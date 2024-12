Use o calendário de eventos da Doodle para organizar sua agenda

Com o calendário de eventos da Doodle, você pode esquecer as agendas desorganizadas. Aproveite uma agenda personalizada e adaptada às suas necessidades. A Doodle oferece diversas funcionalidades para ajudar você a economizar tempo e otimizar sua organização.

Quais ferramentas a Doodle oferece?

A Doodle disponibiliza quatro principais funcionalidades para atender diferentes necessidades:

1:1 Meetings – Planeje reuniões individuais facilmente Organize encontros pessoais de forma simples. Compartilhe seus horários disponíveis e deixe a outra pessoa escolher o que for mais conveniente. Exemplo: Você quer agendar uma reunião de feedback com um colega. Compartilhe um link 1:1 e seu colega escolhe o horário que funciona para ambos.

Página de Reservas – Facilite o agendamento de compromissos Conecte seu calendário à Doodle e permita que outras pessoas reservem diretamente nos horários disponíveis. Exemplo: Como coach ou consultor, você pode compartilhar sua Página de Reservas para que seus clientes agendem compromissos sem precisar de e-mails adicionais.

Enquete de Grupo – Organize reuniões de grupo com facilidade Crie enquetes para encontrar o melhor horário para todos os participantes. Ideal para reuniões de equipe ou grandes eventos. Exemplo: Você está organizando uma reunião semanal de equipe. Use a Enquete de Grupo para permitir que os membros escolham, juntos, o melhor horário.

Sing-up Sheet – Planeje eventos com vagas limitadas Gerencie eventos ou sessões com um número limitado de participantes. Os convidados podem se inscrever diretamente e você mantém o controle sobre as vagas disponíveis. Exemplo: Você está organizando um workshop com 10 vagas. Com o Event Planner, os participantes podem se inscrever até que todas as vagas sejam preenchidas.

Otimize seu tempo com a Doodle

A principal vantagem da Doodle é a economia de tempo. Seja para uso pessoal ou profissional, você pode se concentrar no essencial enquanto a organização funciona nos bastidores.

Sincronize seus calendários existentes

Com a opção Premium da Doodle, você configura seu calendário de eventos em poucos minutos. Sincronize calendários existentes, como Google Calendar, iCal ou Outlook, com a Doodle para centralizar todos os seus compromissos.

Comece agora com a Doodle!

Aproveite as ferramentas avançadas da Doodle para otimizar seu tempo e planejar de forma mais eficiente. Seja para uso profissional ou pessoal, a Doodle torna a organização simples e prática.