale opzegtermijn en boekingslimieten toe

Voeg links naar Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Cisco Webex toe

Voeg je eigen huisstijl toe met Doodle Pro of Teams

Voeg aangepaste vragen toe (agenda, doelstellingen, RFP-ID)

Schakel Stripe in als je betaalde audits of adviesgesprekken aanbiedt

Uitnodigingen voor 1-op-1-gesprekken met belanghebbenden

Bied een zorgvuldig samengestelde reeks tijdstippen aan voor dezelfde week

Laat Doodle de bevestigingen en agenda-uitnodigingen regelen

Schakel herinneringen in om het aantal no-shows te verminderen

Gebruik Stripe voor betaalde onderzoeksbeloningen, indien van toepassing

Groepspolls voor team- of klantbeoordelingen

Stel een aantal tijdstippen voor

Nodig tot wel 1000 mensen uit

Stel deadlines vast om sneller te reageren

Verberg deelnemersgegevens met Pro voor meer privacy

Inschrijflijsten voor trainingen of onderzoek

Maak meerdere tijdvakken aan

Maximaal aantal plaatsen per sessie

Houd de aanwezigheid automatisch bij

Stuur herinneringen voor elk tijdvak

Zorg dat je je kunt concentreren zonder je werk te vertragen

Een goede planning zorgt ervoor dat klanten snel toegang krijgen, terwijl het ongestoord werken van je team gewaarborgd blijft.

Zorg voor een buffer van 15 minuten voor en na belangrijke vergaderingen

Maak elke dag een tijdvak vrij zonder vergaderingen voor creatief werk

Stel een minimale opzegtermijn in, zodat klanten geen last-minute afspraken kunnen boeken waar je je niet op kunt voorbereiden

Zet herinneringen aan, zodat mensen op tijd komen

Deze regels zijn opgenomen in je Doodle-boekingspagina en je 1:1-instellingen, zodat alles consistent blijft.

Praktische tips voor snellere boekingen en betere vergaderingen

Deze simpele aanpassingen zorgen ervoor dat dingen meteen soepeler gaan.

Voeg je Boekingspagina toe aan je e-mailhandtekening

Geef het de naam ‘Een kennismakingsgesprek boeken’, zodat potentiële klanten het binnen enkele seconden zelf kunnen regelen.

Zet je Boekingspagina op je website

Voeg het toe aan contactpagina’s en casestudypagina’s om warme leads om te zetten in klanten.

Gebruik een groepspoll om je interne pitch-kickoff af te ronden

Nodig het kernteam uit en stel een deadline vast om reacties te stimuleren.

Gebruik 1:1-links voor interviews met belanghebbenden

Deel geselecteerde tijdstippen. Doodle verstuurt de uitnodiging en herinneringen automatisch.

Verzamel van tevoren de belangrijkste achtergrondinformatie

Voeg zelfgemaakte vragen toe over budgetklassen, doelen en tijdschema.

Standaardiseer de beschrijvingen van vergaderingen

Gebruik de door Doodle Pro AI gegenereerde beschrijvingen voor overzichtelijke agenda’s die perfect bij je merk passen.

Videolinks automatisch toevoegen

Maak verbinding met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet of Webex.

CRM en Slack koppelen via Zapier

Voeg boekingen toe aan je pijplijn en breng het pitchteam meteen op de hoogte.

Gebruik Stripe voor betaalde sessies

Ideaal voor audits, advies of trainingen.

Zitplaatsen met hoofdsteunen voor werkplaatsen

Voorkom overboeking door limieten in te stellen in de Inschrijflijsten.

Gebruik herinneringen en deadlines

Dit zorgt ervoor dat het aantal no-shows drastisch afneemt en dat groepsbeslissingen sneller worden genomen.

Houd het bij één link per doel

Eén voor ontdekking, één voor onderzoek, één voor opleiding. Houd het simpel.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Voorkom deze problemen die het plannen vertragen en het vertrouwen van klanten ondermijnen.

Via e-mail heen en weer afstemmen om een tijdstip te vinden

Het delen van lange lijstjes met ‘vrije momenten’ die al snel verouderd raken

Tijdzones vergeten

Uitnodigingen versturen zonder videolink

Persoonlijke en team-boekingslinks door elkaar gebruiken

Geen context verzamelen vóór oproepen

Geen reservepresentator aanwijzen voor pitch-bijeenkomsten

Deelnemerslijsten openbaar maken als privacy een rol speelt

Tools en oplossingen voor bureaus

Doodle biedt bureaus één centraal systeem voor alle vergaderingen tijdens het pitchproces.

