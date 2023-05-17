Hier is onze handleiding over hoe je je beschikbaarheid met de app voor afspraakbeheer, Calendly.

Stap één: Pas je schema aan

Als je een account aanmaakt, krijg je een standaardrooster. Dat is van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur.

Als je bovenaan het scherm op ‘Beschikbaarheid’ klikt, kun je deze tijden aanpassen.

Stel dat je op een bepaalde dag niet wilt werken, klik dan gewoon op het prullenbakpictogram naast die dag en die dag wordt dan niet meer beschikbaar.

Als je je werktijden wilt aanpassen, hoef je alleen maar op de tijden te klikken en in te vullen wanneer je begint en eindigt.

Als je op een bepaalde dag regelmatig afspraken hebt waarvan je weet dat je dan niet beschikbaar bent, kun je meerdere beschikbaarheidsperiodes toevoegen. Klik op het ‘+’-teken aan de rechterkant van een dag. Zo kun je tijden instellen, bijvoorbeeld van 9.00 tot 13.00 uur en daarna van 15.00 tot 17.00 uur.

Maak een Doodle

Stap twee: Een datumoverschrijving toevoegen

Aan de rechterkant van je rooster zie je het gedeelte ‘Datumoverschrijving toevoegen’. Hiermee kun je uitzonderingen aan je rooster toevoegen. Je wilt bijvoorbeeld op de eerste woensdag van volgende maand maar een halve dag werken.

Maak een Doodle

Klik op ‘Een uitzondering toevoegen’ en er verschijnt een maandkalender. Zoek de dag waarop je de uitzondering wilt toevoegen, klik erop, voeg tijden toe of verwijder ze en klik op ‘Toepassen’. Dit geldt nu voor de door jou gekozen dag.

Als je op zoek bent naar een eenvoudige manier om snel afspraken te maken, moet je Doodle eens proberen. Binnen een paar minuten kun je gratis afspreken met de mensen die je nodig hebt – je hebt geen creditcard nodig.