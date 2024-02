Doodle vs. Zoho Bookings: Hvad er det rigtige for din virksomhed?

Inden for onlineplanlægning er Doodle og Zoho Bookings de førende konkurrenter, som hver især tilbyder unikke løsninger til at strømline mødekoordinering.

Hvad er Doodle?

Doodle blev grundlagt i 2007 i Zürich, Schweiz, og er en førende global planlægningsplatform, der gør det nemt at finde de bedste tidspunkter for møder af enhver størrelse og til ethvert formål på tværs af forskellige tidszoner. Doodle er kendt for sin gruppeafstemningsfunktion, der giver brugerne mulighed for at stemme om deres foretrukne mødetidspunkter, hvilket reducerer besværet med at koordinere tidsplaner mellem mange betydeligt.

Doodle har 30 millioner brugere på verdensplan og betjener en mangfoldig kundekreds, der spænder fra individuelle fagfolk og freelancere til store teams. På trods af den store vækst har Doodle holdt fast i enkelheden og tilbyder tilpasningsmuligheder for branding og integration i sine betalte abonnementer, så brugerne kan skræddersy værktøjet til deres behov.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Hvad er Zoho Bookings?

Zoho Bookings er en del af det omfattende Zoho-økosystem, designet til virksomheder, der søger en alt-i-en-planlægningsløsning. Det giver fleksibilitet til at booke aftaler, administrere onlinemøder og integrere med andre Zoho-applikationer og sigter mod at give et omfattende planlægningsværktøj til virksomheder i alle størrelser.

Zoho Bookings fokuserer på at automatisere planlægningsprocesser, reducere administrativt arbejde og sikre en problemfri oplevelse for tjenesteudbyderen og kunden.

Vigtige sammenligningsfaktorer

Doodle og Zoho Bookings imødekommer nutidens virksomheders planlægningsbehov, men vigtige forskelle fremhæver deres unikke styrker:

Brugeroplevelse

Doodle prioriterer en ligetil og intuitiv brugergrænseflade, der gør det nemt for alle at komme i gang med at planlægge og automatisere møder uden en stejl indlæringskurve.

Zoho Bookings tilbyder et mere funktionsrigt miljø, der kan kræve lidt tilvænning, især for brugere, der ønsker at udnytte de fulde integrationsmuligheder med Zoho-pakken.

Avancerede planlægningsfunktioner

Doodles iøjnefaldende funktioner inkluderer automatiske påmindelser for at holde alle deltagere informeret, privatlivsindstillinger såsom at skjule deltagerlister til gruppeafstemninger og muligheden for at administrere ubegrænsede bookinger. Disse funktioner og den robuste integration med førende videokonferenceværktøjer giver en omfattende og effektiv planlægningsløsning.

Zoho Bookings' funktioner omfatter automatiske påmindelser om aftaler, kalendersynkronisering i realtid på tværs af flere platforme og bookingsider, der kan tilpasses, og som muliggør effektive og strømlinede planlægningsoplevelser.

Integrationer

Den problemfri integration af Doodle med populære kalendere og videokonferenceværktøjer øger dens anvendelighed til at facilitere virtuelle møder og tilbyder en strømlinet planlægning-til-møde-proces, der er uvurderlig i nutidens hybride arbejdskultur. Nogle af Doodles integrerede partnere omfatter Google Meet, Zoom, WebEx og Microsoft 365.

Zoho Bookings integrerer også med populære kalendere og tillader brugerdefinerede funktioner til udførelse af workflows. De tilbyder også en API til at integrere ens planlægning direkte i dit produkt. Zoho Bookings inkluderer også en CRM-integration med deres anden app, Zoho CRM.

Priser

Doodle tilbyder en gennemsigtig og konkurrencedygtig prisstruktur, der starter med en gratis version til grundlæggende planlægningsbehov og skalerer til premium-planer, der låser op for avancerede funktioner.

Doodles tilgang til prisfastsættelse er designet til at give værdi på alle niveauer, fra det gratis niveau, der er egnet til grundlæggende planlægning, til de prisbillige premium-planer, der tilbyder forbedrede funktioner som tilpasset branding, avancerede integrationer og nu kritiske planlægningsfunktioner som automatiske påmindelser, deltagerfortrolighed og ubegrænsede bookinger.

Doodles premium-abonnementer starter ved 14,95 USD pr. måned eller 6,95 USD pr. måned ved årlig fakturering.

Zoho Bookings tilbyder også fleksible prismuligheder, hvilket øger værdien for virksomheder, der kan udnytte integrationen i Zohos økosystem.

Selvom Zoho Bookings ikke tilbyder en gratis version, følger den en lignende model med prisniveauer, der er designet til at imødekomme forskellige virksomhedsstørrelser og behov, herunder dybere integration for Zoho Suite-brugere. Zoho Basic starter ved $8,00 pr. måned eller $6,00 pr. måned faktureret årligt.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Hvilket værktøj er det rigtige for dig?

At vælge det rigtige planlægningsværktøj mellem Doodle og Zoho Bookings afhænger af dine specifikke behov, kompleksiteten af dine planlægningsopgaver og dit eksisterende software-økosystem.

For virksomheder, der allerede er integreret i Zohos økosystem, tilbyder Zoho Bookings dybe integrationsmuligheder, der kan give merværdi. I sidste ende sigter begge værktøjer mod at strømline planlægningsprocessen.

Men Doodles fokus på enkelhed, effektivitet og problemfri integration med vigtige digitale værktøjer positionerer det som en topkandidat for professionelle og virksomheder, der ønsker at optimere deres tidsstyringspraksis.

Doodles brugervenlighed, stærke funktioner som automatiske påmindelser, privatlivskontrol, ubegrænsede bookinger og omfattende integration af videokonferencer gør det til et overbevisende valg for dem, der søger en ligetil, men alligevel omfattende planlægningsløsning.