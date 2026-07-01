Använd Doodles evenemangskalender för att organisera ditt schema

Med Doodles evenemangskalender kan du säga adjö till röriga dagordningar. Njut av ett personligt schema som är skräddarsytt efter dina behov. Doodle erbjuder en rad funktioner som hjälper dig att spara tid och optimera din planering.

Vilka verktyg erbjuder Doodle?

Doodle erbjuder fyra viktiga verktyg för att tillgodose olika organisatoriska behov:

1:1-möten – Planera individuella möten på ett enkelt sätt Boka personliga möten på ett enkelt sätt. Dela med dig av dina lediga tider och låt den andra personen välja det alternativ som passar bäst. Exempel: Du vill boka ett möte för återkoppling med en kollega. Dela en 1:1-länk så kan din kollega välja en tid som passar.

Booking Page – Förenkla tidsbokningen Koppla din kalender till Doodle så att andra kan boka direkt i dina lediga tider. Exempel: Som coach eller konsult kan du dela din Booking Page med dina kunder så att de kan boka tid på egen hand, utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka.

Group Poll – Enkelt att planera gruppaktiviteter Skapa omröstningar för att hitta den tid som passar alla deltagare bäst. Perfekt för teammöten eller stora evenemang. Exempel: Du planerar ett veckomöte för teamet. Använd en Group Poll så att alla tillsammans kan välja den bästa tidpunkten.

Sign-up Sheet – Anordna evenemang med begränsat antal platser Hantera evenemang eller sessioner med ett begränsat antal deltagare. Dina gäster kan anmäla sig direkt, och du behåller kontrollen över antalet lediga platser. Exempel: Du anordnar en workshop med 10 platser. Med hjälp av Sign-up Sheet som evenemangsplanerare kan deltagarna anmäla sig tills alla platser är fyllda.

Optimera din tid med Doodle

Doodles största styrka är dess tidsbesparande funktioner. Oavsett om det gäller privat eller yrkesmässigt bruk låter Doodle dig fokusera på det som verkligen betyder något, samtidigt som din verksamhet fortsätter att fungera smidigt.

Synkronisera dina befintliga kalendrar

Med Doodle Premium kan du skapa din evenemangskalender på bara några minuter. Synkronisera befintliga kalendrar som Google Kalender, iCal eller Outlook med Doodle för att samla alla dina möten på ett ställe.

Kom igång med Doodle redan idag!

Använd Doodles kraftfulla verktyg för att utnyttja din tid bättre och planera mer effektivt. Oavsett om det gäller affärer eller privat bruk gör Doodle det enkelt att planera.