Boekingspagina

Deel je beschikbare tijden in realtime, voorkom dubbele boekingen, voeg videolinks toe, incasseer betalingen via Stripe, voeg aangepaste vragen toe, pas je huisstijl toe en beheer je bufferuren en de minimale opzegtermijn.

Groepspolls

Bied verschillende tijdstippen aan voor drukke groepen, nodig tot wel 1000 mensen uit, verberg de gegevens van deelnemers, stel deadlines in en gebruik herinneringen.

1:1

Stel een zorgvuldig samengesteld tijdschema op voor één persoon. Gebruik Stripe voor factureerbare sessies en automatische herinneringen om de opkomst te verhogen.

Inschrijflijsten

Maak sessies aan met een beperkt aantal plaatsen voor onderzoek, trainingen of workshops voor klanten.

Premiumfuncties in Doodle Pro en Doodle Teams

Beschrijvingen van AI-vergaderingen

Merkopmaak op maat

E-mailuitnodigingen voor maximaal 1000 deelnemers

Zapier-koppeling

Onbeperkt aantal sessies met Inschrijflijsten

Deelnemersgegevens verbergen

Een ervaring zonder advertenties

Beveiliging op bedrijfsniveau

Je systeem instellen in 30 minuten

Volg dit korte stappenplan:

Koppel je agenda (Google Calendar, Outlook of Apple Calendar) Stel je sjabloon voor de Boekingspagina samen met buffers, minimale opzegtermijn, vragen en je huisstijl Maak een 1:1-sjabloon voor interviews Maak een sjabloon voor een Groepspoll voor interne evaluaties Voeg een Inschrijflijst toe voor onderzoek of training Koppel Stripe voor audits of betaalde sessies Koppel Zapier voor CRM- en Slack-automatisering

Zodra dit is geregeld, heeft je hele bureau een uniforme manier om elke vergadering in de pitchcyclus in te plannen.

Praktijkvoorbeelden van teams bij bureaus

Creatief bureau, pitch voor de detailhandel

De strateeg stuurt 1-op-1-links voor interviews in drie verschillende tijdzones. De accountmanager gebruikt een Groepspoll voor de interne kick-off. Alles is binnen 48 uur geregeld, waardoor het creatieve team nog twee dagen de tijd heeft om een concept uit te werken.

PR-bureau, mediatraining

Ze zetten een Inschrijflijst online met acht sessies van een uur. Stripe regelt de betaling. Herinneringen zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen. Doodle Pro AI voegt bij elke uitnodiging duidelijke instructies toe voor de voorbereiding.

Performance-marketingbureau, wekelijkse statusupdate

Twaalf wisselende deelnemers kiezen via een maandelijkse Groepspoll een vast tijdstip voor de vergadering. Door de gegevens van de deelnemers te verbergen, blijft de privacy gewaarborgd. Herinneringen zorgen voor een stabiele opkomst.

Kleine ontwerpstudio, kennismakingsgesprekken

Ze voegen een Boekingspagina met hun eigen huisstijl toe aan hun website en LinkedIn. Potentiële klanten kunnen meteen boeken. Via aangepaste vragen worden de projectdoelen en tijdschema’s vastgelegd.

Geïntegreerd bureau, betaalde audits

Potentiële klanten boeken een audit van twee uur en betalen via Stripe. Zapier maakt een CRM-deal aan en plaatst een bericht in Slack. Het team komt bij elkaar met een door AI gegenereerde agenda.

Belangrijkste punten

Zet een herhaalbaar planningssysteem op voor je hele pitchproces

Gebruik de boekingspagina om dingen te ontdekken, groepspolls om beslissingen te nemen, 1-op-1-gesprekken voor interviews en Inschrijflijsten voor sessies

Voeg buffers, vragen en herinneringen toe om de resultaten te verbeteren

Koppel agenda’s, videotools, Stripe en Zapier om de administratieve rompslomp te verminderen

Geef alles je eigen look met Doodle Pro of Teams voor een strakke uitstraling

Ga aan de slag met betere planning

Je hebt geen ingewikkelde workflow nodig om sneller te werken en een professionele indruk te maken. Maak Boekingspagina's aan om je dienst aan te bieden, gebruik Groepspolls voor interne beslissingen en deel 1-op-1-links voor interviews. Voeg Inschrijflijsten toe voor onderzoek of trainingen. Schakel Stripe in voor betaalde sessies en laat Doodle de herinneringen en details regelen.

Klaar om je planning te vereenvoudigen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe teams bij bureaus elke week uren besparen en tegelijkertijd meer opdrachten binnenhalen.