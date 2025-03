Des stratégies simples pour combattre la mentalité de silo

Avez-vous déjà entendu parler d'un silo d'information ? En gros, c'est ce qui se passe lorsque les informations et les idées sont enfermées, comme le grain stocké dans un silo. De l'intérieur du silo, l'information est facilement accessible, mais si vous êtes à l'extérieur du silo - eh bien, pas de chance. Sur le lieu de travail, une mentalité de silo se produit lorsque différents départements, équipes ou bureaux fonctionnent comme des silos d'information.

Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description de la mentalité de silo, tant mieux ! Il est probable que vous travaillez dans un environnement communicatif et collaboratif. Mais si vous hochez la tête en signe de reconnaissance, il n'y a pas lieu de désespérer. Il existe de nombreuses stratégies éprouvées pour combattre la mentalité de silo, et nous en avons trouvé quatre parmi les meilleures.

Affinez et soulignez la mission de votre entreprise

L'une des raisons pour lesquelles les grandes entreprises sont si souvent "cloisonnées" est que différents départements peuvent travailler à la réalisation d'objectifs très différents. Le département informatique d'une entreprise de commerce électronique, par exemple, peut se concentrer sur la résolution de bugs de back-end, tandis que l'équipe du service clientèle s'occupe des demandes et des retours des clients. Chaque équipe travaille à un objectif différent, en utilisant des processus et des compétences différents, afin d'obtenir des incitations différentes. Selon Entrepreneur, "pour créer une cohésion, les membres de l'équipe doivent avoir une raison convaincante de participer à la mission de l'entreprise". C'est pourquoi il est si important de trouver une mission d'entreprise qui lie ces objectifs apparemment disparates. Une déclaration telle que "Notre mission est de faciliter une expérience de vente en ligne mémorable dans le secteur du design indépendant" relie clairement les différents objectifs des départements. Une fois que vous avez formulé et affiné la mission de votre entreprise, rappelez-la lors des réunions interdépartementales : cela aidera à garder tout le monde sur la même longueur d'onde.

Encouragez un "comportement sans limites".

Jack Welch, le légendaire PDG qui a dirigé GE de 1981 à 2001, détestait la mentalité du silo et préconisait plutôt une "organisation sans frontières" - son terme. On parle d'organisation sans frontières lorsque les barrières sont abolies entre les niveaux hiérarchiques, les départements et les fonctions professionnelles, ce qui signifie que les employés peuvent collaborer avec plusieurs équipes et occuper plusieurs rôles différents. Il s'agit d'une approche qui fonctionne mieux pour certains lieux de travail que pour d'autres, mais presque tous les lieux de travail pourraient bénéficier de l'adoption de l'une des tactiques sans frontières de Welch : le Work-Out. En bref, le Work-Out facilite les sessions de travail de plusieurs jours au cours desquelles des groupes de travail, composés d'employés de différents services ainsi que d'autres parties prenantes, se concentrent sur la résolution de problèmes ou sur la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie. Ces sessions sont organisées à intervalles de 30 jours sur une période de 90 jours. Welch pense que le fait de rassembler un groupe diversifié d'employés autour d'un objectif commun encourage un "comportement sans limites" qui, à son tour, conduit à un changement organisationnel, aidant "toute entreprise, quelle que soit sa taille, à agir et à se sentir comme une entreprise plus petite, plus agile et plus résiliente". À la fin du processus, l'équipe de travail rend compte à l'ensemble de l'entreprise lors d'une réunion publique. En parlant de ça...

Essayez une réunion de l'hôtel de ville

La réunion de l'hôtel de ville est similaire à une réunion de l'ensemble du personnel, dans la mesure où tous les membres de l'entreprise doivent être présents, à une différence près : elle permet un retour d'information beaucoup plus large. Son format s'inspire des réunions où les conseillers municipaux s'adressent à leurs électeurs, en ouvrant les lignes de communication pour leur demander leur avis et répondre à leurs préoccupations. Workopolis propose quelques conseils pour organiser une assemblée générale efficace, notamment : distribuer tous les documents bien à l'avance ; permettre aux employés de poser des questions de manière anonyme ; distribuer des formulaires de commentaires à la fin de la réunion. Il n'est pas nécessaire d'organiser un Town Hall toutes les semaines ou tous les mois : en fait, compte tenu de la quantité de préparation nécessaire pour réussir un Town Hall, nous vous suggérons de le programmer avec parcimonie. Mais, lorsqu'il est bien exécuté, un bon Town Hall devrait créer un sentiment de communauté et d'objectif partagé sur votre lieu de travail. Mieux encore, il montre à votre équipe que la direction prend le feedback, la communication et la collaboration au sérieux. Les études montrent que la mentalité de silo est souvent véhiculée par la direction (https://www.widerfunnel.com/blog/destroying-silo-mentality/) ; l'assemblée générale permet aux dirigeants d'instaurer une culture de coopération.

N'oubliez pas les silos géographiques.

Lorsque vous organisez votre assemblée générale, il y a une chose que vous ne devez vraiment pas oublier de faire : intégrer les travailleurs à distance ou hors site, ainsi que les équipes qui travaillent dans différents bureaux. Le travail à distance étant de plus en plus accepté et les entreprises installant de multiples bureaux dans le monde entier, il est facile que des silos d'information géographiques se forment également : plus que jamais, les entreprises sont susceptibles d'opérer dans différents lieux et fuseaux horaires. Heureusement, la même technologie qui permet le travail à distance et hors site peut être utilisée pour lutter contre les silos géographiques : créez un groupe Slack pour les travailleurs de plusieurs sites et organisez régulièrement une réunion Skype ou une vidéoconférence (en veillant à tenir compte des différents fuseaux horaires entre les employés sur site et hors site.

La mentalité de silo rend la collaboration et la communication difficiles : heureusement, en élaborant une vision à l'échelle de l'entreprise, en encourageant un comportement sans limites et en affinant votre stratégie de réunion, vous pouvez combattre ses effets négatifs et créer une culture de travail plus saine.