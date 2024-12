Brug Doodles eventkalender til at organisere din tidsplan

Med Doodles eventkalender slipper du for kaotiske agendaer. Nyd en personlig tidsplan, der er skræddersyet til dine behov. Doodle tilbyder kraftfulde funktioner, der hjælper dig med at spare tid og optimere din organisering.

Hvilke værktøjer tilbyder Doodle?

Doodle tilbyder fire hovedfunktioner til at imødekomme forskellige behov:

1:1 Meetings – Planlæg individuelle møder nemt Planlæg personlige møder uden besvær. Del dine tilgængelige tidspunkter, og lad den anden person vælge, hvad der passer bedst. Eksempel: Du vil arrangere en feedback-session med en kollega. Del et 1:1-link, og kollegaen vælger et tidspunkt, der passer jer begge.

Booking Page – For nem mødeplanlægning Forbind din kalender med Doodle, og lad andre booke direkte i dine ledige tidsrum. Eksempel: Som coach kan du dele din Booking Page, så dine klienter selv kan booke aftaler uden frem-og-tilbage-mails.

Group Poll – Planlæg gruppemøder effektivt Lav afstemninger for at finde det bedste tidspunkt for alle deltagere. Perfekt til teammøder eller større arrangementer. Eksempel: Du arrangerer et ugentligt teammøde. Brug en Group Poll til at lade alle vælge det tidspunkt, der passer bedst.

Event Planner – Organiser events med begrænset plads Administrer events eller sessioner med et begrænset antal deltagere. Dine gæster kan registrere sig direkte, og du har kontrol over pladserne. Eksempel: Du arrangerer en workshop med 10 pladser. Med Event Planner kan deltagerne registrere sig, indtil alle pladser er fyldt.

Optimer din tid med Doodle

Den største fordel ved Doodle er tidsbesparelsen. Uanset om det er privat eller professionelt, kan du fokusere på det vigtigste, mens Doodle klarer organiseringen i baggrunden.

Synkroniser dine eksisterende kalendere

Med Doodle Premium kan du opsætte din eventkalender på få minutter. Synkroniser Google Calendar, iCal eller Outlook, så alle dine aftaler er samlet ét sted.

Kom i gang med Doodle nu!

Brug Doodles kraftfulde værktøjer til at optimere din tid og planlægge mere effektivt. Uanset om det er professionelt eller privat, gør Doodle din organisering nem og problemfri.