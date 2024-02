Doodle vs. Zoho Bookings : Lequel convient le mieux à votre entreprise ?

Dans le domaine de la planification en ligne, Doodle et Zoho Bookings apparaissent comme les principaux concurrents, chacun offrant des solutions uniques pour rationaliser la coordination des réunions.

Qu'est-ce que Doodle ?

Fondée en 2007 à Zurich, en Suisse, Doodle est une plateforme de planification mondiale de premier plan qui simplifie la recherche des meilleurs moments pour les réunions de toute taille et de tout objectif dans différents fuseaux horaires. Réputé pour sa fonction Group Polls, Doodle permet aux utilisateurs de voter sur les heures de réunion qu'ils préfèrent, ce qui réduit considérablement les difficultés liées à la coordination des horaires entre plusieurs personnes.

Avec 30 millions d'utilisateurs dans le monde, Doodle sert une clientèle variée, allant des professionnels individuels et des indépendants aux grandes équipes. Malgré sa croissance importante, Doodle est resté fidèle à sa simplicité, offrant des options de personnalisation pour la marque et l'intégration dans ses plans payants, garantissant ainsi que les utilisateurs peuvent adapter l'outil à leurs besoins.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Qu'est-ce que Zoho Bookings ?

Zoho Bookings fait partie du vaste écosystème Zoho, conçu pour les entreprises à la recherche d'une solution de planification tout-en-un. Il offre une grande souplesse dans la prise de rendez-vous, la gestion des réunions en ligne et l'intégration avec d'autres applications Zoho, dans le but de fournir un outil de planification complet pour les entreprises de toutes tailles.

Zoho Bookings se concentre sur l'automatisation des processus de prise de rendez-vous, la réduction du travail administratif et l'assurance d'une expérience fluide pour le fournisseur de services et le client.

Facteurs clés de comparaison

Doodle et Zoho Bookings répondent aux besoins de planification des entreprises d'aujourd'hui, mais des différences clés mettent en évidence leurs forces uniques :

Expérience utilisateur

Doodle privilégie une interface utilisateur simple et intuitive, ce qui permet à tout un chacun de commencer à planifier et à automatiser des réunions sans avoir à suivre une courbe d'apprentissage abrupte.

Zoho Bookings offre un environnement plus riche en fonctionnalités qui peut nécessiter une familiarisation initiale, en particulier pour les utilisateurs qui cherchent à exploiter toutes les capacités d'intégration avec la suite Zoho.

Fonctions de planification avancées

Fonctionnalités remarquables de Doodle comprend des rappels automatiques pour tenir tous les participants informés, des options de confidentialité telles que le masquage des listes de participants pour les sondages de groupe, et la possibilité de gérer un nombre illimité de réservations. Ces fonctionnalités et ses intégrations robustes avec les principaux outils de vidéoconférence constituent une solution de planification complète et efficace.

Les fonctionnalités de Zoho Bookings comprennent des rappels de rendez-vous automatisés, la synchronisation en temps réel des calendriers sur plusieurs plateformes, et des pages de réservation personnalisables qui permettent une planification efficace et rationalisée.

Intégrations

L'intégration transparente de Doodle avec les calendriers et les outils de vidéoconférence les plus répandus renforce son utilité pour faciliter les réunions virtuelles, en offrant un processus de planification rationalisé qui est inestimable dans la culture de travail hybride d'aujourd'hui. Parmi les partenaires intégrés de Doodle figurent Google Meet, Zoom, WebEx et Microsoft 365.

Zoho Bookings s'intègre également aux calendriers les plus courants et permet de personnaliser les fonctions d'exécution des flux de travail. Il propose également une API pour intégrer la planification directement dans votre produit. Zoho Bookings comprend également une intégration CRM avec son autre application, Zoho CRM.

Prix

Doodle offre une structure de prix transparente et compétitive, en commençant par une version gratuite pour les besoins de planification de base et en passant à des plans premium qui débloquent des fonctionnalités avancées.

L'approche tarifaire de Doodle est conçue pour offrir de la valeur à tous les niveaux, de la version gratuite adaptée à la planification de base aux plans premium à prix abordable qui offrent des fonctionnalités améliorées telles que la personnalisation de la marque, les intégrations avancées et, maintenant, des fonctionnalités de planification essentielles telles que les rappels automatiques, la confidentialité des participants et les réservations illimitées.

Les plans premium de Doodle commencent à 14,95 $ par mois ou 6,95 $ par mois facturés annuellement.

Zoho Bookings propose également des options de tarification flexibles, augmentant ainsi sa proposition de valeur pour les entreprises qui peuvent tirer parti de son intégration dans l'écosystème Zoho.

Bien que Zoho Bookings n'offre pas de version gratuite, il suit un modèle similaire avec des paliers de prix conçus pour répondre aux besoins et à la taille des entreprises, y compris une intégration plus poussée pour les utilisateurs de la suite Zoho. Zoho Basic commence à 8,00 $ par mois ou 6,00 $ par mois facturés annuellement.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Quel outil vous convient le mieux ?

Le choix du bon outil de planification entre Doodle et Zoho Bookings dépend de vos besoins spécifiques, de la complexité de vos tâches de planification et de votre écosystème logiciel existant.

Pour les entreprises déjà intégrées à l'écosystème Zoho, Zoho Bookings offre des capacités d'intégration approfondies qui peuvent apporter une valeur ajoutée. En fin de compte, les deux outils visent à rationaliser le processus de planification.

Cependant, l'accent mis par Doodle sur la simplicité, l'efficacité et l'intégration transparente avec des outils numériques clés le positionne comme un concurrent de premier plan pour les professionnels et les entreprises qui cherchent à optimiser leurs pratiques de gestion du temps.

La facilité d'utilisation de Doodle, ses fonctionnalités puissantes telles que les rappels automatiques, les contrôles de confidentialité, les réservations illimitées et les intégrations de vidéoconférence étendues, en font un choix convaincant pour ceux qui recherchent une solution de planification simple mais complète.