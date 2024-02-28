Op het gebied van online afsprakenplanning zijn Doodle en Zoho Bookings de belangrijkste spelers, die allebei unieke oplossingen bieden om het regelen van vergaderingen soepeler te laten verlopen.

Wat is Doodle?

Doodle, opgericht in 2007 in Zürich, Zwitserland, is een toonaangevend wereldwijd platform voor afsprakenplanning dat het makkelijker maakt om de beste tijdstippen te vinden voor vergaderingen van elke omvang en voor elk doel, over verschillende tijdzones heen. Het staat bekend om zijn Groepspolls Met de Doodle-functie kunnen gebruikers stemmen op hun favoriete vergadertijden, waardoor het een stuk makkelijker wordt om de agenda’s van iedereen op elkaar af te stemmen.

Met 30 miljoen gebruikers wereldwijd bedient Doodle een gevarieerd klantenbestand, variërend van individuele professionals en freelancers tot grote teams. Ondanks zijn sterke groei blijft Doodle vasthouden aan eenvoud en biedt het in zijn betaalde abonnementen aanpassingsmogelijkheden voor huisstijl en integratie, zodat gebruikers de tool helemaal aan hun behoeften kunnen aanpassen.

Wat is Zoho Bookings?

Zoho Bookings maakt deel uit van het uitgebreide Zoho-ecosysteem en is bedoeld voor bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing voor planning. Het biedt flexibiliteit bij het boeken van afspraken, het beheren van online vergaderingen en de integratie met andere Zoho-apps, met als doel een uitgebreide planningstool te bieden voor bedrijven van elke omvang.

Zoho Bookings richt zich op het automatiseren van het plannen van afspraken, het verminderen van administratieve rompslomp en het zorgen voor een soepele ervaring voor zowel de dienstverlener als de klant.

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Belangrijkste vergelijkingspunten

Doodle en Zoho Bookings spelen in op de planningsbehoeften van moderne bedrijven, maar er zijn belangrijke verschillen die hun unieke sterke punten benadrukken:

Gebruikerservaring

Doodle legt de nadruk op een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface, waardoor iedereen makkelijk kan beginnen met het plannen en automatiseren van vergaderingen, zonder dat je daarvoor een steile leercurve hoeft te doorlopen.

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Zoho Bookings biedt een omgeving met veel meer functies, waardoor je er in het begin misschien even aan moet wennen, vooral als je de volledige integratiemogelijkheden met de Zoho-suite wilt benutten.

Geavanceerde planningsfuncties

De opvallendste functies van Doodle denk aan automatische herinneringen om alle deelnemers op de hoogte te houden, privacyopties zoals het verbergen van deelnemerslijsten bij Groepspolls, en de mogelijkheid om een onbeperkt aantal boekingen te beheren. Deze functies en de robuuste integraties met toonaangevende tools voor videoconferenties zorgen voor een uitgebreide en efficiënte oplossing voor het plannen van afspraken.

Zoho Bookings biedt onder andere geautomatiseerde afspraakherinneringen, realtime kalendersynchronisatie tussen verschillende platforms en aanpasbare Boekingspagina's, waardoor je efficiënt en soepel afspraken kunt inplannen.

Integraties

De naadloze integratie van Doodle met populaire agenda’s en tools voor videoconferenties maakt het nog handiger om virtuele vergaderingen te organiseren. Het zorgt voor een gestroomlijnd proces van planning tot vergadering, wat van onschatbare waarde is in de hybride werkcultuur van vandaag. Enkele van de geïntegreerde partners van Doodle zijn Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft 365.

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Zoho Bookings kan ook worden gekoppeld aan populaire agenda’s en biedt functies om aangepaste workflows uit te voeren. Ze bieden ook een API om je eigen planningssysteem rechtstreeks in je product te integreren. Zoho Bookings heeft bovendien een CRM-integratie met hun andere app, Zoho CRM.

Prijzen

Doodle biedt een transparante en concurrerende prijsstructuur, beginnend met een gratis versie voor eenvoudige planningsbehoeften en uitbreidbaar naar premium-abonnementen waarmee je toegang krijgt tot geavanceerde functies.

De prijsaanpak van Doodle is erop gericht om op elk niveau waar voor je geld te bieden, van het gratis pakket dat geschikt is voor eenvoudige planning tot de betaalbare premium-abonnementen met extra functies zoals aangepaste huisstijl, geavanceerde integraties en nu ook essentiële planningsfuncties zoals automatische herinneringen, privacy voor deelnemers en onbeperkte boekingen. De Premium-abonnementen van Doodle beginnen bij $14,95 per maand of $6,95 per maand bij jaarlijkse betaling.

Zoho Bookings biedt ook flexibele prijsopties, waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor bedrijven die kunnen profiteren van de integratie binnen het Zoho-ecosysteem.

Hoewel Zoho Bookings geen gratis versie aanbiedt, hanteert het een vergelijkbaar model met verschillende tariefniveaus die zijn afgestemd op verschillende bedrijfsgroottes en behoeften, inclusief een diepere integratie voor gebruikers van de Zoho-suite. Zoho Basic begint bij $ 8,00 per maand of $ 6,00 per maand bij jaarlijkse facturering.

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Welk hulpmiddel past het beste bij jou?

De juiste planningstool kiezen tussen Doodle en of Zoho Bookings voor jou geschikt is, hangt af van je specifieke behoeften, de complexiteit van je planningswerkzaamheden en je bestaande softwareomgeving.

Voor bedrijven die al deel uitmaken van het Zoho-ecosysteem biedt Zoho Bookings uitgebreide integratiemogelijkheden die extra waarde kunnen opleveren. Uiteindelijk zijn beide tools erop gericht om het planningsproces te stroomlijnen.

Maar dankzij de focus van Doodle op eenvoud, efficiëntie en naadloze integratie met belangrijke digitale tools is het een topkeuze voor professionals en bedrijven die hun tijdmanagement willen optimaliseren.

Het gebruiksgemak van Doodle, de krachtige functies zoals automatische herinneringen, privacy-instellingen, onbeperkte boekingen en uitgebreide integraties voor videoconferenties maken het een aantrekkelijke keuze voor iedereen die op zoek is naar een eenvoudige maar complete oplossing voor het plannen van afspraken.