Doodle vs. Zoho Bookings: Was ist das Richtige für Ihr Unternehmen?

Im Bereich der Online-Terminplanung haben sich Doodle und Zoho Bookings als führende Konkurrenten herauskristallisiert, die jeweils einzigartige Lösungen zur Optimierung der Meeting-Koordination anbieten.

Was ist Doodle?

Doodle wurde 2007 in Zürich, Schweiz, gegründet und ist eine führende globale Terminplanungsplattform, die die Suche nach den besten Zeiten für Meetings jeder Größe und jedes Zwecks in verschiedenen Zeitzonen vereinfacht. Doodle ist bekannt für seine Funktion Group Polls, die es den Nutzern ermöglicht, über ihre bevorzugten Besprechungszeiten abzustimmen, was die Koordination von Terminen zwischen mehreren Personen erheblich vereinfacht.

Mit 30 Millionen Nutzern weltweit bedient Doodle eine vielfältige Kundschaft, die von einzelnen Fachleuten und Freiberuflern bis hin zu großen Teams reicht. Trotz des starken Wachstums hat sich Doodle der Einfachheit verschrieben und bietet in seinen kostenpflichtigen Paketen Anpassungsoptionen für das Branding und die Integration an, damit die Nutzer das Tool an ihre Bedürfnisse anpassen können.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Was ist Zoho Bookings?

Zoho Bookings ist Teil des umfangreichen Zoho-Ökosystems und wurde für Unternehmen entwickelt, die eine All-in-One-Lösung für die Terminplanung suchen. Zoho Bookings bietet Flexibilität bei der Buchung von Terminen, bei der Verwaltung von Online-Meetings und bei der Integration mit anderen Zoho-Anwendungen, um ein umfassendes Planungstool für Unternehmen jeder Größe zu bieten.

Zoho Bookings konzentriert sich auf die Automatisierung von Terminplanungsprozessen, die Reduzierung des Verwaltungsaufwands und die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs für Dienstleister und Kunden.

Wichtige Vergleichsfaktoren

Doodle und Zoho Bookings sind auf die Terminplanungsbedürfnisse moderner Unternehmen ausgerichtet, unterscheiden sich aber in wesentlichen Punkten:

Benutzerfreundlichkeit

Doodle legt Wert auf eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die es jedem ermöglicht, ohne große Lernkurve mit der Planung und Automatisierung von Meetings zu beginnen.

Zoho Bookings bietet eine funktionsreichere Umgebung, die möglicherweise eine gewisse Einarbeitung erfordert, insbesondere für Benutzer, die die volle Integrationsfähigkeit mit der Zoho-Suite nutzen möchten.

Erweiterte Terminplanungsfunktionen

Zu den herausragenden Funktionen von Doodle gehören automatische Erinnerungen, um alle Teilnehmer auf dem Laufenden zu halten, Datenschutzoptionen wie das Ausblenden von Teilnehmerlisten für Gruppenumfragen und die Möglichkeit, unbegrenzte Buchungen zu verwalten. Diese Funktionen und die robusten Integrationen mit führenden Videokonferenz-Tools bieten eine umfassende und effiziente Planungslösung.

Zu den Funktionen von Zoho Bookings gehören automatische Terminerinnerungen, Echtzeit-Kalendersynchronisierung über mehrere Plattformen hinweg und anpassbare Buchungsseiten, die eine effiziente und optimierte Planung ermöglichen.

Integrationen

Die nahtlose Integration von Doodle mit gängigen Kalendern und Videokonferenz-Tools erhöht den Nutzen von Doodle bei der Durchführung virtueller Meetings und bietet einen optimierten Planungsprozess, der in der heutigen hybriden Arbeitskultur von unschätzbarem Wert ist. Zu den integrierten Partnern von Doodle gehören unter anderem Google Meet, Zoom, WebEx und Microsoft 365.

Zoho Bookings lässt sich ebenfalls in gängige Kalender integrieren und ermöglicht benutzerdefinierte Funktionen zur Ausführung von Workflows. Zoho Bookings bietet auch eine API, um die eigene Terminplanung direkt in Ihr Produkt zu integrieren. Zoho Bookings enthält auch eine CRM-Integration mit ihrer anderen App, Zoho CRM.

Preisgestaltung

Doodle bietet eine transparente und wettbewerbsfähige Preisstruktur, beginnend mit einer kostenlosen Version für grundlegende Terminplanungsanforderungen bis hin zu Premium-Plänen, die erweiterte Funktionen freischalten.

Die Preisgestaltung von Doodle ist so konzipiert, dass sie auf jeder Ebene einen Mehrwert bietet, von der kostenlosen Version für grundlegende Planungsaufgaben bis hin zu den erschwinglichen Premium-Tarifen, die erweiterte Funktionen wie individuelles Branding, erweiterte Integrationen und jetzt auch wichtige Planungsfunktionen wie automatische Erinnerungen, Datenschutz für Teilnehmer und unbegrenzte Buchungen bieten.

Doodle-Premium-Pläne beginnen bei $14,95 pro Monat oder $6,95 pro Monat bei jährlicher Abrechnung.

Zoho Bookings bietet ebenfalls flexible Preisoptionen, die das Angebot für Unternehmen, die die Integration in das Zoho-Ökosystem nutzen können, noch attraktiver machen.

Obwohl Zoho Bookings keine kostenlose Version anbietet, folgt es einem ähnlichen Modell mit Preisstufen, die auf unterschiedliche Unternehmensgrößen und -bedürfnisse zugeschnitten sind, einschließlich einer tieferen Integration für Benutzer der Zoho Suite. Zoho Basic beginnt bei 8,00 $ pro Monat oder 6,00 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung.

Welches Tool ist das richtige für Sie?

Die Wahl des richtigen Terminplanungstools zwischen Doodle und Zoho Bookings hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen, der Komplexität Ihrer Terminplanungsaufgaben und Ihrem bestehenden Software-Ökosystem ab.

Für Unternehmen, die bereits in das Zoho-Ökosystem eingebettet sind, bietet Zoho Bookings tiefgreifende Integrationsmöglichkeiten, die einen Mehrwert darstellen können. Letztendlich zielen beide Tools darauf ab, den Terminplanungsprozess zu rationalisieren.

Doodles Fokus auf Einfachheit, Effizienz und nahtlose Integration mit wichtigen digitalen Tools macht es jedoch zum Top-Anwärter für Fachleute und Unternehmen, die ihr Zeitmanagement optimieren wollen.

Die Benutzerfreundlichkeit von Doodle, leistungsstarke Funktionen wie automatische Erinnerungen, Datenschutzkontrollen, unbegrenzte Buchungen und umfangreiche Videokonferenz-Integrationen machen Doodle zu einer überzeugenden Wahl für alle, die eine unkomplizierte und dennoch umfassende Terminplanungslösung suchen.