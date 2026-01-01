सिलो मानसिकता से निपटने के सरल उपाय

क्या आपने कभी सूचना साइलो के बारे में सुना है? मूल रूप से, यह तब होता है जब जानकारी और विचार बंद हो जाते हैं, जैसे अनाज को साइलो में संग्रहीत किया जाता है। साइलो के अंदर से जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है, लेकिन अगर आप साइलो के बाहर हैं – तो आपकी किस्मत खराब है। कार्यस्थल में, साइलो मानसिकता तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न विभाग, टीमें, या कार्यालय सूचना साइलो की तरह काम करते हैं।

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यदि आप इस सिलो मानसिकता के वर्णन से खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो यह शानदार है! संभवतः आप एक संवादात्मक और सहयोगी वातावरण में काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसे पहचानने के लिए सिर हिला रहे हैं, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सिलो मानसिकता से निपटने के लिए कई सिद्ध रणनीतियाँ हैं, और हमने चार सर्वश्रेष्ठ रणनीतियाँ खोजी हैं।

अपनी कंपनी के मिशन को परिष्कृत करें और उस पर जोर दें।

एक कारण कि बड़ी कंपनियाँ इतनी बार 'साइलो' हो जाती हैं, यह है कि विभिन्न विभाग बहुत अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ई-कॉमर्स कंपनी का आईटी विभाग बैक-एंड बग्स को ठीक करने पर केंद्रित हो सकता है, जबकि इसकी ग्राहक सेवा टीम ग्राहक अनुरोधों और रिटर्न से निपटने में व्यस्त रहती है। प्रत्येक टीम अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं और कौशल-सेट का उपयोग करते हुए अलग-अलग उद्देश्यों के लिए काम करती है। के अनुसार उद्यमी"एकजुटता बनाने के लिए, टीम के सदस्यों को कंपनी के मिशन का हिस्सा बनने का एक विश्वसनीय कारण प्रदान किया जाना चाहिए।" इसलिए ऐसा कंपनी मिशन खोजना जो इन प्रतीत होने वाले असंगत उद्देश्यों को एक साथ जोड़ता हो, इतना महत्वपूर्ण है। 'हमारा मिशन स्वतंत्र डिज़ाइन क्षेत्र में एक यादगार ऑनलाइन रिटेल अनुभव को सुगम बनाना है' जैसा एक कथन विभिन्न विभागीय लक्ष्यों को सुचारू रूप से जोड़ता है। एक बार जब आप अपनी कंपनी का मिशन स्पष्ट रूप से परिभाषित और परिष्कृत कर लें, तो अंतर-विभागीय बैठकों के दौरान उस पर लौटें: इससे सभी एक ही पृष्ठ पर बने रहेंगे।

सीमाहीन व्यवहार को प्रोत्साहित करें

जैक वेल्च, दिग्गज सीईओ जिन्होंने 1981 से 2001 तक जीई का नेतृत्व किया, साइलो मानसिकता से नफरत करते थे और इसके बजाय 'सीमाहीन संगठन' – उनका अपना शब्द – का समर्थन करते थे। सीमाहीन संगठन तब होता है जब पदानुक्रमित स्तरों, विभागों और कार्य भूमिकाओं के बीच की बाधाएँ टूट जाती हैं, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी विभिन्न टीमों के साथ सहयोग कर सकते हैं और कई अलग-अलग भूमिकाएँ निभा सकते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कुछ कार्यस्थलों के लिए दूसरों की तुलना में बेहतर काम कर सकता है, लेकिन लगभग सभी कार्यस्थल वेल्च की किसी एक सीमाहीन रणनीति को अपनाने से लाभान्वित हो सकते हैं: व्यायामसंक्षेप में, वर्क-आउट कई दिनों के कार्य सत्रों को सुगम बनाता है जहाँ विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों से मिलकर बनी कार्यदल समस्याओं से निपटने या नई रणनीति को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये सत्र 90 दिनों की अवधि में 30-दिन के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। वेल्च का मानना है कि कर्मचारियों के एक विविध समूह को एक सामान्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ लाने से 'सीमाहीन व्यवहार' को प्रोत्साहन मिलता है, जो बदले में संगठनात्मक परिवर्तन की ओर ले जाता है, और 'किसी भी कंपनी को, आकार की परवाह किए बिना, एक छोटे, अधिक चुस्त और अधिक लचीले उद्यम की तरह कार्य करने और महसूस करने में मदद करता है'। प्रक्रिया के अंत में, कार्यदल एक टाउन हॉल बैठक में पूरी फर्म को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और इसी से बात करते हुए…

