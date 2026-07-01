När det gäller tidsbokning online framstår Doodle och Zoho Bookings som de främsta alternativen, och båda erbjuder unika lösningar för att effektivisera mötesplaneringen.

Vad är Doodle?

Doodle grundades 2007 i Zürich, Schweiz, och är en ledande global plattform för schemaläggning som gör det enkelt att hitta de bästa tiderna för möten av alla storlekar och för alla ändamål, oavsett tidszon. Företaget är känt för sin Group Poll Med funktionen Doodle kan användarna rösta på sina önskade mötestider, vilket avsevärt minskar besväret med att samordna scheman mellan många personer.

Med 30 miljoner användare världen över vänder sig Doodle till en mångsidig kundkrets, allt från enskilda yrkesverksamma och frilansare till stora team. Trots sin omfattande tillväxt har Doodle fortsatt att satsa på enkelhet och erbjuder i sina betalda abonnemang anpassningsmöjligheter för varumärkesprofilering och integration, vilket gör att användarna kan skräddarsy verktyget efter sina behov.

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Vad är Zoho Bookings?

Zoho Bookings ingår i det omfattande Zoho-ekosystemet och är utformat för företag som söker en allt-i-ett-lösning för schemaläggning. Tjänsten erbjuder flexibilitet när det gäller att boka möten, hantera onlinemöten och integrera med andra Zoho-applikationer, med målet att tillhandahålla ett heltäckande schemaläggningsverktyg för företag av alla storlekar.

Zoho Bookings fokuserar på att automatisera bokningsprocesserna, minska det administrativa arbetet och säkerställa en smidig upplevelse för både tjänsteleverantören och kunden.

Viktiga jämförelsefaktorer

Doodle och Zoho Bookings tillgodoser dagens företags behov av schemaläggning, men viktiga skillnader lyfter fram deras unika styrkor:

Användarupplevelse

Doodle lägger stor vikt vid ett enkelt och intuitivt användargränssnitt, vilket gör det lätt för vem som helst att börja planera och automatisera möten utan att behöva lära sig något komplicerat.

Zoho Bookings erbjuder en miljö med fler funktioner som kan kräva en viss inlärning i början, särskilt för användare som vill utnyttja dess fulla integrationsmöjligheter med Zoho-sviten.

Avancerade schemaläggningsfunktioner

Doodles mest utmärkande funktioner bland annat automatiska påminnelser för att hålla alla deltagare informerade, sekretessinställningar som möjligheten att dölja deltagarlistor vid Group Poll-omröstningar samt möjligheten att hantera ett obegränsat antal bokningar. Dessa funktioner och de smidiga integrationerna med ledande verktyg för videokonferenser erbjuder en heltäckande och effektiv lösning för schemaläggning.

Zoho Bookings erbjuder bland annat automatiska påminnelser om bokade tider, kalendersynkronisering i realtid mellan flera plattformar samt anpassningsbara Booking Pages som möjliggör en effektiv och smidig bokningsupplevelse.

Integrationer

Doodles smidiga integration med populära kalender- och videokonferensverktyg gör det ännu enklare att anordna virtuella möten och erbjuder en smidig process från schemaläggning till möte, vilket är ovärderligt i dagens hybridarbetskultur. Några av Doodles integrerade samarbetspartner är Google Meet, Zoom, WebEx och Microsoft 365.

Zoho Bookings kan dessutom integreras med populära kalenderprogram och erbjuder funktioner för att utföra anpassade arbetsflöden. De erbjuder även ett API för att integrera bokningssystemet direkt i din produkt. Zoho Bookings inkluderar även en CRM-integration med deras andra app, Zoho CRM.

Priser

Doodle erbjuder en transparent och konkurrenskraftig prissättning, med en gratisversion för grundläggande schemaläggningsbehov som utgångspunkt och med möjlighet att uppgradera till premiumabonnemang som ger tillgång till avancerade funktioner.

Doodles prissättningsmodell är utformad för att erbjuda mervärde på alla nivåer, från den kostnadsfria versionen som passar för enkel schemaläggning till de prisvärda premiumabonnemangen som erbjuder utökade funktioner som anpassad varumärkesprofilering, avancerade integrationer och nu även viktiga schemaläggningsfunktioner som automatiska påminnelser, deltagarnas integritet och obegränsat antal bokningar. Doodle Premium-paket kostar från 14,95 dollar per månad eller 6,95 dollar per månad vid årlig fakturering.

Zoho Bookings erbjuder dessutom flexibla prissättningsalternativ, vilket stärker dess värdeerbjudande för företag som kan dra nytta av integrationen med Zoho-ekosystemet.

Även om Zoho Bookings inte erbjuder någon gratisversion följer tjänsten en liknande modell med olika prisnivåer som är utformade för att tillgodose olika företagsstorlekar och behov, inklusive djupare integration för användare av Zoho-sviten. Zoho Basic kostar från 8,00 dollar per månad eller 6,00 dollar per månad vid årlig fakturering.

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Vilket verktyg passar dig bäst?

Att välja rätt schemaläggningsverktyg mellan Doodle och valet av Zoho Bookings beror på dina specifika behov, hur komplexa dina schemaläggningsuppgifter är och ditt befintliga programvaruekosystem.

För företag som redan är integrerade i Zoho-ekosystemet erbjuder Zoho Bookings omfattande integrationsmöjligheter som kan ge mervärde. I slutändan syftar båda verktygen till att effektivisera schemaläggningsprocessen.

Doodles fokus på enkelhet, effektivitet och smidig integration med viktiga digitala verktyg gör dock att tjänsten framstår som ett av de främsta alternativen för yrkesverksamma och företag som vill optimera sin tidshantering.

Doodles användarvänlighet och kraftfulla funktioner – såsom automatiska påminnelser, sekretessinställningar, obegränsat antal bokningar och omfattande integrationer för videokonferenser – gör det till ett attraktivt val för den som söker en enkel men ändå heltäckande lösning för schemaläggning.