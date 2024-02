Doodle vs. Zoho Bookings: Qual é a melhor opção para sua empresa?

No agendamento on-line, o Doodle e o Zoho Bookings surgem como os principais concorrentes, cada um oferecendo soluções exclusivas para simplificar a coordenação de reuniões.

O que é o Doodle?

Fundada em 2007 em Zurique, na Suíça, a Doodle é a principal plataforma global de agendamento que simplifica a localização dos melhores horários para reuniões de qualquer tamanho e finalidade em vários fusos horários. Reconhecido por seu recurso Group Polls, o Doodle permite que os usuários votem em seus horários de reunião preferidos, reduzindo significativamente o incômodo de coordenar agendas entre muitos.

Atendendo a 30 milhões de usuários em todo o mundo, o Doodle atende a uma clientela diversificada, que vai de profissionais individuais e freelancers a grandes equipes. Apesar de seu amplo crescimento, o Doodle manteve seu compromisso com a simplicidade, oferecendo opções de personalização de marca e integração em seus planos pagos, garantindo que os usuários possam adaptar a ferramenta às suas necessidades.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

O que é o Zoho Bookings?

O Zoho Bookings faz parte do amplo ecossistema Zoho, projetado para empresas que buscam uma solução de agendamento completa. Ele oferece flexibilidade no agendamento de compromissos, gerenciamento de reuniões on-line e integração com outros aplicativos Zoho, com o objetivo de fornecer uma ferramenta de agendamento abrangente para empresas de todos os tamanhos.

O Zoho Bookings se concentra na automação dos processos de agendamento de compromissos, reduzindo o trabalho administrativo e garantindo uma experiência tranquila para o prestador de serviços e o cliente.

Principais fatores de comparação

O Doodle e o Zoho Bookings atendem às necessidades de agendamento das empresas de hoje, mas as principais diferenças destacam seus pontos fortes exclusivos:

Experiência do usuário

O Doodle prioriza uma interface de usuário direta e intuitiva, facilitando para qualquer pessoa começar a agendar e automatizar reuniões sem uma curva de aprendizado acentuada.

O Zoho Bookings oferece um ambiente mais rico em recursos que pode exigir alguma familiarização inicial, especialmente para usuários que desejam explorar todos os recursos de integração com o pacote Zoho.

Recursos avançados de agendamento

Os recursos de destaque do Doodle incluem lembretes automáticos para manter todos os participantes informados, opções de privacidade, como ocultar listas de participantes para enquetes em grupo, e a capacidade de gerenciar reservas ilimitadas. Esses recursos e suas integrações robustas com as principais ferramentas de videoconferência oferecem uma solução de agendamento abrangente e eficiente.

Os recursos do Zoho Bookings incluem lembretes automáticos de compromissos, sincronização de calendários em tempo real em várias plataformas e páginas de agendamento personalizáveis que permitem experiências de agendamento eficientes e simplificadas.

Integrações

A integração perfeita do Doodle com calendários populares e ferramentas de videoconferência aumenta sua utilidade na facilitação de reuniões virtuais, oferecendo um processo simplificado de agendamento para reunião que é inestimável na cultura de trabalho híbrida atual. Alguns dos parceiros integrados do Doodle incluem Google Meet, Zoom, WebEx e Microsoft 365.

O Zoho Bookings também se integra a calendários populares e permite funções personalizadas de execução de fluxo de trabalho. Ele também oferece uma API para integrar o agendamento diretamente em seu produto. O Zoho Bookings também inclui uma integração de CRM com seu outro aplicativo, o Zoho CRM.

Preços

O Doodle oferece uma estrutura de preços transparente e competitiva, começando com uma versão gratuita para as necessidades básicas de agendamento e passando para planos premium que desbloqueiam recursos avançados.

A abordagem de preços do Doodle foi projetada para oferecer valor em todos os níveis, desde o nível gratuito, adequado para agendamento básico, até os planos premium com preços acessíveis, que oferecem recursos aprimorados, como marca personalizada, integrações avançadas e, agora, funcionalidades essenciais de agendamento, como lembretes automáticos, privacidade dos participantes e reservas ilimitadas.

Os planos premium do Doodle custam a partir de US$ 14,95 por mês ou US$ 6,95 por mês com cobrança anual.

O Zoho Bookings também oferece opções de preços flexíveis, aumentando sua proposta de valor para empresas que podem aproveitar sua integração com o ecossistema Zoho.

Embora o Zoho Bookings não ofereça uma versão gratuita, ele segue um modelo semelhante com níveis de preços projetados para atender a diferentes tamanhos e necessidades de negócios, incluindo uma integração mais profunda para os usuários do Zoho Suite. O Zoho Basic começa em US$ 8,00 por mês ou US$ 6,00 por mês cobrado anualmente.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Qual é a ferramenta certa para você?

A escolha da ferramenta de agendamento certa entre o Doodle e o Zoho Bookings depende de suas necessidades específicas, da complexidade de suas tarefas de agendamento e de seu ecossistema de software existente.

Para empresas já incorporadas ao ecossistema Zoho, o Zoho Bookings oferece recursos de integração profunda que podem agregar valor. Em última análise, ambas as ferramentas visam a simplificar o processo de agendamento.

No entanto, o foco do Doodle em simplicidade, eficiência e integração perfeita com as principais ferramentas digitais o posiciona como um dos principais concorrentes para profissionais e empresas que buscam otimizar suas práticas de gerenciamento de tempo.

A facilidade de uso do Doodle, os recursos avançados, como lembretes automáticos, controles de privacidade, reservas ilimitadas e extensas integrações de videoconferência, fazem dele uma opção atraente para quem busca uma solução de agendamento simples e abrangente.