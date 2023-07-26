Wat is een boekenclub?

Heb je de laatste tijd nog iets leuks gelezen? Ben je helemaal verslingerd aan een spannend boek waar je gewoon iedereen over moet vertellen? Dan is een boekenclub misschien wel iets voor jou.

In een boekenclub krijg je de kans om je liefde voor literatuur en lezen te delen in een stimulerende omgeving. Mensen kunnen kunst, boeken, tv of een film op heel verschillende manieren beleven. Een boekenclub biedt je een plek om dit samen met anderen te ontdekken.

Bovendien krijg je de kans om nieuwe vrienden te maken en goed voor je mentale gezondheid te zorgen.

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Wat gebeurt er tijdens een bijeenkomst van een boekenclub?

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een plek waar je je gedachten over boeken en nog veel meer kunt delen met gelijkgestemden. Dat kan van alles zijn, van een gedeelde waardering voor een auteur tot een fel debat over een verborgen subtekst.

De leden spreken meestal een boek af en lezen dat van tevoren. Als iedereen het uit heeft, komt de groep bij elkaar om te praten over wat ze ervan vonden.

Omdat iedereen zijn eigen kijk op de dingen heeft, zorgt een bijeenkomst van een boekenclub voor een gezonde uitwisseling van inzichten, in een open en gezellige sfeer. Mensen kunnen er openlijk hun mening geven en zo hun begrip van een bepaald boek verdiepen.

Boekenclubs hoeven niet alleen over boeken te gaan. Je kunt het ook over tv, kunst en film hebben. Zolang je er maar plezier in hebt – dat is het belangrijkste.

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Hoe begin je met een boekenclub? Nou, je kunt op zoek gaan naar een bestaande club of er zelf een opzetten. Kijk eens op lokale prikborden, sociale media of praat met vrienden om te zien of ze clubs kennen of interesse hebben om er samen met jou een op te richten.

Vervolgens moet je een tijdstip afspreken om bij elkaar te komen. Hoewel boekenclubs ook online kunnen plaatsvinden, worden de meeste toch in persoon gehouden.

Iedereen zou zich even moeten voorstellen, voor het geval er nieuwe leden zijn. Een goede ijsbreker zou kunnen zijn om je naam te noemen en te vertellen wat je favoriete boek of fictief personage is. Degene die de bijeenkomst leidt, moet dan de aandacht richten op het boek dat is gelezen en het woord geven aan iemand die zijn of haar mening wil delen. Op die manier voelt iedereen zich betrokken en kan iedereen openlijk zijn of haar ideeën en gedachten delen.

Als je een boek moet kiezen voor de volgende bijeenkomst, zorg er dan voor dat je iets uitkiest dat bij ieders interesses past, zodat jullie verschillende aspecten van het boek kunnen bespreken. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld om de beurt een boek voorstellen, of de groep stelt samen een lijst op en stemt over wat ze het leukst vinden.

Maak een Groepspoll

Hoe plan je een bijeenkomst van een boekenclub?

Mensen hebben het druk en het is niet altijd makkelijk om een moment te vinden waarop iedereen erbij kan zijn, vooral als ze werk en gezin moeten combineren. Dit is waar Doodle kan helpen.

Groepspoll Zo kun je makkelijk grote groepen mensen bij elkaar brengen zonder dat je steeds heen en weer moet mailen. Maak gewoon een poll aan, kies een aantal verschillende tijdstippen en stuur die naar je deelnemers. Zij kiezen de opties die voor hen het beste uitkomen en binnen een paar minuten heb je je antwoord.

Doodle Professional Je kunt er ook deadlines en herinneringen aan toevoegen als je er zeker van wilt zijn dat mensen niet vergeten te reageren. En als iedereen in je groep zijn of haar agenda koppelt, wordt het evenement automatisch toegevoegd, zodat er geen kans is op dubbele afspraken.