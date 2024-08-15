Gebruik de evenementenkalender van Doodle om je agenda te organiseren

Met de evenementenkalender van Doodle hoef je geen rommelige agenda’s meer te gebruiken. Geniet van een gepersonaliseerd schema dat helemaal op jouw behoeften is afgestemd. Doodle biedt tal van functies waarmee je tijd bespaart en je organisatie kunt optimaliseren.

Welke tools biedt Doodle aan?

Doodle biedt vier belangrijke tools om aan verschillende organisatorische behoeften te voldoen:

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1-op-1-gesprekken – Plan moeiteloos individuele gesprekken Plan moeiteloos persoonlijke afspraken. Deel je beschikbare tijdvakken en laat de ander kiezen wat hem of haar het beste uitkomt. Voorbeeld: Je wilt een feedbackgesprek regelen met een collega. Deel een 1:1-link, dan kan je collega een geschikt tijdstip kiezen.

Boekingspagina – Maak het plannen van afspraken een stuk makkelijker Koppel je agenda aan Doodle, zodat anderen direct een afspraak kunnen maken in je beschikbare tijdvakken. Voorbeeld: Deel als coach of consultant je Boekingspagina met je klanten, zodat ze zelfstandig afspraken kunnen boeken, zonder dat er heen-en-weer-mails nodig zijn.

Groepspolls – Groepsplanning wordt een fluitje van een cent Maak enquêtes om het beste tijdstip voor alle deelnemers te vinden. Ideaal voor teamvergaderingen of grote evenementen. Voorbeeld: Je bent bezig met het plannen van een wekelijkse teamvergadering. Gebruik een Groepspoll om iedereen samen het beste tijdstip te laten kiezen.

Inschrijflijst – Organiseer evenementen met een beperkt aantal plaatsen Beheer evenementen of sessies met een beperkt aantal deelnemers. Je gasten kunnen zich direct aanmelden en jij houdt de controle over de beschikbare plaatsen. Voorbeeld: Je organiseert een workshop met 10 plaatsen. Met de Inschrijflijst als evenementenplanner kunnen deelnemers zich inschrijven totdat alle plaatsen vol zijn.

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Maak optimaal gebruik van je tijd met Doodle

De grootste kracht van Doodle is dat het je tijd bespaart. Of je het nu voor privé of voor je werk gebruikt, met Doodle kun je je concentreren op wat echt belangrijk is, terwijl je organisatie soepel blijft draaien.

Je bestaande agenda’s synchroniseren

Met Doodle Premium kun je je evenementenkalender in slechts een paar minuten opzetten. Synchroniseer bestaande agenda’s zoals Google Calendar, iCal of Outlook met Doodle om al je afspraken op één plek te verzamelen.

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Ga vandaag nog aan de slag met Doodle!

Gebruik de krachtige tools van Doodle om je tijd optimaal te benutten en efficiënter te plannen. Of het nu voor zakelijk of privégebruik is, met Doodle wordt plannen een fluitje van een cent.