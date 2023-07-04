Met de enquêtetool 'Groepspoll' van Doodle kunnen gebruikers heel makkelijk gepersonaliseerde enquêtes maken voor elk doel.

Groepspolls worden steeds populairder bij bedrijven, teams en organisaties. Dat komt omdat ze een handige manier bieden om in korte tijd feedback van een grote groep mensen te verzamelen. Bovendien is de tool gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor organisaties van elke omvang.

Soepele samenwerking

Het innovatieve platform van Doodle heeft organisaties geholpen om succesvol te zijn en goed samen te werken.

Bijvoorbeeld met Doodle's Groepspoll , kunnen mensen dingen regelen en samenwerken met hun collega’s, klanten en nog veel meer. Het platform heeft een gebruiksvriendelijke interface, zodat gebruikers enquêtes kunnen maken en mensen kunnen uitnodigen om mee te doen. Zo kunnen organisaties makkelijker alle antwoorden op één plek verzamelen, zonder dat ze naar iedereen apart een e-mail of bericht hoeven te sturen.

Maak een Groepspoll

Aanpasbare opties

Doodle heeft verschillende aanpasbare tools die aan ieders behoeften voldoen. Van Groepspolls voor grote groepen tot Boekingspagina waarmee gebruikers hun beschikbaarheid via één enkele link kunnen delen. Zo kun je enquêtes flexibel aanpassen aan de mensen met wie je een afspraak wilt maken.

Enquêteopties op maat

Met de Groepspoll van Doodle kun je het uiterlijk van je enquête heel makkelijk aanpassen. Voeg je bedrijfslogo en -kleuren toe aan je uitnodigingen – zo zien ze er meteen heel professioneel uit. Dit zorgt ervoor dat de enquête meer indruk maakt, waardoor je meteen een goede indruk kunt maken op de groep mensen die je wilt ontmoeten.

Geavanceerde functies

Wil je een agenda of andere belangrijke informatie delen? Met Doodle kun je hyperlinks in je enquêtes opnemen, zodat deelnemers toegang krijgen tot aanvullende informatie of bronnen over het onderwerp dat wordt besproken. Zo kunnen deelnemers zich makkelijker verdiepen in het onderwerp en nauwkeurige antwoorden geven.

Maak een Groepspoll

Zorg dat je van tevoren de informatie hebt die je nodig hebt

Met de groepspoll van Doodle kun je belangrijke vragen instellen die beantwoord moeten worden. Voeg bij het opzetten van je evenement gewoon de extra vragen toe die je wilt, zodat de enquête precies op jouw behoeften is afgestemd.

Het beschikt ook over een functie voor directe synchronisatie. Dit zorgt ervoor dat alle deelnemers de nieuwste versie van de poll kunnen zien zodra ze meedoen. Bovendien kunnen ze hun antwoorden in realtime bijwerken, zodat iedereen altijd op dezelfde lijn zit. Dit helpt de communicatie te stroomlijnen en maakt betere besluitvorming mogelijk.

Analyses en rapporten

De Admin Console, een functie van de Team-abonnementen van Doodle Professional, biedt krachtige analysetools en rapportagemogelijkheden, waardoor managers meer inzicht krijgen in hoe medewerkers hun enquêtes opzetten.

Ze kunnen deze gegevens gebruiken om te kijken waar er verbeteringen mogelijk zijn of om op basis van de resultaten veranderingen door te voeren binnen hun organisatie.

Maak een Groepspoll

Tools voor directe besluitvorming in teamverband

Als je vergaderingen wilt plannen of beslissingen wilt nemen met je team, kan het lastig zijn om ieders agenda’s op elkaar af te stemmen. Daar komt Doodle goed van pas. Met de Groepspolls kun je snel voorgestelde tijdstippen rondsturen en reacties van alle deelnemers krijgen, zonder dat je eindeloos e-mails heen en weer hoeft te sturen.

Zodra je enquête is afgerond, kun je bijhouden wie er heeft gereageerd en de vergadering inplannen. Doodle verstuurt automatisch agenda-uitnodigingen naar de respondenten via hun e-mailadressen. Je kunt ook agendapunten, opmerkingen of locatiegegevens aan de uitnodiging toevoegen, zodat de deelnemers zich van tevoren op de vergadering kunnen voorbereiden.

Maak een Groepspoll

Geautomatiseerde samenwerking en organisatie

Met groepspolls kun je deadlines en automatische herinneringen instellen, zodat iedereen in de groep weet wanneer hij of zij moet reageren. Dit helpt verwarring te voorkomen en zorgt ervoor dat er minder heen-en-weer-mails nodig zijn. Het stimuleert ook iedereen om mee te doen, omdat het het organiseren van vergaderingen makkelijk, snel en efficiënt maakt.

Zorg voor een succesvol besluitvormingsproces

De Groepspoll van Doodle helpt teams niet alleen bij het plannen van evenementen of vergaderingen, maar kan ook worden gebruikt voor stemmingen, budgettering en andere besluitvormingsprocessen binnen een organisatie. Hierdoor kunnen teams sneller tot overeenstemming komen en beter als een team samenwerken.

De Doodle Groepspoll-enquête is een van de beste online enquêtetools waarmee gebruikers snel en nauwkeurig feedback van hun doelgroep kunnen verzamelen. Dankzij de functies voor directe synchronisatie, analyse- en rapportagetools, geautomatiseerde samenwerking, organisatiefuncties en nog veel meer, biedt het organisaties een krachtige maar eenvoudige manier om waardevolle inzichten te verzamelen en het verzamelen van groepsfeedback te organiseren.