एक टाउन हॉल मीटिंग आज़माएँ

टाउन हॉल एक सर्व-हाथ बैठक के समान है, जिसमें कंपनी के सभी लोग उपस्थित रहते हैं, बस एक साधारण बदलाव के साथ: यह प्रतिक्रिया के लिए कहीं अधिक अवसर प्रदान करता है। प्रारूप के लिहाज से यह उन बैठकों से प्रेरित है जहाँ पार्षद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं, संवाद के द्वार खोलते हैं ताकि उनका सुझाव लिया जा सके और उनकी चिंताओं का समाधान किया जा सके। वर्कॉपोलिस एक प्रभावी टाउन हॉल आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव देता है, जिनमें शामिल हैं: सभी सामग्रियों को पहले से अच्छी तरह से वितरित करें; कर्मचारियों को गुमनाम रूप से प्रश्न जमा करने की अनुमति दें; बैठक के अंत में प्रतिक्रिया प्रपत्र वितरित करें। आपको हर हफ्ते या हर महीने टाउन हॉल आयोजित करने की ज़रूरत नहीं है: वास्तव में, एक सफल टाउन हॉल आयोजित करने में लगने वाली तैयारी को देखते हुए, हम सुझाव देते हैं कि आप इन्हें कम ही आयोजित करें। लेकिन, जब इसे अच्छी तरह से आयोजित किया जाता है, तो एक अच्छा टाउन हॉल आपके कार्यस्थल में समुदाय और साझा उद्देश्य की भावना पैदा करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपकी टीम को दिखाता है कि प्रबंधन प्रतिक्रिया, संचार और सहयोग को गंभीरता से लेता है। शोध से पता चलता है कि साइलो मानसिकता अक्सर नीचे टपकता है प्रबंधन से; एक टाउन हॉल प्रबंधकों को एक सहकारी कार्य संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

भौगोलिक साइलो को न भूलें

जब आप वह टाउन हॉल आयोजित कर रहे होते हैं, तो एक बात आप… वास्तव में करना नहीं भूलना चाहिए: दूरस्थ या ऑफसाइट काम करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाली टीमों को भी शामिल करना। जैसे-जैसे दूरस्थ कार्य अधिक स्वीकार्य होता जा रहा है और कंपनियाँ दुनिया भर में कई कार्यालय स्थापित कर रही हैं, भौगोलिक सूचना सिलोस का निर्माण भी आसान हो जाता है: पहले से कहीं अधिक, कंपनियाँ विभिन्न स्थानों और समय क्षेत्रों में काम करने की संभावना रखती हैं। सौभाग्य से, वही तकनीक जो दूरस्थ और ऑफ़साइट काम की अनुमति देती है, का उपयोग भौगोलिक साइलो से निपटने के लिए भी किया जा सकता है: कई स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक स्लैक समूह बनाएं और एक नियमित स्काइप मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस स्थापित करें (सुनिश्चित करें कि विभिन्न समय क्षेत्र ऑनसाइट और ऑफसाइट कर्मचारियों के बीच (ध्यान में रखते हुए)

साइलो मानसिकता सहयोग और संचार को चुनौतीपूर्ण बना देती है: सौभाग्य से, कंपनी-व्यापी दृष्टिकोण तैयार करना, सीमाहीन व्यवहार को प्रोत्साहित करना, और अपनी बैठक रणनीति को परिष्कृत करना इसके नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला कर सकता है और एक स्वस्थ कार्य संस्कृति बना सकता है।