Usa il calendario eventi di Doodle per organizzare il tuo tempo

Con il calendario eventi di Doodle dire addio agli orari disordinati è semplice. Goditi un’agenda personalizzata e adatta alle tue esigenze grazie alle potenti funzionalità di Doodle.

Quali strumenti ti offre Doodle?

Doodle mette a tua disposizione quattro strumenti principali per migliorare la tua organizzazione:

Riunioni 1:1 – Pianifica incontri individuali facilmente Organizza riunioni personali in modo semplice. Condividi i tuoi orari disponibili e lascia che l’altra persona scelga quello che preferisce. Esempio: Vuoi organizzare un colloquio di feedback con un collega. Condividi un link 1:1 e lascia che scelga l’orario migliore.

Pagina di Prenotazione – Facilita la prenotazione di appuntamenti Collega il tuo calendario a Doodle e permetti ad altri di prenotare direttamente nei tuoi spazi disponibili. Esempio: Come coach o consulente, puoi condividere la tua Pagina di Prenotazione per consentire ai clienti di prenotare autonomamente.

Sondaggi di Gruppo – Organizza riunioni di gruppo facilmente Crea sondaggi per trovare il momento migliore per tutti i partecipanti. Perfetto per riunioni di team o eventi con molte persone. Esempio: Stai pianificando una riunione settimanale di team. Usa un Group Poll per raccogliere le disponibilità di tutti.

Pianificatore di eventi – Organizza eventi con posti limitati Gestisci eventi o sessioni con un numero definito di partecipanti. Gli ospiti possono registrarsi direttamente e tu mantieni il controllo sui posti disponibili. Esempio: Stai organizzando un workshop con 10 posti. I partecipanti si registrano tramite Doodle fino al tutto esaurito.

Ottimizza il tuo tempo con Doodle

La più grande forza di Doodle sta nella sua capacità di farti risparmiare tempo. Che tu lo utilizzi per lavoro o per la vita privata, Doodle ti consente di concentrarti su ciò che conta davvero mentre tutto il resto si gestisce automaticamente.

Sincronizza i tuoi calendari esistenti

Con la versione Premium di Doodle puoi configurare il tuo calendario eventi in pochi minuti. Sincronizza calendari esistenti come Google Calendar, iCal o Outlook per avere tutto centralizzato.

Inizia ora con Doodle!

Usa gli strumenti avanzati di Doodle per ottimizzare il tuo tempo e pianificare in modo più efficiente. Sia per il lavoro che per la vita privata, Doodle rende tutto più semplice.